Скандал із мажорами: Андрій Драган — протеже Тищенка та Дмитрука? Батьки виправдовуються

Майбах S580 за 200 тисяч доларів, годинник Брайтлінг за 5 тисяч доларів, стоси готівки, зброя. І знущання над державними символами і пам'яттю українських захисників. В такі цинічні і зовсім не дитячі ігри грає компанія мажорів, яка потрапила у гучний скандал, коли до всього того вони ще й перекрили центр Києва.

Скандал набрав таких обертів, що блогер-підліток Андрій Драган, який і співав російський гімн, тепер просить політичного притулку… щоправда чогось не в Росії, а в Євросоюзі.

Чи справді в цій історії фігурує син нардепа від ОПЗЖ? Як до резонансної історії причетний нащадок готельного магната? Яким чином блогер Андрій Драган пов'язаний із скандальними нардепами Артемом Дмитруком та Миколою Тищенком? Хапуга.UA розібралися в історії, яка збурила українське суспільство.

Ключовий фігурант в цій історії — 17 річний підліток Андрій Драган.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Попри зовсім юний вік за Андрієм тягнеться купа скандалів. Він так би мовити “прославився” російськими піснями. Та зв'язками з топ-політиками, які сам підліток не приховує.

ЗМІ у численних публікаціях та блогери у своїх постах пов'язують Драгана із сумнозвісно відомим ресторатором-нардепом Миколою Тищенком. Драгана навіть називали помічником депутата. Та офіційно таку посаду він не займає. Проте про політика говорить виключно хороше.

Сам Тищенко запевняє, що скандальний підліток на нього не працює.

“Список моїх помічників-консультантів відкритий на сайті Верховної Ради. Серед них ніколи не було тих малолітніх осіб, про яких йдеться у відео 1+1! Я взагалі не знаю цих людей!” — написав Тищенко у себе в Телеграм.

Драган від роботи на цього нардепа також відхрещується, каже: працював з іншим, але, зауважу, не менш скандальним політиком — втікачем Артемом Дмитруком.

“До Миколи Миколайовича я не маю жодного відношення. Я допомагав Андрію Димитруку й іншим, я писав заяви на голову СБУ щодо так званих шахрайських офісів та ботоферм, які працюють на користь держави-агресора сьогодні. Так, я публікував дані про ці офіси і писав заяви до СБУ”, — каже Драган.

Втім є цікавий нюанс. Імені Дмитрука Андрій Драган не знає і називає його Андрієм, хоча той — Артем. А от Тищенка — виключно по імені та по-батькові.

Крім того співпраця Тищенка й Драгана може підтверджуватися тим, що нардепи Тищенко і Дмитрук разом “трусили” нібито колцентри, працюючи в тісній зв'язці, і навіть не приховували цього. Ось в ефірі одного з медіа обговорювали черговий рейд.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Як реагує родина на жахливі витівки хлопця, що знає про його роботу на одіозних політиків? Про це ми запитали у мами Андрія Драгана, та жінка пояснити суспільству поведінку сина не захотіла.

У скандального підлітка ж часу вистачає не лише на схеми нардепів, схоже він реальний фанат російської музики, при чому любить буквально кричати про це в соцмережі.

Скриншот із відео Хапуга.UA

За спів російських пропагандиських пісень Драган зрештою отримав вирок суду, бо за законом таким чином виправдовув агресію РФ:

“Один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік”.

А от за фейкові посвідчення і подяки від СБУ, якими хлопець хизувався у соцмережі він взагалі просто перепросив.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Цілком логічно, що після такого смішного покарання бажання хайпувати витівками на межі закону і моралі у хлопця не зникло.

Тому в кінці грудня він з компанією інших мажорів фактично зімітував затор в центрі Києва. Це рознесли всі ЗМІ і блогери. А насправді затору як такого, виявляється, не було.

“Будь-який водій який плюс-мінус давно їздить в Києві прекрасно розуміє, що таке Бесарабська площа. Там з 2014-го чи 2016-го року, коли її перекрили, там до до цього був двосторонній рух по вулиці Басейній. Зараз він односторонній. От саме в тому відрізку, де вони були припарковані, тобто фактично вони стояли на не функціонуючій проїжджій частині не функціонуючій. Тому тут я не бачу якихось особливих проблем, тому що в нас кожен другий в Києві паркується як ідіот, і вони просто були тим самим другим. Нічого страшного, чесно кажучи, в цьому не бачу. А от ця

поведінка, то звісно так, вона обурлива”, — каже автоексперт Ярослав Сальтисонов.

Скриншот із відео Хапуга.UA

Про те, що підлітки тільки зробили вигляд, що перекрили рух, говорить і поліція.

Та схоже, масштабів свого хайпу підлітки не розрахували. Бо після публікації відео, а ще роликів із тим, як вони цинічно врубають російську музику біля меморіалу загиблих героїв, до них з обшуками прийшли поліцейські. Під час обшуків у підлітків вилучено два пістолети, набої та страйкбольну гранату.

Поліцейські також переконують, що автівки проблемні підлітки орендували, а ще нібито з'ясували, що майже всі в компанії зі звичайних родин. Та у соцмережах найскандальнішого з хлопців — елітні авто фігурують постійно.

А ще, розшукавши інформацію про батьків учасників резонансних відео, можемо посперечатися і щодо їх статусу “немажорів”

Центр Миротворець — громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти нацбезпеки України днями внесла усіх неповнолітніх учасників скандалу та їх батьків до своєї бази за усвідомлені дії, спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні, а також публічну наругу над державними символами України.

Як виявилось, насправді батько одного з фігурантів нашумівшого відео — київський адвокат з нерухомості та рієлтор, який звинувачення у бік сина пояснює звичайним наклепом.

“Я можу сказать одне, мого сина там не було на відео і його в той день не було. 10 січня він взагалі був в таборі. Що стосується раніше, то його також там не було, він був зі мною і оформлював відповідні довідки. Що стосується якихось подібних фото, які розміщені, три фото і хтось почав наклеп цей вести. Тобто хтось склепав якихось три фото і їх склеїв. Там неможливо зробити висновок. Тим більше хотів би зауважити що він не курить”, — каже батько Михайла Ісаєнка Олександр.

Скриншот із відео Хапуга.UA



Інший підліток, якого можна було бачити на фото та відео з соцмереж юнаків — Антон Юткін. Син колишнього розвідника КДБ та власника цілої мережі готелів В’ячеслава Юткіна, який знаходиться під санкціями РНБО.

Про накладені санкції Юткін каже, що вони накладені помилково і загалом це була кампанія з дискредитації з боку російського олігархату.

“Все, що пишуть про мене, не має нічого спільного з істиною. В правоохоронних органах добре відомо, що санкції були накладені помилково, без достатніх підстав. Це була вдала спецоперація славнозвісного адвоката О. Горецького. Коли в нашій країні демократія буде не “на паузі”, я зможу розкрити всі обставини цієї справи”, — відповів нам В’ячеслав Юткін.

Звинувачення в бік свого сина В’ячеслав Юткін також відкидає, каже, його не було на місці перекриття проїжджої частини і цей факт встановлено ювенальною поліцією під час допиту юнака.

“Він дійсно товаришував з компанією підлітків, про яку йдеться, але не був на місці цих подій, про які писали і пишуть”, — стверджує В’ячеслав Юткін.

Втім спілкування сина з компанією скандальних підлітків Юткін-старший не заперечує:

“З Антоном все складніше, бо останні півроку він попав під сильний вплив компанії друзів, де більш за все цінується матеріальний стан. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб його вчинки не ставали приводом для дискредитації всієї родини і, як мені здається, історія, про яку йдеться, стане для нього справжнім уроком”.

Скриншот із відео Хапуга.UA

В компанії були діти не лише топ-бізнесменів, а й топ-посадовців — 14-річний Микола Цимідан, якого неодноразово можна побачити на відео — син обвинуваченого в корупції ексмера Лиману Донецької області та члена проросійської забороненої партії ОПЗЖ Петра Цимідана, з яким нам так і не вдалось вийти на зв’язок. Адже після внесення його та сина в базу Миротворця Петро Федорович не був в мережі.

Чи понесуть покарання підлітки, які граються на нервах українського суспільства, цього разу, і чи буде воно дієвим — покаже час. Проте історія Андрія Драгана, який працює на одіозних борців з коллцентрами Артема Дмитрука та Миколу Тищенка, на жаль, оптимізму не додає. Бо ж і судовий вирок не став для нього уроком.

Тож ми будемо пильно стежити за цією історією, в якій фігурують прізвища топ-чиновників і бізнесменів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал із мажорами! Андрій Драган - протеже ТИЩЕНКА та ДМИТРУКА? БАТЬКИ виправдовуються - ВИБАЧТЕ!

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