Скандал із 155 бригадою отримав нове продовження: що спливло цього разу

З'явилася інформація, що на тлі скандалу Зеленський ухвалив гучне рішення. Проте, у голос офіційно про це не говорять.

Нещодавно Україну сколихнула новина про шалену кількість СЗЧ в 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Анна Київська". Відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив гучне рішення на тлі скандалу.

Тож що відбувається насправді та що відомо про долю бригади розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Зеленський прийняв гучне рішення на тлі скандалу із 155-ю бригадою

Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої заслухав доповіді щодо ситуації в 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Анна Київська". За підсумками обговорення було ухвалено рішення зупинити формування нових бригад і спрямувати новобранців до вже існуючих боєздатних підрозділів – так стверджує воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов у своєму дописі на Facebook.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: скриншот з відео

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ зі 155-ю БРИГАДОЮ отримав нове продовження! Що спливло цього разу?!

"Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчені та боєздатні бригади. Ставка Верховного головнокомандувача ухвалила відповідне рішення. Громадська думка та розголос все ж таки змушують владу ухвалювати адекватні рішення”.

Згодом під час свого стріму Бутусов подякував усім військовим командувачам, хто зробив чесну доповідь на Ставці для ухвалення цього рішення.

"Тепер нарешті буде порядок у тому, що ухвалено рішення поповнити досвідчені бригади. Це єдиний шлях: давати ротацію військам, проводити внутрішні ротації, а не створювати й плодити ці нікому не потрібні нові організми, купу нових адміністративних посад, які не воюють і просто проїдають ресурси, у той час як бойові бригади залишаються без поповнення".

Пошкоджена стела на в'їзді до Покровська / Фото: Facebook-сторінка Павла Вишебаби

Що відбулося під час розгортання бригади поблизу Покровська?

Бутусов також розповів про епізод, коли для ведення бойових дій поблизу Покровська у Донецькій області, щоб прикрити розгортання 155-ї бригади, командування направило один із батальйонів 93-ї механізованої бригади із завданням зайняти одну з позицій. За його словами, батальйон "прибув у повному складі" й вивів на одну з позицій всього вісім людей.

"Ось таким був склад батальйону однієї з наших найкращих досвідчених бригад, яку залишили без поповнення, і яка в такому стані має прикривати розгортання нової бригади. Як розповідав суспільству Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, цю бригаду створили, щоб давати ротацію. От такі ганебні результати".

Журналіст висловив сподівання, що тепер, коли заступником голови Офісу президента є нещодавній командир 93-ї бригади Павло Паліса, у Зеленського буде більше інформації стосовно стану армії.

"Сподіваюся, що його близькість до Верховного Головнокомандувача дозволить якомога швидше направити поповнення найперше до таких досвідчених бойових частин, як 93-тя. Адже, коли треба закривати кризу, там повинні бути люди. Бо є командири, є оператори дронів, є забезпечення, є технічні фахівці. Але піхоти нема, бо всю піхоту направляють на поповнення бригад, де немає структур управління, керованості особовим складом і, як підмітив командувач Сухопутних військ, забезпечення також нема".

ДБР затримала командира 155 ОМБР, яка здійснила масове СЗЧ. / Фото: Державне бюро розслідувань

Хто понесе відповідальність?

Бутусов зауважив, що за ситуацію з формування 155-ї бригади ніхто з воєначальників не поніс відповідальності, а натомість покарали командирів, які за комплектування бригади не відповідали. За його словами, людей у цю бригаду "закачувало" командування ОК "Захід" ‒ генерал Володимир Шведюк, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, а затверджував це своїми рішеннями начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він додав, що всі, крім Павлюка, якого призначили на іншу посаду, залишилися на своїх місцях і не отримали навіть догану.

"Павлюка зняли з посади і перемістили на іншу. Я не знаю, чи пов'язано з це з ситуацією у 155-й бригаді, проте не має значення. Шведюк перебуває на посаді, і по ньому ніяких рішень не ухвалено. Баргилевич спокійно сидить на посаді. Сирський також залишається на посаді ‒ ні зауважень, ні доган, ні службових розслідувань, якими Сирський і Баргилевич так люблять "годувати" своїх підлеглих, чомусь стосовно них немає. Якась несправедливість".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТОП ПОДІЙ ТИЖНЯ: скандал з 155 бригадою, Білорусь стягнула війська, вбивство українок у Німеччині

Рішення Зеленського прокоментував і командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний Осман у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер": "Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчені та боєздатні бригади! Не буду критикувати Зеленського за затягування цього рішення, головне, що воно було прийнято. Ще би розформувати ці не боєздатні бригади."

Також читайте Скільки військових повернулось на службу із СЗЧ: у ДБР назвали кількість

Що зараз із бригадою?

Наразі ж 155-а Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує певні завдання в повному складі, так прокоментували ситуацію в бригаді агентству "Інтерфакс-Україна" в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на покровському напрямку".

Ситуацію виправляють

У ЗСУ заявили, що ще до того як "про деякі організаційні проблеми 155 ОМБр стало відомо з медіа, командування Збройних сил України призначило перевірку ситуації, яка склалася, зокрема і щодо значної кількості випадків самовільного залишення військової частини". У Генштабі зазначили, що вживають заходів щодо поліпшення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців.

"Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами."

З чого почався скандал?

Нагадаємо, що скандал довкола 155-ї бригади спалахнув 31 грудня, коли воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов заявив, що частина бійців дезертирували ще у Франції, куди бригаду відправили на навчання, а в цілому кількість тих, хто пішов у СЗЧ зі 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових. Ситуація таки дійшла і до головкома, і до президента, адже формування 155-ї бригади – це великий проєкт України спільно з партнерами. “Анна Київська” мала стати взірцем в українській армії, проте щось пішло не так.

Також 2 січня в ДБР повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо ситуації в 155-й бригаді за статтями Кримінального кодексу України "перевищення військових повноважень" та "дезертирство". А надвечір 8 січня там зробили нову гучну заяву – затримано командира однієї з рот 155 ОМБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру.

І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.