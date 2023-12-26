Скандал через мобілізацію: чому новий законопроєкт обурив українців

Українці — на вухах. У Верховній Раді вже лежить готовий законопроєкт зі змінами до мобілізації. Які з пропозицій підтримають, а які ні, стане відомо у новому, 2024 році. А поки ми розкажемо про кожен пункт та як каратимуть тих, хто не реагуватиме на повістки.

Що нарешті вирішили врегулювати депутати та чому розгорається новий скандал — про все це розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Нові законопроєкти про мобілізацію

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради два законопроєкти. Один — “Про удосконалення мобілізаціїі військового обліку”. Другий — “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”. А тепер про все по черзі.

Вже відомо, що творці законопроєкту, як і говорили раніше, пропонують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Поняття “обмежено придатних” скасують і будуть лише придатні або непридатні, а ті, хто мав статус “обмежено придатних” мають за пів року пройти повторно ВЛК.

Водночас для справжніх “ухилянтів” вигадали цілу низку покарань, якщо ті не стануть на військовий облік після отримання повістки. І тут розпочинається найцікавіше.

Як каратимуть “ухилянтів”?

Якщо військовозобов’язаний чи резервіст не виконує покладені на нього обов’язки, його вноситимуть до Єдиного реєстру боржників та застосовуватимуть обмеження: зокрема заборонятимуть виїзд за кордон (хоча дивна поправка, адже чоловікам і без того виїзд заборонений).

Також порушники не зможуть проводити операцій з майном, їм будуть обмежувати право керування власним транспортом та навіть буде неможливо отримати посвідчення водія, також будуть відмовляти в укладенні кредитного договору, а на додачу “заморозять” пільги та послуги від держави.

У документі також уточнили обов’язки громадян під час мобілізації. Так, згідно з законопроєктом, громадяни будуть зобовʼязані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах, якщо їх туди відправить військово-лікарська комісія, а ставати на військовий облік потрібно щоразу в разі переїзду, а під час проведення мобілізації, з'являтися до ТЦК та військових частин відразу після оголошення мобілізації, мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, який пред'являють на вимогу згідно з законом.

Повістки будуть і онлайн?

Але цікавинки на цьому не закінчуються. В Уряді все-таки хочуть запровадити систему електронних повісток. Повідомляти чоловіків про виклик до ТЦК хочуть через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або слати “листи щастя” на електронну пошту. Фактично, це такий собі аналог онлайн-повісток, але додаток “Дія” тут ні до чого.

До слова, напередодні цих заяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що через “Дію” таких розсилок-сюрпризів не буде: “Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так”.

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Кому ще нададуть право вручення повісток?

Тим часом до роздачі повісток, або іншими словами рекрутингу, хочуть залучити також центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри того самого рекрутингу. Ну а щоб поповнити лави резервістів, в Україні планують запровадити базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах, а для тих, хто ці тримісячні тренування не пройшли, для них, за бажанням, буде впроваджена базова військова служба до 25 років. А тепер про відстрочки та відпустки.

А що з демобілізацією?

Звільненим з полону нарешті дадуть нормально відпочити. Їм планують надати додаткові 90 днів відпустки із збереженням заробітної плати. У тексті законопроєкту також пропонується, що під призов протягом шести місяців не будуть підлягати військовозобов'язані з числа громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії воєнного стану.

Ну а взагалі строкову військову службу хочуть виключити як вид військової служби. Усіх таких військовослужбовців пропонують звільнити у запас. З’явилися подробиці і про демобілізацію. Кабмін таки подав законопроєкт про мобілізацію із чіткими термінами служби під час війни, а це 36 місяців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі. За його словами, ці строки запропоновані і для мобілізованих, і для контрактників, в разі закінчення строку контракту. Нагадаємо, що зараз контракт автоматично продовжується до кінця воєнного стану.

Що чекає на жінок?

Є пункти і про жінок. Отже, стають на облік тільки ті, хто має військову або медичну професію. Але, жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримують відстрочку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду і це зазначено у медичному висновку, але тут теж є але. Такий догляд може тривати не більш як до досягнення нею шестирічного віку, ну й зрозуміло, відстрочку отримують вагітні жінки. Усі інші на військовий облік можуть стати лише добровільно.

А от що цікаво, усі чинні нардепи теж мають право на відстрочку.

Доля студентів і величезне АЛЕ

Тим часом від військової служби матимуть відстрочку студенти денної або дуальної форми навчання, а також наукові та науково-педагогічні працівники. І ви ж пам'ятаєте про закиди, що ті, хто вже у категорії 30+ і раптово пішли вдруге чи втретє гризти граніт науки, можуть викреслити зі списку тих, хто має право на відстрочку, але є але. У законопроєкті не встановили вікових обмежень на здобуття першої вищої освіти.

Тобто, наприклад, людина у 50 років, яка не має вищої освіти, може вступати до ВНЗ та отримати відстрочку від мобілізації на час навчання. Також не підлягають призову чоловіки і жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції.

Мобілізація осіб з інвалідністю

Ну й наостанок розкажемо про мобілізацію людей з інвалідністю. У пояснювальній записці законопроєкту вказується, що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи з інвалідністю І чи ІІ групи, або особи, які тимчасово непридатні. Тобто, інвалідність третьої групи вже не привід уникнути служби.

Також на фронт не забиратимуть тих, хто опікується найближчими родичами з першою або другою групою, тобто якщо інвалідність має дружина, батько, мати чи дитина. За ними залишається право доглядати за своїми близькими.

Висловилась щодо цього знову нардепка Безугла. Вона стверджує, що відстрочки пропонують позбавити не лише людей з третьою, а й з другою групою інвалідності. На своїй сторінці вона опублікувала також уривок з листа нібито Генштабу до Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки за підписом головнокомандувача Залужного, де написане наступне:

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Коли розпочнеться голосування за документи?

До слова, депутати від “Слуги народу” отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Ради законопроєкту про мобілізацію, про це заявила “Українська правда” з посиланням на свої джерела у фракції. За даними співрозмовників, у фракції наголосили на необхідності дотримуватись однієї з президентом лінії з огляду на “чутливість питання”, тому “мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить”.

Але зазначимо, що усі ці пропозиції ще можуть бути змінені, оскільки законопроєкт мають розглянути в парламенті. А перше засідання відбудеться лише 10 січня. Також нагадаємо про кількість людей, яких просить мобілізувати військове керівництво.

Питання, яке цікавить усіх українців

От цікаво, чи є можливість підготувати, навчити, взути, одягнути і повністю забезпечити ці 500 тисяч мобілізованих? І це найважливіше питання, яке дуже хвилює українців.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ ЧЕРЕЗ МОБІЛІЗАЦІЮ! Законопроєкт — уже в Раді! КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ!

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