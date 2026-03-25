Реклама

Конфлікт довкола закриття столичної гімназії «Київська Русь» набирає обертів. Будівлю, зведену у 2013 році, раптово визнали аварійною. У Дарницькій районній державній адміністрації (РДА) посилаються на висновки експертів, проте батьки учнів переконані: причини закриття надумані, а документи — суперечливі.

«Аварійна» з 2025 року: чому гімназію закривають лише зараз?

Головне питання, яке турбує громаду: чому висновок експертизи, датований ще квітнем 2025 року, став підставою для термінового закриття закладу лише у 2026-му? Батьки зауважують, що протягом майже року рекомендації фахівців ігнорувалися.

«Якщо будівля настільки небезпечна з квітня 2025 року, то чому чиновники нічого не робили майже рік? У вересні діти спокійно розпочали навчальний рік в "аварійному" приміщенні. Це виглядає як маніпуляція, щоб у потрібний момент використати цей аргумент», — розповідає Ольга, мати одного з учнів.

Реклама

За словами батьків, видимих ознак руйнування гімназії їм не продемонстрували: ні тріщин у стінах, ні вологих підвалів. Єдина помітна ознака — деформація плитки на підлозі в коридорі, що, на думку громади, не є підставою для зупинки роботи всього закладу.

Дистанційне навчання та загроза закриття на два роки

Найбільше батьків хвилює, що від середини лютого учні гімназії навчаються дистанційно, а якщо навчальний заклад закриють на ремонт, то він може затягнутися на роки. Батьківська спільнота категорично проти розформування класів та переведення дітей до інших шкіл району. У лютому гімназія вже припинила набір до п’ятих класів, що посилило чутки про спробу звільнити приміщення для створення приватної школи.

Саме тому громадськість та батьки дітей вимагають від районної влади, щоб новий навчальний рік для дітей почався 1 вересня 2026 року в очному форматі безпосередньо в стінах гімназії «Київська Русь».

Позиція влади: «гімназія залишиться комунальною»

Голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов на зустрічі з колективом та батьками пояснив, що будівля перебувала під моніторингом через конструктивні недоліки, які останнім часом «стали загрозливими». Проте на самій зустрічі документів, що підтверджують аварійний стан, посадовець не надав, натомість запропонував спільно оглянути приміщення.

Реклама

«Уже цього тижня плануємо виїзд безпосередньо до будівлі гімназії. Також запросимо експертів, які готували висновки, що стали підставою для ухвалених рішень (зокрема на комісії ТЕБ та НС), щоб заслухати їх та обговорити можливі шляхи вирішення ситуації», — зазначив голова Дарницької РДА.

Він додає, що рішенням комісії ТЕБ та НС передбачено проведення комплексного обстеження будівлі. Тобто не вся будівля є аварійною.

«Це дозволить визначити, чи можлива часткова експлуатація приміщень паралельно з ремонтними роботами, чи необхідне повне закриття закладу для виконання протиаварійних заходів. Окремо наголошую: гімназія залишиться у комунальній власності та не передаватиметься у приватне користування», — обіцяє голова району.

За словами чиновника, батьки можуть також залучати незалежних експертів для формування власної позиції.

Реклама

Тим часом директорка гімназії ніяк не коментує події, які відбуваються у навчальному закладі, попри численні звернення. Навіть після офіційного запиту ТСН.ua нам відповіла не директорка, а керівництво районного управління освіти.

Роз’яснення щодо тріщин та різкого погіршення стану будівлі

В Управлінні освіти Дарницького району на запит ТСН.ua повідомили, що у період експлуатації будівлі Гімназії «Київська Русь» виявлені пошкодження окремих ділянок будівлі у вигляді тріщин на перегородках та плитах перекриття, приміщеннях підвалу, фасаду, деформації плитки на сходових клітинах та в місцях загального користування.

«З метою вивчення причин виникнення зазначених пошкоджень та можливості подальшої експлуатації будівлі управлінням освіти у 2023 та 2025 роках було залучено спеціалістів ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» (ДП «НДІБВ») до проведення комплексного обстеження будівлі», — повідомила ТСН.ua начальниця управління Євгенія Списовська.

Та додає, що через різке погіршення технічного стану будівлі гімназії, Дарницька РДА звернулася листом (від 27.02.2026 № 101-1769) до голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Комісія ТЕБ та НС) В. Кличка з проханням розглянути на засіданні критичне питання щодо технічного стану будівлі та забезпечення фінансування відновлення її експлуатаційної придатності.

Реклама

Будівельникам гімназії доведеться відповідати за брак

«На засіданні Комісії ТЕБ та НС (протокол № 15 від 18.03.2026) ухвалено рішення тимчасово зупинити використання будівлі Гімназії через виявлені недоліки та потенційно небезпечні конструктивні елементи. Також рішенням комісії передбачено проведення комплексного обстеження будівлі. За його результатами визначать, чи можлива часткова експлуатація приміщень паралельно з ремонтними роботами, чи заклад доведеться повністю закрити на час виконання протиаварійних заходів», — зазначає у своїй відповіді Списовська.

Начальниця управління освіти Дарницької РДА підкреслює, що осіб, відповідальних за незадовільний стан будівлі Гімназії, збудованої у 2013 році ПрАТ «ХК «Київміськбуд», будуть встановлювати відповідні органи. Та запевняє, що чутки про те, що навчальний заклад стане приватним, не відповідають дійсності.

«Відповідно до рішення Київради від 02.12.2010 № 284/5096, Гімназію «Київська Русь» включено до переліку об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва. Передача з комунальної власності у приватну зазначеного закладу не планувалась і не планується», — зауважує Євгенія Списовська.