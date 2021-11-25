Сів п'яним за кермо і вщент розтрощив чотири автівки: у Києві сталася масштабна аварія з потерпілими (фото)

Трьох людей ушпиталили з травмами.
У Києві сталася масштабна аварія з потерпілими.
Водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки: Honda, Kia та Ford.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 25 листопада.
Трьох людей ушпиталили з травмами.
Від потужного удару передні частини легковиків повністю зім'яло.
У кермувальника Hyundai патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Зрештою драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові майже у дев'ять разів — 1,78 проміле.
Через масову трощу на дорозі утворилася тягнучка: рух був ускладнений в обох напрямках.
Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).
Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП. Сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю.
Читайте також:
- Гарячі лінії МОЗ щодо коронавірусу: куди звертатися українцям
- Чорна п'ятниця (Black Friday) 2021 в Україні і світі: коли розпочнеться, які знижки
- Як оформити "Картку киянина": економія на проїзді після різкого здорожчання та інші її привілеї
- У Києві конфіскують авто злісних порушників ПДД: хто потрапляє до списку та як потім забрати автівку
- У Мережі показали закинутий парк "Нивки" в Києві: "Шаурма" і руїни