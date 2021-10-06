Ситуація з COVID-19 ускладнюється: кілька областей вже днями можуть "почервоніти", там посилять карантин

Ситуація з COVID-19 ускладнюється: кілька областей вже днями можуть "почервоніти", там посилять карантин

На засіданні уряду нагадали, що означають обмеження "червоної" зони.

Число "ковідних" діагнозів в Україні росте: понад 12,5 тисячі людей занедужало минулої доби. Майже 4 тисячам знадобилася шпиталізація. На урядовому засіданні зазначили, що кілька областей країни на межі "червоної" зони і карантин там можуть посилити вже днями.

Про це 6 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У соцмережах кияни діляться відео, як уночі до Олександрівської лікарні вишикувалася черга із автомобілів "швидких" бригад. Пишуть, що у кожному авто саме інфіковані коронавірусом. У Києві можуть посилити карантинні заходи - про це раніше заявляла столична влада. І це при тому, що Київ зараз у "жовтій" зоні.

Ситуація ускладнюється скрізь.

Коронавірус в Україні: кілька областей опинилися на порозі посилення карантинних обмежень

На засіданні уряду сьогодні нагадали, що означають обмеження "червоної" зони. Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські заклади працюватимуть лише за повної вакцинації всього персоналу та відвідувачів.

"Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально. У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів", - зазначив премє'р-міністр України Денис Шмигаль.

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