Скандал довкола Житнього ринку у Києві: історичну будівлю – порятують чи знищать

Житній ринок у Києві знову став причиною гучного скандалу та палких суперечок в соціальних мережах.

Скандал навколо найстарішого ринку Києва

Чутки про можливу приховану приватизацію Житнього збурили Мережу. Активісти заявляють, що таким чином історичний об’єкт просто хочуть довести до повного занепаду, фактично продати за безцінь, а потім на його місці збудувати чергову висотку чи навіть дві.

Йдеться про найдавніший ринок Києва, який існував на Подолі, ще за часів Київської Русі. Площу Житнього ринку розділяла річка Глибочиця. Тутешній базар сотнями років був центром торгівельного життя Києва. А критий Житній ринок був зведений у 1980 році.

Отож маємо історичну споруду, якій вже 45 років. Ще на початку 2000 років технічний стан ринку викликав занепокоєння та дискомфорт у відвідувачів. Але тоді приміщенню було лише 20 років, і особливо нікого не хвилювало, що його дах протікає, а взимку дуже холодного, як на першому, так і на другому поверсі.

Житній ринок – комунальний, тобто належить місту. Останні декілька років міські чиновники тільки й говорять, що ринок треба рятувати. Але, для цього фактично нічого не роблять. Приміщення ринку доведене до такого стану, що його вже неможливо експлуатувати.

Житній ринок в Києві / Фото: ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Біг по колу – оренда чи приватизація?

Відбувається наступне: комунальний ринок здають в оренду. Точніше, його перший або другий поверх (чомусь не два одразу), при цьому орендар зобов’язується відремонтувати все приміщення ринку та територію навколо споруди і ще й платити величезну орендну плату під час проведення ремонтних робіт, коли ринок не працює.

Це, як пояснюють фахівці, "біг по колу". Проходить час, технічний стан ринку погіршується, а орендар фізично не може платити гроші за оренду, не отримуючи жодної користі від об’єкту, який він орендує, а зобов’язаний його ремонтувати.

Власне тому, експерти наголошують, що місто має вникнути у проблему, тобто дати орендарю канікули віл сплати оренди, щоб він спочатку виконав ремонтні роботи і зміг запустити ринок в експлуатацію. А вже після цього сплачував шалені кошти за оренду приміщення.

Замість цього в КМДА заговорили про можливу приватизацію Житнього ринку, що збурило громадськість, бо є величезний ризик, що новий власник, який фактично купить історичне приміщення, забудує цю територію або ж перетворить Житній на черговий ТЦ, яких у Києві, як на собаці блох.

Зараз у Мережі точиться дискусія, що краще – розумна та справедлива оренда Житнього ринку чи його приватизація, яка несе цілком реальні загрози.

Фасад Житнього ринку у Києві / фото ТСН.ua

Обіцяють довгострокову оренду

Поки точаться дискусії, ТСН.ua поцікавився у Валентина Мондриївського, заступника голови КМДА, що буде з Житнім ринком і в якому напрямку планує рухатися міська влада.

– Що чекає на Житній ринок у Києві – передача в оренду чи приватизація?

– Наразі приватизація Житнього ринку не на часі. Йдеться лише про можливість довгострокової оренди, але з чіткими умовами, що гарантують збереження ринку як історичної будівлі та його функціонального призначення.

Умови оренди – чіткі та жорсткі

– Активісти виступають проти приватизації, бо історична будівля може бути доведена до руйнації та забудована черговою висоткою на Подолі. Які існують варіанти вирішення кризи навколо Житнього ринку?

– Міська влада стоїть на сторожі інтересів киян, а громадськість вимагає збереження Житнього ринку як історичної пам’ятки та торгового об’єкта. І тут наші позиції сходяться. Саме тому влада розглядає можливість передати його в оренду на умовах, які не дозволять змінювати ані архітектурну концепцію, ані функцію ринку. Умови оренди мають бути публічними, а контроль за їхнім виконанням – чітким і жорстким.

– Які перші кроки має зробити місто, щоб вирішити проблемні питання з Житнім ринком?

– Фахівці мають визначити умови потенційної оренди та механізми контролю за їхнім виконанням. І увесь цей процес має бути прозорим і зрозумілим для громадськості, аби уникнути маніпуляцій і недостовірної інформації.

Якщо оренда, то одразу двох поверхів

– Якщо розглядається варіант оренди Житнього ринку, то якими будуть умови до орендаря? Чи будуть вони більш жорсткими?

– Під час формування умов довгострокової оренди (якщо проголосують депутати за це рішення) варто враховувати попередній досвід оренди, вимоги киян і нинішнє законодавство. Саме тому ми розглядаємо оренду цілісного майнового комплексу, а не окремих поверхів чи площ. Щоб знову не вийшло так, що і загальний вигляд, і дірявий дах – не зона відповідальності орендаря. Нагадую, що основні вимоги до нового орендаря – це збереження архітектурного вигляду будівлі, збереження ринкової функції, відповідальність за технічний стан будівлі та функціонування комунікацій.

– Чи залишиться ринок ринком, бо є загроза, що він перетвориться на черговий ТЦ?

– Так, звісно. Житній ринок має залишитися "Житнім".

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