Скандал через харчування в Одеській психлікарні: військовий оголосив голодування – що кажуть медики і влада

У серпні на півдні країни – в медзакаладі – жодних овочів або фруктів. Замість м'яса – шкірки та жили. А от сьогодні, коли прибула перевірка, на кухні з'явилася курятина.

Скандал через харчування спалахнув в Одеській психлікарні. Військовий медик Петро Конопля, який проходить тут реабілітацію, заявив про нестерпні умови й оголосив голодування. Серію дописів він оприлюднив у соцмережах. Після розголосу вже сьогодні до лікарні прибули перевіряльники. А військовий каже – голодуватиме доти, доки умови в лікарні не стануть гідними.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чорна пліснява перебирається зі стіни на подушку – і це в розпал спекотного літа.

"Ми цим дихаємо. Люди, які знають, які хвороби можна мати, надихаючись цією пліснявою, імунку можна посадити дуже швидко", – розповідає Петро Конопля.

Огидне, а не гідне – це вже про їжу, якою годують у закладі. В серії рилзів військового в соцмережах – рідка вівсянка, розварений на клей рис і підгоріла гречка. Зі смаколиків – хліб і чай.

Фото: ТСН.ua

У серпні на півдні країни – жодних овочів або фруктів. Замість м'яса – шкірки та жили. А от сьогодні на кухні з'явилася курятина.

"Це в перший раз, я думаю, вони на тій кухні бачили ту курку – під камери приготували тих курей, бо ніхто тут курку ніколи не їв", – стверджує боєць.

"Вивантажують продукти звідси і вивозять їх. Жіночка тут у селі живе, каже: "Я знаю, звідки беруть, куди везуть – купують пакет найдешевших макаронів, розварюють до 2 кілограмів і по 200 грамів на десять людей", – продовжив він.

Петро не вперше проходить реабілітацію після перебування на фронті. Але таких умов досі ніде не бачив. Замість набратися сил – тут втратив вагу. Щойно став розповідати про це в інтернеті – на вечерю в лікарні дали сосиску та свіжі овочі.

"Я бачила і перспективне меню, і умови проживання – це взагалі не відповідає умовам, в яких мають проживати громадяни України. Те, що я побачила – це взагалі про жодні права людини не можемо говорити", – каже представниця уповноваженого ВР з прав людини в Одеській області Марія Попова.

Український омбудсмен та обласна військова адміністрація одразу відрядили до закладу перевірку. Інспектори з'ясували, що на харчування тут скаржилися й раніше. В лікарні ж пояснюють: окремо на ветеранів фінансування не виділяли. Для решти ж пацієнтів таку їжу вважають прийнятною.

"Я розумію, що в країні йде війна, я розумію, що заклади охорони здоров'я не лише в нашій області, а загалом у державі не відповідають тим критеріям і побажанням людей. Що стосується харчуванння і тих заходів, які сьогодні будуть вжиті, те, що ми сьогодні бачимо тут, потребує більш детального вивчення", – говорить перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Попри великий резонанс, Петро відмовився припинити голодування. Каже, що голодуватиме доти, доки ситуацію в лікарні покращать не показово, а реально.

У МОЗ стверджують, що лікарня має всі необхідні ресурси для нормального харчування пацієнтів. Обіцяють виправити ситуацію. А Петрові пропонують продовжити лікування в іншому медзакладі. Щоправда, той навідріз відмовився, адже певен, що тоді тут усе залишать так, як є.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Військовий медик оголосив голодування! В Одесі скандал!

Нагадаємо, ветеран Сил спеціальних операцій ЗСУ Павло Якімчук заявив, що поліціянтка назвала його "к*нченим інвалідом".

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