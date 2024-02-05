Скандал із бійцем ЗСУ в Харкові шокував українців – подробиці, відео

На другому році війни в це складно повірити, але й таке трапляється.

У прифронтовому Харкові персонал одного з закладів громадського харчування вигнав військового із закладу. Але їхня відмовка просто зіб’є з ніг будь-кого. Відвідувачів нібито дратує військова форма.

Деталі приголомшливого випадку з бійцем ЗСУ в Харкові надали журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Скандал з бійцем ЗСУ в Харкові

Жодного дня без без скандалів і людського невігластва! 3 лютого 2024 року в Харкові трапився кричущий інцидент, який на другому році війни просто шокує. Вадима Мохова, бійця ЗСУ, не впустили до однієї з харківських піцерій. Але чому? Спочатку у “Траторії”, так називається ця мережа, відповіли, що місць немає. Але Мохов на власні очі бачив, що місць було достатньо.

"Весь цей шлях я пройшов саме заради цього дня. Дня, коли в рідному мені Харкові, на вулиці Культури 22б, мене "ввічливо" виставлять із ресторану, бо я у військовій формі, а вона дратує відвідувачів і персонал. Звісно, в обличчя мені ніхто так не сказав. Сказали, що немає місць. Все зайнято. Хоча половина столів була вільна. І на моє зауваження на цей факт відповіли, що все зарезервовано. Але цю неприязнь в очах персоналу й відвідувачів відчуваєш шкірою. Війна навчила довіряти інстинктам", – написав захисник.

"І дійсно, що забув цей неприємний військовий там, де обідає "богема"?! Невже він не бачив спортивні машини на парковці ресторану?! Невже не бачить, що за столиками сидять красиві ботоксні дівчата і рум'яні, пухленькі хлопці з манікюром?! Чого він приперся сюди в берцях, з бордою не від барбера і з брудом під нігтями?! Все це в очах. Таких байдужих і хробачих. Огидно. Ну нічого. Закінчимо з п****асами на фронті, почнемо просвітницьку роботу з п****асами в тилу. До речі, панове з ТЦК. Щонайменше 15 молодих, нагодованих, рум'яних і гладеньких хлопців призовного віку чекають на вас", – додав він.

Коментарі до допису Вадима вибухнули словами підтримки в бік військового. Військові пишуть, що таке досі іноді трапляється і персонал подібних закладів мав би відвідати кілька уроків з “патріотичного виховання”.

Це ще не кінець

Втім, ситуація на цьому не завершилася. Після розголосу в Мережі з Вадимом зв'язалася адміністраторка ресторану.

"Вчора зі мною зв'язалася адміністраторка мережі "Траторія", вибачилася за прикрий інцидент. Намагання пояснити мені, що в закладах ставлення до військових дуже позитивне, було не потрібне. Я кілька разів був у військовій формі в іншому закладі цієї мережі і жодних проблем чи непорозумінь не виникало. Тобто цей вИпадок – це саме той "людський фактор", який неможливо спрогнозувати й попередити на 100 відсотків. Обговорюючи все це з пані Оксаною, адміністраторкою мережі "Траторія", прийшли до ідеї, як унеможливити виникнення аналогічної ситуації в майбутньому", – розповів боєць.

"Тож від 4 лютого 2024 року і до кінця особливого періоду – війни – по всій мережі "Траторія" починає діяти громадська ініціатива "Правило Сержанта".

Правило, яке звучить так: Діти і Військові обслуговуються без черги незалежно від кількості зарезервованих місць. Такі об'яви будуть розміщені на вхідних дверях закладів. А графічним символом буде зображення шеврона сержанта ЗСУ", – додав він.

В закладі надали фотопідтвердження намірів мережі, що втрапила у скандал.

"Напевно, треба зазначити, що хоча сам скандал таки відбувся, і це неприпустимо, втім, адміністрація закладу відреагувала швидко. Проте невідомо, чи звільнили працівників, які одразу не пустили військового до зали. Тепер Вадим закликає й інші заклади Харкова приєднатися до ініціативи “Правило Сержанта”. Сподіваємося, так і буде", – підсумував журналіст Артем Зябкін.

Тим часом в Івано-Франківській області секретаря міськради звільнили за те, що він попросив депутатку не дивитися на нього, “як відьма”.

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