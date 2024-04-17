Скандал із "луком" ексмитнички з Львова: у її колишніх керівників є Louis Vuitton і квартира у Болгарії

Мережею розлетілось скандальне відео із працівницею Львівської митниці, яка похизувалася блогеру своїм дорогим вбранням та аксесуарами за вісім тисяч доларів. Після скандалу держслужбовиця звільнилась, а її колеги кажуть - дороге вбрання могло бути копією люксових брендів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Що відомо про скандал із львівською ексмитничкою

Колишня працівниця Львівської митниці Юлія Дрига на вулиці розповіла блогеру, у речі яких брендів вдягнена.

"Собачку звати Гуччі. В неї навіть повідочок від "Гуччі". Коштує десь двісті доларів", - заявляла Юлія Дрига.

Тим часом задекларований прибуток жінки за рік - лише180 тисяч гривень. Не минуло години після поширення скандального відео, як жінка написала заяву на звільнення. За згодою сторін, каже керівник Львівської митниці.

Юлія Дрига

"Ніхто не силував і не примушував. У нас є закон про боротьбу з корупцією, воно має бути задекларовано. Тобто годинник Cartier за 5 тисяч доларів точно має бути задекларований", - каже в.о керівника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Юлія Дрига спілкуватися з ТСН відмовилася. Відомо, на митниці вона працювала менше року. Була державною інспекторкою в управлінні господарської діяльності.

Скільки коштує вбрання начальника Львівської митниці

Сам керівник митниці відповів ТСН стосовно вартості його одягу. Він каже, футболка коштує 500 грн, штани 2000 грн. Проте він визнає, що дорогі речі все ж має. Задекларовані - швейцарський годинник та рюкзак відомого бренду.

"Louis Vuitton знаю, є в мене рюкзак. Я його задекларував, мені подарував брат", - каже в.о керівника Львівської митниці Андрій Кузнік.

Андрій Кузнік.

У декларації держслужбовця за минулий рік вказано понад півмільйона гривень зарплати, майже мільйон гривень - прибуток дружини. Знов-таки її нерухомість – земельна ділянка біля Буковеля. Та сто тисяч доларів збережень.

Що каже заступниця директора Львівської митниці

Заступниця керівника Львівської митниці Зоя Бистрова каже, її джинси коштують 1000 гривень. На одяг, запевняє, не витрачає багато. Дорогі подарунки робить хіба чоловік.

Зоя Бистрова

У її декларації вказано два авто та задекларована квартира у Болгарії. Власник майна - чоловік, він приватний підприємець, пояснює держслужбовиця. Скандальне відео з колегою Юлією Дригою, коментує так: "Дівчинка хотіла похизуватися. Я не впевнена щодо брендового одягу. Чесно кажучи, бо керую якраз той напрямок, який бореться з контрафактними товарами".

Колеги львівської митнички кажуть, мовляв Юлія Дрига на роботі була дуже позитивною людиною. Після скандалу вона заявила, що все її люксове вбрання - копія, крім сумки. Це вивчить агенція з питань запобігання корупції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 17 квітня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, 8 тисяч доларів за “модний лук” – цим похизувалася працівниця Львівської митниці, в декларації якої не помітили статків, щоб можна було купували лакшері-капелюхи та годинники.

Читайте також: