Мобілізація в Україні: стало відомо, що буде в новому законопроєкті

Епопея з мобілізацією триває. В Міноборони заявили, що вже мають нову редакцію законопроєкту, нардепи розповідають, що саме з гучних правил взагалі планують викреслити.

Усі подробиці про мобілізацію по-новому розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Мобілізація знову по-новому

Новий день — нові правила. Навколо української мобілізації розвелася маса чвар і дискусій, з одного боку — армія, яка потребує нових бійців, з іншого суспільство, яке обурене тим, що вигадує влада. Тижні сварок і от у Раді 11 січня законопроєкт про мобілізацію так і не доходить до першого читання, документ взагалі відкликають з парламенту й повертають на доопрацювання ініціатору — Кабміну. Проте, скільки може знадобитися часу на підготовку, по факту, нового документу спрогнозувати не міг ніхто, бо це може зайняти кілька днів або тижнів, а то й взагалі затягнутися на місяці.

Втім вже надвечір 11 січня міністр оборони Рустем Умєров робить гучну заяву: нова редакція скандального законопроєкту вже є і оголошує перші зміни: “Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби по мобілізації — і це потрібно кожному воїну. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження Уряду найближчим часом. Попередню редакцію законопроєкту відкликали”.

Що сказав Умєров?

Без прізвищ і конкретних імен, Умєров також натякнув, що рішення по законопроєкту дехто гальмує. А також назвав, як бачить подальшу службу колишніх військовополонених і строковиків: “Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно. Зараз критично важливі для держави питання мобілізації, військового обліку та проведення ротацій — політизуються та гальмуються. Це неприпустимо в часи великої війни”.

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Безугла про мобілізацію

Мало не на А4 про мобілізацію знову написала пост скандальна нардепка, ще поки заступниця голови комітету нацбезпеки України, Мар’яна Безугла. До слова, саме через неї у Верховній Раді 10 січня нардепи заблокували трибуну й довели до того, що засідання довелося закрити.

Сварка в Раді! Скандальні пункти приберуть

Опозиція вимагала врешті поставити на голосування постанову про відкликання Безуглої з посади. Спікер парламенту Руслан Стефанчук опирався — сказав, що звільняти її з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки та оборони можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Словом, усі невдоволення й обурення українців не минулися дарма. Найбільш скандальні пункти з нового законопроєкту таки можуть прибрати. Йдеться про внесення до реєстру боржників і блокування рахунків ухилянтам. Право на відстрочку планують надавати людям з 3-ю групою інвалідності і військовозобов’язаним, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, у тому числі 3-ї групи. Також у законопроєкті буде пункт про відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, як у чинному Законі.

Хто залишиться без відстрочки?

А ще ви точно пам’ятаєте, що нардепів не мобілізують до армії, але сталося не як гадалося — у новій редакції хочуть виключити відстрочку чинним народним депутатам України, щоправда, поки не зрозуміло, як це працюватиме на практиці. А от без відстрочки хочуть лишати працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України та правоохоронних органів.

Крім того, зі скандального законопроєкту планують вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу.

А повернути на військовий облік планують осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів. Водночас для органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад хочуть надати право на бронювання працівників.

Зміни для студентів

Анонсують зміни і для студентів: якщо здобуття освіти послідовне, то надання відстрочки переглянуть, а право на це планують вже залишити тим, хто зарахований на інтернатуру, а також пропонується прописати норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Не буде повісток по електронній пошті. В новій редакції законопроєкту хочуть запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, чиї родичі загинули під час участі в АТО, уточнити статті Кримінального кодексу України, за якими дозволено за бажанням призивати до мобілізації засуджених осіб. Нагадаємо, що проти призову засуджених виступав особисто головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Крім того, планують скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років.

Готувати будуть всіх

І врешті-решт заговорили про те, що мало б бути впроваджено, у зв’язку із нашим дурним сусідом, давно. Це розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року або ж розпочати базову військову службу у рік наступний за роком, у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану. Обов’язковим цей пункт буде для тих, хто претендуватиме на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ ІЗ МОБІЛІЗАЦІЄЮ: стало відомо, що буде в новому законопроєкті!

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