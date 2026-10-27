Скандал довкола шкільних сховищ: у Кличка пояснили, чи можуть перехожі і батьки ховатися під час атак РФ

Укриття у Києві

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Заборона стороннім відвідувати укриття у школах та дитсадках України під час навчального процесу викликала широкий резонанс у суспільстві. Думки розділилися: одні вважають таку ініціативу передчасною, адже у людей поруч просто немає альтернативних місць для захисту під час російських атак. Інші ж наголошують, що рішення виправдане, оскільки присутність сторонніх осіб створює чимало проблем як для безпеки дітей, так і для підтримання укриттів у належному стані.

ТСН.ua поцікавився думкою щодо нововведення у Департаменті освіти та науки КМДА, адже у Києві вже траплялися випадки, коли батьків не допускали до укриттів під час повітряної тривоги. При цьому в деяких районах столиці шкільні укриття є єдиними захисними спорудами поблизу.

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У Департаменті освіти та науки КМДА посилаються на постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2026 року № 1288.

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За словами директорки департаменту Олени Фіданян, згідно з документом, у період воєнного стану балансоутримувачі, зокрема засновники (керівники) закладів освіти, під час розроблення та затвердження документів, що регулюють питання доступу на територію та в приміщення об’єктів із захисними спорудами цивільного захисту, забезпечують визначення умов доступу населення відповідно до порядку, встановленого відповідною військовою адміністрацією.

«Відповідно до частини п’ятої статті 52 Закону України „Про дошкільну освіту“ укриття закладів дошкільної освіти використовуються для захисту виключно учасників освітнього процесу. Об’єкти фонду захисних споруд закладів загальної середньої освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу», — зазначає у відповіді ТСН.ua Олена Фіданян.

Хто належить до «учасників освітнього процесу»

Олена Фіданян розшифровує, що відповідно до статті 52 Закону України «Про освіту», учасниками освітнього процесу є:

Здобувачі освіти (учні, студенти, слухачі, аспіранти тощо);

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники ;

Батьки здобувачів освіти (для неповнолітніх учнів);

Фізичні особи , які провадять освітню діяльність;

Інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, встановленому закладом освіти.

Отже, якщо повітряна тривога застала батьків учнів перед шкільним подвір’ям, вони, згідно з роз’ясненням керівниці департаменту, мають право зайти до шкільного укриття та перечекати небезпеку разом із дітьми.

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Скільки місць є в укриттях закладів освіти Києва

«Місткість укриттів у закладах освіти Києва 375,0 тис. місць. Починаючи з 2022 року фонд захисних споруд збільшився на 170,0 тис місць. Разом з тим, ця місткість не покриває повністю потребу учасників освітнього процесу закладів освіти столиці», — повідомляє директорка департаменту.

Саме тому, відповідно до постанови Кабміну від 1 липня 2026 року № 847 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні», у закладах загальної середньої освіти Києва з 1 вересня 2026 року організовано освітній процес за різними формами, залежно від безпекової ситуації.

Змішано, очно та дистанційно: як навчаються в столиці

Посадовиця також поділилася актуальною інформацією щодо роботи навчальних закладів міста.

«Станом на 26 жовтня 2026 року в очному форматі організовано роботу у 515 закладах дошкільної освіти, 213 закладах загальної середньої освіти та 26 закладах позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва», — зазначає Олена Фіданян.

У змішаному форматі працюють 5 закладів фахової передвищої освіти, 194 заклади загальної середньої освіти, 19 закладів професійної освіти та 15 закладів позашкільної освіти.

У дистанційному форматі освітній процес триває у 5 закладах загальної середньої освіти, 10 закладах фахової передвищої освіти та Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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