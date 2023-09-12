Ситуація з цінами на житло в Україні: чи очікувати "стрибка" восени

Помітне збільшення попиту можливе лише на готові квартири в добудованих будинках.

У другій половині вересня та у жовтні ситуація на ринку житла буде майже статичною, адже потенційний попит є досить незначним.

Про це повідомив Володимир Семенцов, співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development, для ТСН.ua.

Водночас експерт припускає, що помітне збільшення попиту можливе лише на готові квартири в добудованих будинках, а саме на 15-20%.

"Завдяки резапуску державної програми пільгового кредитування "єОселя" продажі готових квартир можуть зрости на 15-20%. Однак в об’єктах на стадії зведення навряд чи варто очікувати суттєве пожвавлення: "єОселя" передбачає, що девелопери залучатимуть кошти переважно через фонди фінансування будівництва, через купівлю-продаж майнових прав на недобудовані квартири або через облігації", - пояснив він.

Ескперт зазначив, наразі частка девелоперів, готових до таких змін у схемах фінансування об’єктів, занадто мала та наявний певний скепсис щодо обсягів та безперервності фінансування державної програми пільгового кредитування.

На його думку, амплітуда цінових коливань не перевищить в середньому 1-2%, що є ознакою стабільності.

"Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін. А якщо додати побоювання потенційних покупців напередодні опалювального сезону, пов’язану з можливими новими терористичними атаками ворога на об’єкти енергетичної інфраструктури, то можна сказати, що на первинному ринку житла навряд чи можливі глобальні трендові зміни, як то, наприклад, зростання попиту", - підсумував Семенцов.

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