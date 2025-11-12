Скандал із генераторами у Києві: діти в садочках голодують через блекаути та сидять у темряві

Через відсутність або несправність генераторів у дитсадках малюкам відмовляють у сніданках

Київ знову зіткнувся із затяжними відключеннями електроенергії, спричиненими російськими атаками, і це оголило критичну проблему в системі дошкільної освіти: більшість дитячих садків виявилися неготовими забезпечити життєдіяльність закладів.

Ситуація, про яку масово повідомляють батьки у соціальних мережах, межує зі «знущанням над дітьми». Незважаючи на майже чотири роки досвіду життя в умовах повномасштабної війни, у багатьох дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) досі відсутні генератори, або ж вони не працюють через низку причин:

Мала потужність : генератора вистачає лише на світло, але не на приготування гарячої їжі.

Брак пального : паливо не було закуплено вчасно.

Відсутність фахівців: немає людини, яка може належним чином підключити та обслуговувати обладнання.

«Погодуйте дітей вдома»: шокувальні деталі від батьків

Батьки розповідають, що через відсутність світла діти лишаються голодними або отримують їжу із запізненням. Найбільш кричущий випадок стався у понеділок (10 листопада), коли вихователі деяких садків змушені були просити батьків нагодувати малюків вдома, оскільки «сніданку у закладі не буде». Хоча, на щастя, дали світло, і дітей таки нагодували, хоч і з запізненням.

«На вихідних у садку працював генератор, але він був власністю ремонтної бригади. У самому садочку генератора немає! І вже навіть не смішно, а чому його немає? Пишуть вихователі з самого ранку: погодуйте дітей, тому що нема світла. Це не проблема погодувати. А далі як? Як цілий день? Для батьків, які працюють — це вже є велика проблема», — пише киянка Ольга в одній із груп у соцмережах.

Інша мама зазначає, що генератор у закладі таки є, але його потужності не вистачає для приготування їжі.

Аналогічна ситуація — у багатьох дитсадках Києва. Приміром, у одному із садочків батьки шоковані тим, що під час тривог, коли немає світла, діти змушені сидіти в укритті у цілковитій темряві.

«Генератор є, але не працює. Тому що ніби немає можливості підключити у систему, немає людини з потрібною освітою і розрядом. Фактично така ситуація увесь час, що ходимо до садочку, — 1,5 роки. Напряму питали — що можна зробити. Вихователі чесно кажуть, що роблять усе можливе, аби було комфортно і то так і є. Але в укритті без світла — це не просто печаль, це треш», — поділилася одна із мам Софія.

Багато хто з батьків, які мають змогу, просто залишають дітей вдома, вважаючи, що перебування «без світла в укритті» — це неприпустима халатність посадовців.

«Від російських атак місто страждає вже не перший рік, у посадовців було достатньо часу, щоб підготуватися до такої проблеми», — обурюється Світлана, мама вихованця іншого садочку.

Проблеми садочків — питання до районів

У столичній мерії, коментуючи ситуацію для TCH.ua, запевнили, що питаннями забезпечення дитсадків генераторами опікуються районні державні адміністрації (РДА).

«У Києві понад 600 дитячих садочків, кошти на їхні потреби виділяються з районних бюджетів. Саме кожна з 10 РДА проводить закупівлю всього необхідного, в тому числі, генераторів. Місто може тільки давати поради районним управлінцям. Потрібно розбиратися у кожному конкретному випадку, бо є різні генератори, з різними можливостями та потугою», — заявили у мерії, фактично переклавши відповідальність на районну владу.

Контраст пріоритетів: барабани проти їжі

На тлі цих заяв про необхідність «розбиратися у кожному конкретному випадку» та перекладання відповідальності на РДА, батьки згадують гучні скандали, які ставлять під сумнів пріоритети районної влади.

Наприклад, Дніпровська РДА, яка відповідає за частину дитсадків, раніше прославилася на всю країну скандалом із закупівлею для укриттів 306 шкіряних барабанів майже на 900 тисяч гривень «для психологічного розвантаження дітей». Хоча після резонансу договір був розірваний, факт виділення такої суми на інструменти, а не на критично важливе обладнання, як-от генератори, викликає справедливе обурення.

«Це правда який сюр. Місто стільки часу розповідало про підготовку до важкої зими і російські обстріли, а зараз виявляється, що фактично нічого не зроблено для найціннішого — наших дітей», — підсумовує Оксана, мама вихованця.

Позитивні приклади є лише там, де керівники закладів самостійно домоглися грантів і забезпечили садочки всім необхідним. Батьки побоюються, що там, де керівництво «не тягне», кошти на генератори знову будуть змушені збирати із власної кишені.

Що кажуть у дитсадках: поодинокі випадки

Батьки дітей стверджують, що у деяких садочках готують дітям їсти, лише тоді, коли заявляється світло, а якщо світла немає, то і їжу ніхто не готує.

У дитячих садочках, де батьки вказують на проблему, відмовляються офіційно коментувати ситуацію з генераторами. Там просто кажуть, що генератор у них є, але от чи використовується він для приготування їжі — невідомо.

В одному з садочків нас запевнили, що у них «розроблений алгоритм дій на тривале відключення світла». Мовляв, якщо є затримка з видачею їжі дітям, то вона складає 30 хвилин, максимум годину. І це — поодинокі випадки.

Що кажуть у КМДА?

Ілля Пасько, заступник директора Департаменту освіти та науки КМДА, у відповіді на запит ТСН.ua підтвердив, що заклади освіти передані до сфери управління РДА. Орган управління здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна, що йому передано.

За інформацією управлінь освіти для організації освітнього процесу джерелами безперебійного живлення під час планових/екстрених відключень забезпечено 677 закладів освіти (292 заклади дошкільної освіти, 385 закладів загальної середньої освіти).

У рамках розширення співпраці з бельгійським агентством розвитку Enabel 35 закладам освіти міста Києва надано генератори загальною потужністю близько 4 МВт, серед яких: 9 закладів дошкільної освіти, 25 закладів загальної середньої освіти та 1 заклад фахової передвищої освіти.

«Організація харчування дітей здійснюється відповідно до постанов Кабміну № 305 від 24 березня 2021 року та № 1280 від 08 жовтня 2025 року, які визначають порядок харчування у закладах дошкільної освіти. У разі відключень електроенергії застосовуються альтернативні схеми приготування або подачі їжі, що дозволяє забезпечити дітей повноцінним і безпечним харчуванням», — повідомив у відповіді на запит ТСН.ua Ілля Пасько.

Він додає, що міським департаментом розроблено примірні алгоритми дій закладів освіти у разі надзвичайних ситуацій, зокрема тривалого відключення енерго- та водопостачання чи зупинки каналізаційних мереж. Його мета — підтримати життєдіяльність громади та забезпечити продовження навчального процесу в можливому форматі.

Індивідуальний підхід від директорів садків

Водночас Ілля Пасько стверджує, що директори закладів освіти «розробляють індивідуальні алгоритми дій», що визначатимуть порядок реагування у разі надзвичайних ситуацій.

За інформацією управління освіти Дніпровської РДА директори закладів дошкільної освіти ухвалюють рішення щодо реагування на надзвичайні ситуації, організовують безпечні умови перебування дітей і забезпечують стабільне функціонування закладів навіть у складних енергетичних умовах.

«Питання організації харчування та безпечного освітнього процесу в умовах надзвичайних ситуацій перебуває на контролі управління освіти Дніпровської РДА та керівників закладів дошкільної освіти», — запевняє Пасько.

Водночас дедалі більше батьків розповідають про інше — генератори, якщо і є, то не працюють, або їх потужностей не вистачає для приготування їжі малюкам.

ТСН.ua тримає ситуацію на контролі. Яка ситуація у ваших садочках — діліться, будь ласка, в коментарях. І що, на вашу думку, потрібно зробити, аби дітям було комфортно перебувати у ДНЗ під час відключень світла.