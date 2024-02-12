Скандал через смерть військового у Тернополі: чоловік помер через 8 днів після мобілізації

На жаль, це не перший трагічний випадок, коли військовозобов’язаний помирає після мобілізації, навіть не потрапивши на фронт.

Помер через 8 днів після мобілізації. Мережу сколихнула історія військовозобов’язаного з Тернополя. У ТЦК розводять руками. Нещодавно схожий випадок трапився на Одещині. Там мобілізований з епілепсією помер у перший день служби. Справа на контролі в Уповноваженого з прав людини.

Деталі трагічних інцидентів розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Помер після мобілізації

Чоловіка призвали 1 лютого 2024, а помер він 9 лютого. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Відповідний допис мер міста зробив на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях під дописом голови Тернополя відразу почали сипатися запитання щодо причин смерті чоловіка. Адже громаду занепокоїло те, що чоловік помер трохи більше ніж за тиждень після мобілізації.

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Що відомо про мобілізованого?

Микола Ірзайкін працював штампувальником у ТОВ “Шредер”. На сторінці підприємства у Facebook також написали про смерть чоловіка та виразили свої співчуття родині.

Микола Ірзайкін брав участь у благодійному проєкті “Жовтий фартух”., повідомляє “Суспільне новини”. Координатор проєкту Сергій Кічула говорить тільки хороше про Миколу Ірзайкіна. Каже, що чоловік був завжди готовий допомогти, приносив та роздавав безкоштовні обіди для потребуючих.

“Коля був добрим і чуйним. Попав до нас у волонтерську команду, сам підійшов і запропонував яблука принести. Щонеділі приносив ящик яблук. Коли не вистачило людей на роздачу їжі, то допомагав видавати її. Коли ми ближче познайомилися, то виявилося, що яблука не його, а він їх купує на ринку. Він хотів для людей смаколик зробити. Завжди був усміхнений і небайдужий”.

А волонтерка проєкту “Жовтий фартух” Вікторія Ліщинська зазначила, що сумно та болісно через те, що втрачаємо найкращих: “Ми були в одній команді волонтерів проєкту “Жовтий фартух”, де кожну неділю роздаємо безкоштовні обіди потребуючим. Рідко, коли він був відсутній. В нього були підопічні, яким він допомагав особисто. Це була добра та чуйна до чужого горя людина із надзвичайно світлою душею. Сумно та болісно, що втрачаємо найкращих”.

Що кажуть у ТЦК?

Своєю чергою, Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки також прокоментував смерть Миколи Ірзайкіна. Ось що було зазначено на їхній сторінці у Facebook.

Після таких офіційних заяв питань виникає ще більше. Чому ТЦК мобілізував людину з хворим серцем, як лікарі на ВЛК могли написати “придатний”, невже не виявили проблем зі здоров’ям та, що саме призвело до того, що у чоловіка не витримало серце? Але ці запитання, поки що, залишаються без відповідей.

На жаль, це не перший трагічний випадок, коли військовозобов’язаний помирає після мобілізації, навіть не потрапивши на фронт. Нещодавно суспільство шокував схожий інцидент. В Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Під час моніторингу інтернет-мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший день служби”, — написав він.

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Був місцевим добряком

Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї справи просто шокують. Адже про Бориса, який помер у військовій частині, говорять тільки хороше: “Був місцевим добряком, якого знало все село. Працював на місцевому ринку, заробляв копійку на життя. Чоловіку було 29 років. Кажуть, що навіть не мав паспорта”.

Деталі трагічного інциденту

Як виявилося, Бориса мобілізували ще у серпні 2023-го. Чоловік пройшов медкомісію й одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле — сталось декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі.

“Аби виконати потребуємий план ГШ, і не піти самому воювати, Гаврилов та його посібники, вирішили відправити в ЗСУ хвору людину (хоча свого сина відправив в рейс). Всі в районі знали хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкома до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією (в супроводі якогось кабана в військовій формі), з шизофренією та алкоголізмом за 2 години проходить мед комісію і опиняється в частині”.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що шокований цією трагедією, і повідомив, що Спеціалізована військова прокуратура області розслідує інцидент.

“У мене так само, як і у суспільства, багато запитань “чому?” до тих службових осіб, які прийняли це фатальне рішення. Але як очільник ОВА я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що всі винні мають бути покарані. Публічно”.

На контролі омбудсмена

Зараз ця справа на особистому контролі Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Обмудсмен звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та дотримання вимог законодавства під час мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК у ТЦК та СП. Також Лубінець направив запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Наразі смерть чоловіка розслідують за фактом непроведення медогляду військовозобов'язаного і ненадання медичної допомоги.

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