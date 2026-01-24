Скандал із яхтою Медведчука: колишній адвокат держзрадника отримав посаду в АРМА

Яхта Медведчука досі перебуває в Хорватії / © ТСН

Розкішна яхта «Роял Романс» державного зрадника Віктора Медведчука повинна була стати першим арештованим його активом, реалізованим закордоном. Її продаж Кабмін погодив ще в лютому 2024-го, однак вона й досі пришвартована в Хорватії. Тим часом колишній адвокат Медведчука отримав керівну посаду в АРМА — державному агентстві, яке здійснює управління арештованими активами.

Про тяганину із продажем яхти Медведчука і несподіване призначення його колишнього адвоката йдеться в сюжеті ТСН.

Одну з найдорожчих яхт світу «Роял Романс» кум Путіна і держзрадник Віктор Медведчук купив за 200 мільйонів євро. Її збудували на одній з найдорожчих верфей світу в Нідерландах. Розміри — 92 метри завдовжки та 29 метрів заввишки.

Вона оздоблена ексклюзивними породами дерев, прикрашена репродукціями картин Поля Гогена, а ще тут — найбільший у світі критий басейн. Яхта розрахована на 14 гостей та 22 члени екіпажу.

У квітні 2022 року нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука затримали при спробі втекти з країни з-під домашнього арешту, куди його відправив суд у справі за держзраду.

Влітку того ж року Личаківський районний суд Львова наклав арешт на яхту та передав майно в АРМА — Агентству з розшуку та менеджменту активів. А восени — Медведчука, який був причетний до підготовки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, обміняли на 200 українських героїв та відправили до Москви, до його кума Володимира Путіна.

Тяганина з продажем яхти

Реалізацію яхти Медведчука Кабмін погодив ще в лютому 2024 року. За кілька місяців після цього був оголошений конкурс, на якому визначили реалізатора — міжнародний аукціонний дім з Нідерландів. Кошти від продажу цього майна мали бути перераховані у держбюджет. Але супротиву адвокатів Медведчука аукціонний дім не витримав і відмовився від проведення торгів. Після цього за реалізацію взявся аукціонний дім з США.

Тоді ж у лютому 2024 року делегацію від АРМА та Офісу генерального прокурора, яка приїхала в хорватський Трогір, де пришвартована «Роял Романс», екіпаж яхти разом з адвокатами Медведчука не пропускав на борт, попри наявну ухвалу суду. Тільки після виклику поліції на яхту таки вдалося потрапити.

Зрештою АРМА спільно з ГУР почали готувати спецоперацію зі зміни екіпажу яхти. Про це повідомила вже колишня очільниця Агентства Олена Дума на своєму Ютуб-каналі. Вона звільнилася влітку минулого року. І вперше вирішила розкрити подробиці тих подій.

«Це було чотири людини, які надані головним управлінням розвідки. Вони мали відповідні досвід, знання, документи, свідоцтва, прийшли додаткове навчання. Були навіть погоджені дати відрядження, були листи Національного агентства і звернення до Міністерства юстиції Республіки Хорватія. Ми мали отримати ще додаткове рішення суду. На жаль, це сталося якраз в травні місяці, коли арешт на яхту злетів. Якби не це, екіпаж би на судно зайшов», — розповіла вона.

Дума пояснила, що арешт на яхту Медведчука «злетів» через ненадання Офісом генерального прокурора копій обвинувального акта.

«Цей документ просили всі: Національне агентство в Офісі генерального прокурора, МЗС України і Хорватії, міністерство юстиції Хорватії зверталося до нас з листом, яке підтверджувало, що не отримав відповіді на 4 своїх запити до Офісу Генерального прокурора», — пояснила вона.

ТСН звернулася до Офісу генерального прокурора з проханням прокоментувати ці заяви Олени Думи.

«Офіс Генерального прокурора не коментує персональні заяви чи публічні оцінки окремих колишніх посадових осіб і не бере участі в інформаційних дискусіях, побудованих на припущеннях або неповному викладенні обставин», — йдеться у відповіді.

А ще Офіс Генпрокурора у своєму листі перераховує дії, що були зроблені стосовно арештованої яхти Віктора Медведчука. Зокрема, що відправили понад 30 листів компетентним органам іноземних держав. Та наголошують — наразі судовий процес триває.

Зволікання з подовженням арешту яхти, призвело до того, що він був знятий, а санкції Європейського союзу на яхту ще не запрацювали. І саме в цей період, за словами Думи, «Роял Романс» намагалися викрасти.

«Сім громадян Російської Федерації були зняті з судна. Депортація відбулася дуже швидко, підключилися всі служби, і наш ГУР там також був», — розповіла вона.

Нова посада адвоката Медведчука

Тим часом в АРМА на керівну посаду влаштувався один з адвокатів Медведчука — Богдан Коваль. Його неодноразово бачили на судових засіданнях поруч з державним зрадником.

Восени 2020 року він отримав адвокатське свідоцтво, а вже у травні 2021 року працював на тодішнього нардепа і одного з лідерів забороненої партії «ОПЗЖ». Зокрема, Коваль коментував підозру щодо держзради свого підзахисного.

Тепер Богдан Коваль очолив юридичний департамент Агентства з розшуку та менеджменту активів. Згідно сайту Національної асоціації адвокатів України, 26 грудня він зупинив свою адвокатську діяльність. Саме в цей день його призначили на роботу в АРМА, як свідчить документ підписаний тимчасовою виконувачкою обов’язків Агенства Ярославою Максименко.

У телефонній розмові з журналісткою ТСН він пояснив, що зупинив адвокатську діяльність, бо бачив себе на держслужбі.

«Я і до цього працював на державу. До того, як отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю», — сказав Богдан Коваль.

Колишній адвокат держзрадника каже, що з Віктором Медведчуком не працює і не спілкується.

«Я його не представляю десь вже від січня, мабуть, якщо не помиляюся, 2022 року. Там адвокати, які залучені наскільки мені відомо з центру безоплатної правової допомоги — жодної комунікації я з ним не підтримую. І ніяк його не представляю, тим більше його інтереси по активах. В АРМА моя діяльність ніяк не пов’язана з управлінням активами», — сказав він.

Колишній адвокат Медведчука пояснив, які повноваження в нього будуть в АРМА.

«30 січня вступають в дію зміни до Закону про АРМА — і необхідно прийняти значну кількість нормативно-правових актів, розробити, тому я власне і працюю в відділі систематизації законодавства і тимчасово виконую обов’язки керівника департаменту», — сказав він.

Він наголосив, що в АРМА є окремий департамент управління активами.

«Вони приймають всі рішення. Тим паче більшість рішень, не більшість, а ті, які я знаю — вони приймають колегіально, є голова АРМА, яка укладає рішення договори від АРМА — керівник юрдепа, а тим більше тимчасовий виконувач обов’язків таких повноважень не має», — стверджував він.

Народний депутат Іван Шинкаренко натомість здивований працевлаштуванням ексадвоката Медведчука в АРМА.

«Я не знаю, яким чином таке могло трапитися. По-перше, в розпорядженні АРМА перебуває майно Медведчука та його родини, його дружини. І там та славнозвісна яхта Медведчука і, звісно, виникає якийсь дисонанс, викликає певне здивування. У жодному разі не можна асоціювати адвоката з тим, кого він захищає у суді, але в нашому випадку, як мені здається, тут трошки інша ситуація — тут конфлікт інтересів», — сказав він.

Нардеп озвучує можливі ризики такого працевлаштування та наводить приклад, коли цього року АРМА продала 460 га землі у Карпатах за мінімальною ціною компаніям, пов’язаним з Льовочкіним. За підсумками аукціону одна сотка землі коштувала 2 тисячі гривень. В той час як її реальна вартість в десятки разів вища!

«Це однозначно ризик, що буде витік інформації, що якимось чином його об’єкти та те майно, що в АРМА, може якимось чином вийти з-під арешту або ж бути виставленим на продаж за заниженою ціною — останні кейси ми про це чули. Люди з політичних сил Медведчука — їм вдається це робити з новими очільниками», — каже нардеп.

За його словами, щоб з’ясувати всі обставини цього працевлаштування, парламентський комітет викликав тимчасову виконувачку обов’язків голови АРМА Ярославу Максименко.

«Комітет буде заслуховувати, ми не маємо звичайно права казати, що робити, але я думаю, що ми знайдемо механізми, які допоможуть вберегти орган від репутаційних втрат, та зробити так, щоб держава не понесла збитків в результаті цих кроків», — сказав Іван Шинкаренко.

На запит ТСН про працевлаштування ексадвоката Медведчука в АРМА тимчасова виконувачка обов’язків голови Ярослава Максименко відповіла, що Богдан Коваль був призначений на посаду в Агентство у встановленому законом порядку.

«Його попередній професійний досвід не пов’язаний із будь-якими поточними процесами чи активами, що перебувають у сфері управління АРМА. У 2021 році Богдан Коваль здійснював адвокатську діяльність у межах чинного законодавства, виконуючи функції захисту клієнта в суді. Така діяльність була виключно професійною, завершеною у січні 2022 року, та не створює правових підстав для конфлікту інтересів. У межах роботи в АРМА, Богдан Коваль здійснює правовий супровід діяльності Агентства відповідно до визначених посадових обов’язків. Згідно з визначеним колом покладених посадових обовʼязків, він не впливає на питання управління будь-якими активами, що перебувають в управлінні Агентства, не ухвалює жодних рішень щодо арештованого майна», — йдеться у письмовій відповіді.

Колишня очільниця Агентства Олена Дума зауважила, що здивована тим, що колишній адвокат Медведчука міг зайти на будь-яку посаду в Агентстві.

«Без головного юриста в АРМА нічого не відбувається. Він все візує, він все читає, він має доступ до всіх рішень судів, до кримінальних проваджень, до тих документів, які мають гриф секретності, обмежувальну або конфіденційну інформацію», — наголосила вона.

Тимчасово виконуюча обов’язки очільниці АРМА в інтерв’ю ТСН.Тиждень — 26 грудня минулого року, до речі, в той самий день, коли було підписано наказ про призначення ексадвоката Медведчука в Агентство, розповідала, що процес реалізації яхти ускладнюється одразу в кількох юрисдикціях — в Україні, Хорватії, Малайзії та Європейському суді з прав людини, де існують обмежувальні процедури щодо майна.

«Ми зараз стикаємося з шаленим супротивом адвоката Медведчука. До цього супротиву не було і активності особливої адвокати не проявляли. Але у нас за грудень місяць вже було декілька судових засідань, які спрямовані на поновлення арешту на території Хорватії. І звісно почалося. Зміна адвокатів Медведчука. Відводи суддям, які приймають участь в розгляді справи. Це все процесуальні дії, які затягають процес», — розповідала тоді вона.

Наразі яхта Медведчука там же, де і була — в Хорватії. Під охороною і наглядом на військово-морській базі. Згідно санкцій, покинути територію вод Євросоюзу вона не може.

«Роял Романс» — це 92 метри розкоші і 130 мільйонів євро — це її нинішня вартість, вказана у страховці. Її продаж мав би стати безпрецедентним явищем у світі, коли арештоване закордоном майно було б реалізоване, а кошти направлені в бюджет країни, яку зрадили. Але коли це станеться?

Нагадаємо, раніше ТСН вдалося потрапити на одну з найдорожчих яхт світу та зняти ексклюзивні відеокадри.