“Ситуація зараз надскладна”: військові на “нулі” просять про допомогу (відео)

Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які тримають фронт поблизу Лиману Донецької області, просять про допомогу в українців. Ситуація там зараз надскладна.

“Ми пройшли бої під Куп’янськом, Кремінною та у Серебрянському лісі. З перших днів війни наш підрозділ б‘ється в найгарячіших точках. Зараз нам дуже необхідна ваша допомога, щоб нищити ворога”, — розповіли ТСН.ua бійці другого батальйону.

Вони збирають кошти на бойові та розвідувальні БПЛА та їх комплектуючі для аеророзвідки. У військових є велика потреба у DJI Mavic 3 та DJI Macic 3T.

“Так, так, знову збір. Знаємо, що всі уже втомились від війни. Але без вашої допомоги ми не впораємося. А так хочеться якнайшвидше повернутися додому, до своїх сімей”, — розповіли бійці.

Військові можуть втрачати два-три дрона в день, а вони дуже необхідні.

“На жаль, час іде не в нашу користь без мавіків. Вони допомагають нам рятувати життя побратимів, нищити ворога та робити усе можливе для перемоги. Аеророзвідка — очі армії. А ударні БПЛА не дадуть цієї зими росіянам спокою. Ми побачимо та знищимо кожного! Навіть 10 гривень можуть стати вирішальними”, — кажуть військові.

Реквізити для допомоги військовим

Номер картки: 5168755459684375

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Ціль: 500 000 грн.

Бійці 95 ОДШБ просять про допомогу українців

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