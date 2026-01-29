СІЗО за мільярд і "золоті" будматеріали: як під час війни будують "лакшері" в’язницю

Під Києвом під час війни будують СІЗО

Село Мартусівка під Борисполем. Тут має з’явитися СІЗО за 1 мільярд 90 мільйонів гривень. І це під час війни в Україні.

Тут мають за планом з’явитися 1072 місця. За підрахунками журналістів, одне місце стане у близько 1 мільйон гривень.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 1 МЛН ЗА ЛІЖКО-МІСЦЕ В СІЗО під Борисполем! ТЕНДЕР НА МІЛЬЯРД ПІД КИЄВОМ

Хто відповідає за мільярдний тендер

У міністра юстиції є декілька заступників. Один з них з напрямку пенітенціарної служби — Євген Пікалов. І він разом з керівником пенітенціарної служби відповідає за все, що відбувається: які там тендери, гроші державні. Без нього неможливо провести будь-який тендер, тим більше — на мільярд гривень, щоб він не знав.

Історія будівництва: бюджет «надувся» вдвічі

Новий СІЗО під Борисполем — це не просто будівництво, це класичний український серіал у жанрі «обіцяли за 580 млн — вийшло за 1,09 млрд, і ще дякуйте, що не вдвічі».

Ідея народилася ще за міністра Малюськи 2022 року: «Продамо старі в’язниці — побудуємо нову!».

Війна продиктувала «ні» всім ініціативам. Тепер 2025–2028 роки — і знову та ж пісня, лише бюджет надувся і збільшився вдвічі.

Водночас чиновники запевняють у прозорості процесу.

Спортзал, тир і будиночки для собак: на що підуть гроші

Фінансування з держбюджету розбите на чотири роки:

2025 рік: 3,57 млн грн;

2026 рік: 416,82 млн грн;

2027 рік: 469,80 млн грн;

2028 рік: 200 млн грн.

Перша черга реконструкції: КПП, режимні корпуси, гуртожитки та багато іншого. Друга черга: два нові режимні корпуси, адмінбудинок зі спортзалом і тиром. Окремі будиночки для службових собак. І ще в СІЗО з’явиться протирадіаційне укриття на 50 осіб.

Тверду ціну ніхто не обіцяє, бо всяке може бути. Від здорожчання ніхто не застрахований. Уже закладено 14,87 млн грн на ризики та 44 млн грн — на інфляцію. Закінчити все обіцяють до кінця 2028-го.

Підрядник із гуртожитку: хто будуватиме в’язницю

Тендер на 1,089 млрд грн виграло ТОВ «Антаріс ПВР-Буд» — київська фірма, зареєстрована 2007 року, де власниця Марина Батаєва прописана в гуртожитку на вул. Освіти, 18. Від 2016-го «Антаріс» отримало 1,5 млрд грн держзамовлень, переважно від Святошинської РДА. Профіль — освіта. Окрім великих держзамовлень, фірма спеціалізується на виготовленні металопластикових конструкцій (вікон, дверей) і капітальних ремонтах, наприклад, укриттів у київських школах.

Власниця компанії Марина Батаєва впевнена, що специфіка об’єкта не є проблемою.

Марина Батаєва: «Тобто немає специфікації і немає особливостей, що ми будуємо».

Для фірми це має вигляд рутини. Школи, військові бази, укриття — чому б не СІЗО? Батаєва вважає цей проєкт цілком підсильним.

Марина Батаєва: «Тобто якщо ми розділимо на три роки, то це проєкт навіть менший, ніж будь-який мій інший».

Кошторис проти реальності: де ховаються мільйони

Журналісти проєкту «Хапуга» проаналізували ціни на матеріали в мільярдному тендері та виявили, що «маржа» лише на кількох позиціях сягає понад 9 мільйонів гривень. Це не помилка округлення і не інфляція — це конкретні цифри, які сплачує держава під час війни.

Аналіз цін показує приголомшливу різницю між тим, що закладено в тендер, і тим, що можна купити в звичайному будівельному магазині:

Ґрунтовка Ceresit CT17: у кошторисі — 72,46 грн/л, на ринку — в середньому 30–50 грн/л. Переплата: 414 тис. грн.

Руберойд ЕКП (покрівельний): у кошторисі — 243 грн/м², на ринку — 130–170 грн/м². Переплата: ~1,3 млн грн.

ПВА-дисперсія: у кошторисі — 297 грн/кг, на ринку — до 200 грн/кг. Переплата: 6,4 млн грн. За ці гроші можна було б купити ПВА на всю Україну, і ще на експорт залишилося б.

Самовирівнювальна суміш Ceresit: у кошторисі — 44 грн/кг, у магазинах («Епіцентр», «Строймаг») — 15–17 грн/кг. Переплата: ~821 тис. грн.

Пояснення підрядника

Власниця ТОВ «Антаріс ПВР-Буд» Марина Батаєва закиди в завищенні цін відкидає, звинувачуючи журналістів у нефаховому аналізі.

Марина Батаєва: «Те, що завищені — це хибна думка чи аналіз. Аналіз проведений чи невірно, чи несправедливо. Люди відкрили сайт, побачили меншу ціну, але дзвінка не було виконано. Якби людина перезвонила і запитала, чи є вона в наявності, то зразу було б відомо, що ні. Сайт не оновлювався від 2018-го до 2022 року».

Журналісти «Хапуги» перевірили це твердження наживо. Зателефонувавши до маркетплейсів щодо наявності тієї самої суміші Ceresit CN 69 вони одразу знайшли товар. Ціна — 16 гривень за кілограм, що втричі дешевше, ніж у тендері.

Конкуренти-«фантоми» з Броварів

Дослідження «конкурентів» переможця викликає ще більше запитань. На тендер подалися дві компанії з Броварів, які видлаються «фейками» на коліні:

Консорціум «Енергетик»: створений у травні 2025 року. Пропонував на 6 млн менше, але «забув» внести документи на ліфт, плутав персонал. За юридичною адресою офісу компанії не існує. ТОВ «Укрбуд-Проєкт-Реконструкція»: зареєстроване через квартал від першого «конкурента». Проте за вказаною адресою журналісти знайшли лише будівництво, а не офіс фірми.

Позиція Мін’юсту

На запит журналістів начальник гендирекції Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) Денис Гергі відповів, що замовник не має можливості перевіряти спроможність компаній до проведення аукціону, оскільки в системі Prozorro інформація закрита. Щодо компанії «Антаріс», яка раніше будувала школи, а не в’язниці, у ДКВС зазначили: критерієм були ціна та відповідність кваліфікаційним вимогам.

Проте правозахисник Едуард Багіров впевнений — перед нами відпрацьована схема.

Едуард Багіров: «Має такий вигляд, що цих конкурентів спеціально впровадили, щоб показати, ніби конкурс пройшов чесно. Я вже знаю, що там закладена кримінальна схема для отримання державних коштів».

Хто «диригент»

Багіров прямо вказує на ймовірного організатора процесу — заступника міністра юстиції Євгена Пікалова, який курує пенітенціарний напрямок.

Едуард Багіров: «Він відповідає за все: які там тендери, гроші державні. Без нього неможливо провести будь-який тендер на мільярд гривень. Він не тільки знає — він є диригентом цього оркестру з дерибану».

Сам Євген Пікалов на момент виходу сюжету на запит журналістів не відповів.

Замість європейського СІЗО — розпил бюджету

Корупціонери еволюціонують, ховаючись за «прозорістю» Prozorro. На перший погляд, усе законно. Проте нюанси з цінами та «фантомними» фірмами вказують на інше.

Проєкт «Хапуга» відправив запити та матеріали розслідування до правоохоронних органів.

