Скандал дійшов до Ватикану: в Іспанії єпископ відрікся від сану заради стосунків з авторкою еротичних романів

Скандал дійшов до Ватикану: в Іспанії єпископ відрікся від сану заради стосунків з авторкою еротичних романів

В Іспанію прибув папський нунцій, щоб передати стурбованість Папи цією історією.

52-річний іспанський єпископ Хав’єр Новелл зрікся сану заради стосунків з 38-річною розлученою жінкою, яка має двох дітей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок 8 вересня.

Новини світу: 52-річний іспанський єпископ зрікся сану заради стосунків з розлученою жінкою

Вона психологиня і до того ж авторка еротичних романів з сатанинськими мотивами. Хав’єр Новелл отримав сан 12 років тому і став наймолодшим єпископом в історії Іспанії. Був відомий своїми консервативними поглядами – засуджував одностатеві стосунки, аборти, евтаназію і був прихильником екзорцизму.

Його рішення зректися сану заради стосунків спричинило скандал, який дійшов до Ватикану. До Іспанії прибув папський нунцій, щоб передати стурбованість Папи цією історією. А у єпископаті, яким раніше керував Новелл, кажуть - це все підступи диявола.

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