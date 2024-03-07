Ситуація як 1915-го: полковник ЗСУ про те, коли можливі зміни на фронті

Ситуація на фронті зараз нагадує події 1915 року під час Першої світової війни, коли обидві сторони перебували у стані вогневої рівноваги.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник і розповів, коли можливі зміни на фронті.

Черник вважає, що по великому рахунку, фронт вже статичний з осені минулого року.

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"От як ми зробили великий "проруб" в "лінії Суровікіна" 10 на 10 кілометрів, це багато, з того часу ми перебуваємо в стані вогневої рівноваги. За винятком Авдіївки", – каже експерт.

Він порівняв нинішню ситуацію на фронті з подіями Першої світової війни.

"Ми знаходимося за історичною аналогією в 1915-му або в 1917-му році Першої Світової війни. 1916 рік був проривний: там був і Верден, там була і Брусиловська операція, тобто там були певні рухи. В 1917 році все завмерло. У 1918 році, на початку, відбувся так званий "наступ кайзера", а потім 100-денний наступ союзників, який у підсумку і завершив Першу світову війну. От десь у тих паралелях ми приблизно і перебуваємо", – зазначає Черник.

Експерт зауважує, що зараз на фронті в основному працює артилерія і піхота. А це все треба підсилити авіаційною компонентою і хоча б кількома сотнями далекобійних ракет. Водночас, Черник наголошує, що F-16 не стануть панацеєю для ЗСУ – всі роди військ мають діяти злагоджено.

Раніше у Пентагоні припустили, що відбуватиметься у разі замороження війни в Україні.

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