Ситуацію суттєво не змінить: експерт розповів, яким може бути перший удар ядерною зброєю по Україні

Використання Росією тактичної ядерної зброї ніяк не змінить стратегічну ситуацію на фронті для України. Скоріше, це приведе Росію до повного вигнання і прірви.

Ядерна зброя здатна знищити все у радіусі всього кількох кілометрів. Тому фактично її використання не змінить ситуацію на фронті. Але удар по цивільному населенню зробить Росію вигнанкою в усьому світі.

Про це ТСН.ua розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, тактична ядерна зброя повинна використовуватись по групах військ. Але зважаючи на те, як сьогодні розташовані групи військ Збройних сил України, використання по них тактичної ядерої зброї не змінить стратегічну ситуацію в зоні бойових дій.

"В середньому розглядаємо ситуацію з кілотонною. Це знищення майже усього живого в радіусі 200-300 метрів. Це епіцентр вибуху. Все, що за межами цього радіусу, також буде так чи інакше знищено в межах декількох кілометрів - це високий радіаційний фон, опіки і т.д. Чим далі від епіцентру – тим менші ураження і наслідки. Умовно радіус досить серйозної загрози – це від 3 до 5 кілометрів. Але цей радіус не охоплює велику прощу, щоб глобально вирішити тактичне завдання", - розповів Коваленко.

Експерт взяв до прикладу контрнаступ на Харківщині. Там всього за півтора тижні було звільнено понад 8 тис. квадратних кілометрів територій.

"Беремо цей радіус тактичної зброї до однієї кілотонни там, де дійсно буде найбільший ефект від її використання і проєктуємо це на поверхню у 8 тис. кв. км. В якому місці воно могло бути настільки критичним, щоб зупинити контрнаступ? Особливо якщо ми знаємо, що діяли невеликі мобільні тактичні групи. Тобто щоб вбити 50 чи 100 військових буде застосована тактична ядерна зброя?" - каже експерт.

Коваленко також розповів, що у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї проти цивільної інфраструктури та об’єктів, ця країна опиниться навіть у гіршій ситуації, аніж КНДР. Зокрема, після ядерного удару Росія не матиме жодного права навіть у Радбезі ООН.

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