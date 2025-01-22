Скандал із головним психіатром ЗСУ отримав цікаве продовження

Підлога, встелена “баксами”, довела до… інсульту. Чи все ж таки до інфаркту?

Сьогодні, 22 січня, суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, який підозрюється у збагаченні на мільйон доларів під час війни. На засіданні підозрюваний вирішив пригадати усі свої "болячки" за останніх п'ять років. Ба більше, заявив що під час обшуків він переніс на ногах інфаркт! А от адвокат заявив журналістам зовсім інше.

Що вирішив суд і у якому стані зараз фігурант справи – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Інсульт під час обшуків

У попередньому випуску про цього “героя” ми з вами міркували - ну коли ті, хто заробляє на війні, вже нажеруться тих грошей… І знаєте що? Підлога, встелена доларами, виявилася лише початком цієї епопеї. Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь 22 січня прибув до суду… на “швидкій”! Його адвокат Володимир Клочков заявив, що у підзахисного під час обшуків трапився … інсульт.

Ну, ніби все розповідає правдиво. Але є одне “але”...

То інсульт чи інфаркт?

Ну а ще стало відомо, скільки ОФІЦІЙНО заробляв головний психіатр ЗСУ. Олег Друзь, який також є заступником голови Центральної ВЛК, отримав 3 мільйони гривень за чотири роки, повідомила кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з зали суду. До слова, сам Друзь у суді заявив, що навіть не має куди витрачати свою зарплату.

Який запобіжний захід обрали?

Прокуратура у суді просила тримання під вартою на 60 днів або 49 мільйонів 370 тисяч застави. В той час адвокати просили цілодобовий домашній арешт. У суді вони запевняли, що фото з килимом грошей під час затримання Олега Друзя зроблено за допомогою ШІ. При чому, два рази, адже в 2017 у Друзя уже проводили обшуки. Щоправда тоді килим був з гривень.

В результаті за рішенням суду - Олегу Друзю обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з можливістю внести заставу 49 мільйонів гривень. А ми нагадаємо, чому головний психіатр ЗСУ загримів у скандал.

Затримання головного психіатра ЗСУ

21 січня Служба безпеки України за сприяння міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил затримала головного психіатра ЗСУ. Також він є заступником голови Центральної ВЛК і займався питаннями щодо придатності військових до проходження служби. Правоохоронці не називали імені, однак головний психіатр ЗСУ – це Олег Друзь. За матеріалами справи, посадовець за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. При цьому він не зазначав майно у своїй декларації, натомість оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших людей. Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав НЕВЕЛИЧКИЙ перелік об’єктів.

А ще під час обшуків у головного психіатра слідчі СБУ знайшли 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 (незаконне збагачення); ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Історія одного збагачення

Цікаво, що Друзь не вперше потрапляє в подібну ситуацію. Ще навесні 2017 року начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. І хоча тоді імені не озвучили, за інформацією ЗМІ, йдеться саме про Друзя. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, підозрюваний вимагав 52 тисячі гривень.

Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Кілька місяців пролежала в суді, а далі її було закрито через «відсутність складу злочину». За даними ЗМІ, тоді замість вʼязниці чоловік отримав підвищення по службі. В мережі з’явилось ось це фото із підписом - “Іконки допомогли”. Ну, видно не дуже допомогли, бо вже восени 2017 полковник потрапив до чергового скандалу.

Скандальні заяви Друзя

18 вересня 2017 року головний психіатр Міноборони Олег Друзь назвав 93% учасників АТО "потенційною загрозою для суспільства – "скритий ворог". Такі заяви спричинили справжній шквал обурення. У той день посадовець виступав на круглому столі Комітету ВР з питань охорони здоров'я, де головною темою були психологічна реабілітація учасників АТО і зменшення кількості самогубств.

Реакція на висловлювання та наслідки

Ветеран АТО і волонтер Мартін Брест написав про ці заяви на власній сторінці у Facebook.

Заява Друзя стала поштовхом до початку флешмобу з хештегом # 1_із_93%. Користувачі соцмереж публікували фото, фотожаби, а також висловлювались щодо заяв Друзя.

Гучне звільнення

Офіційна відповідь на скандал не забарилася і вже 20 вересня 2017 року тодішній міністр оборони Степан Полторак звільнив Друзя і призначив службове розслідування.

І на тому все стихло. Як наслідок - маємо чергову підлогу, встелену баксами і чергове обурення серед населення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ІНФАРКТ ЧИ ІНСУЛЬТ?! Головний психіатр ЗСУ приїхав до суду на "швидкій"! НЕОЧІКУВАНИЙ ФІНАЛ!

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