Скандал із деклараціями Михайлової: адвокатка пояснила, чи порушила закон депутатка-військова

Через скандал із деклараціями командирки медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі», депутатки Київради Аліни Михайлової адвокатка пояснила, чому депутати на передовій мають право не звітувати про статки під час бойових дій та коли їм однаково доведеться це зробити.

Про це в коментарі ТСН.ua розповіла адвокатка Регіна Гусейнова-Чекурда.

Після розголосу навколо ситуації з Михайловою, яка нібито не подавала декларації про доходи від 2021 року, ТСН.ua поцікавився у адвокатки, чи зобов’язані чинні депутати Київради, які водночас є військовослужбовцями, звітувати про свої статки.

Чи повинна Михайлова зараз подавати декларації?

Гусейнова-Чекурда пояснила, що статус депутата автоматично накладає обов’язок звітувати перед державою, проте служба у ЗСУ вносить свої корективи.

«Якщо людина є депутатом Київради, то вона має однозначно подавати декларацію. А от щодо того, що одночасно з цим особа є військовослужбовцем, то тут багато залежить від посади та місця проходження служби. Ті військовослужбовці, які перебувають на лінії бойового зіткнення або безпосередньо у бойовій частині, мають право не подавати декларацію під час виконання завдань», — зазначила адвокатка.

Водночас вона наголосила, що це не звільняє від обов’язку назавжди, а лише надає відтермінування.

90 днів на подання електронної декларації

Згідно із законодавством, після закінчення активних бойових дій або скасування воєнного стану, військові будуть змушені відзвітувати за весь пропущений період.

«Після припинення бойових дій така людина зобов’язана подати свої декларації за усі роки, які були пропущені, протягом 90 днів після того, як з’явиться закон про припинення воєнного стану. І це буде дуже складно зробити за увесь час війни, щоб вкластися у відведений термін. Тільки на збирання різноманітних довідок може піти понад місяць. Тому я раджу своїм клієнтам готувати чернетки декларацій хоча б у текстових редакторах, бо потім відновити дані за всі роки буде надзвичайно важко», — пояснила Гусейнова-Чекурда.

Приховані декларації з міркувань безпеки

Адвокатка також зауважила, що чинне законодавство дозволяє певним категоріям осіб приховати свої дані від загального доступу. Військовослужбовці або члени їхніх родин, які є суб’єктами декларування, можуть звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції з обґрунтованою заявою.

«Суб’єкт декларування може подати декларацію, але вона не буде доступна публічно з міркувань безпеки. Аналогічний механізм діє для деяких співробітників МВС, ГУР або СБУ. Це робиться для того, щоб не розголошувати інформацію, яка може зацікавити ворога. У випадку з пані Михайловою такий варіант цілком можливий», — пояснила Гусейнова-Чекурда.

Питання відповідальності та статус депутата Київради

Попри військову службу, статус депутата місцевої ради залишається чинним, що створює певні правові колізії у разі ігнорування звітності.

«Як депутат Київради Аліна Михайлова має подавати декларацію, і ситуація, за якої звітів немає з 2021 року, виглядає дивною. Можливо, вона призупинила свою депутатську діяльність, і відповідна заява перебуває у секретаріаті. Це дуже тонкий момент», — сказала адвокатка.

Вона нагадала, що за неподання електронної декларації передбачена кримінальна відповідальність.

«Якщо щодо особи не відкриті кримінальні провадження, значить, можемо припустити, що існують законні підстави для таких дій. Щоб остаточно з’ясувати причину, необхідно отримати офіційну інформацію від Київради щодо статусу її депутатської діяльності, а також відповідь від НАЗК про те, чи подавалися декларації взагалі і чи не були вони приховані з міркувань безпеки», — резюмувала Гусейнова-Чекурда.

Нагадаємо, Михайлова потрапила під шквал критики в соцмережах через відсутність декларацій від 2021 року, торішню купівлю «Мерседеса» та поїздку на навчання по ШІ до Каліфорнії, звідки вона постить кадри на тлі океану. Поки одні користувачі звинувачують депутатку в непрозорості статків, інші стають на її захист. Сама командирка «Ульф» відреагувала на гейт різко, заявивши, що сторонніх не мають стосуватися її фінанси.

