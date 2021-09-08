Скандал дійшов до Ватикану: в Іспанії єпископ відрікся від сану заради стосунків з авторкою еротичних романів

В Іспанію прибув папський нунцій, щоб передати стурбованість Папи цією історією.
52-річний іспанський єпископ Хав’єр Новелл зрікся сану заради стосунків з 38-річною розлученою жінкою, яка має двох дітей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок 8 вересня.
Вона психологиня і до того ж авторка еротичних романів з сатанинськими мотивами. Хав’єр Новелл отримав сан 12 років тому і став наймолодшим єпископом в історії Іспанії. Був відомий своїми консервативними поглядами – засуджував одностатеві стосунки, аборти, евтаназію і був прихильником екзорцизму.
Його рішення зректися сану заради стосунків спричинило скандал, який дійшов до Ватикану. До Іспанії прибув папський нунцій, щоб передати стурбованість Папи цією історією. А у єпископаті, яким раніше керував Новелл, кажуть - це все підступи диявола.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року колишнього радника Папи Римського засудили до 6 років ув'язнення за сексуальне насильство над дітьми.
- Також у Ватикані судять підозрюваних у сексуальному насильстві священиків: перше слухання тривало 8 хвилин.