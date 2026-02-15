Енергетика на межі: що потрібно змінити, щоб не замерзнути наступного сезону

Енергетика України / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 15 лютого колишнього міністра енергетики Германа Галущенка затримали при спробі перетину кордону. Дії правоохоронців відбулися у межах справи “МідАс”, яка стосується можливого розкрадання великої суми в енергетичній сфері України. Галущенку не оголошували підозр, проте його ім’я неодноразово фігурувало в контексті розслідування.

Детальніше про те, що відбувається в українській енергетиці – в сюжеті ТСН.Тиждень.

Підготовка до опалювального сезону та проблеми Дарницького району

Між тим, енергетична система Києва продовжує працювати з перебоями. Після обстрілів вийшла з ладу Дарницька ТЕС-4, залишивши без опалення будинки у Дарницькому районі. Прем’єрка Юлія Свириденко наголосила, що кожна обласна державна адміністрація має розробити план енергетичної автономності та подати його на розгляд уряду. Крім того, Київ готує проєкт відновлення Дарницької ТЕС.

Реклама

Для мешканців кожного будинку вже зараз важливо визначитися зі шляхами забезпечення тепла наступної зими. Варіанти — створити ОСББ, найняти приватну керуючу компанію, залишитися зі старим ЖЕКом, але налагодити співпрацю, або ж нічого не робити.

Проблеми із комунікаціями та досвід мешканців

Як розповіла мешканка Дарницького району Олена, у її квартирі зламалися труби після того, як сантехнік ЖЕКу запустив опалення. Вода затопила приміщення, опалення відсутнє з 9 січня. Інші мешканці звертаються у чат будинку, шукаючи допомогу.

Мешканці зустрілися з Юлією Бородіною, головою ОСББ і співзасновницею приватної керуючої компанії, щоб дізнатися, як діяти з будинком 1915 року, де 32 квартири. Бородіна пояснила, що мешканці несуть відповідальність за комунікації, які обслуговують більше однієї квартири — ліфти, підвали, труби, котли, електропроводку, зовнішні та несучі стіни.

Олексій Тихонов, радник заступника голови КМДА, додав: “Згідно із законом від 1991 року, мешканці є співвласниками всього майна в будинку”.

Реклама

Приклад успішного ОСББ

Інна Боднар, мешканка та активістка 10-поверхівки, розповіла, що їхня ініціатива дозволила замінити труби та організувати накопичення на капітальні ремонти. Кожен мешканець платить 1 гривню з квадратного метра на капітальний ремонт, і завдяки цьому вони оперативно вирішують аварійні ситуації.

Юлія Бородіна наголосила, що середній внесок по ринку у будинках, де працює її компанія, становить 11–16 гривень за квадратний метр.

Висновки та рекомендації

Експерти наголошують, що ОСББ або чесна приватна керуюча компанія дозволяють мешканцям краще готуватися до зими: утеплювати будинки, ремонтувати труби та покрівлю, встановлювати генератори і насоси.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, радить: “Потрібно підсилювати локальні енергосистеми на ключових котельнях і об’єктах опалення, створювати мережу малих вузлів та працювати з партнерами і урядом”.

Реклама

Як підсумок, планування і власна активність мешканців — ключ до того, щоб наступна зима була без перебоїв у теплі та водопостачанні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

“Як отримати МІЛЬЙОН на утеплення? 4 кроки, щоб ваш будинок НЕ мерз взимку”

Раніше ми писали, що Київрада планує надати одноразову матеріальну допомогу 40 000 грн мешканцям, чиє житло постраждало через аварії на водо- та тепломережах.