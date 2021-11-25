Сів п'яним за кермо і вщент розтрощив чотири автівки: у Києві сталася масштабна аварія з потерпілими (фото)

Сів п'яним за кермо і вщент розтрощив чотири автівки: у Києві сталася масштабна аварія з потерпілими (фото)

Трьох людей ушпиталили з травмами.

У Києві сталася масштабна аварія з потерпілими.

Водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки: Honda, Kia та Ford.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 25 листопада.

Трьох людей ушпиталили з травмами.

Від потужного удару передні частини легковиків повністю зім'яло.

У кермувальника Hyundai патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Зрештою драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові майже у дев'ять разів — 1,78 проміле.

Через масову трощу на дорозі утворилася тягнучка: рух був ускладнений в обох напрямках.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

ДТП в Києві: п'яний водій виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки

Нагадаємо, у Печерському районі Києва сталася масштабна ДТП. Сім автівок зіткнулися на світлофорі через ожеледицю.

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