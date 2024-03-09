Скандал із мобілізацією в Україні: чоловіків “виманюють” із квартир, адвокатка пояснила, чи законно так вручати повістки

Де чоловіку можуть вручити повістку та який вигляд вона має.

Черговий скандал із мобілізацією стався в Одесі. Люди у формі — ймовірно, співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки виманили чоловіка з квартири, вимкнувши світло в квартирі. Коли він вийшов його включити, силоміць вивели з під'їзду, заламавши попід руки.

Відео затримання чоловіка з камери відеоспостереження опублікували в Мережі. Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua нагадала, хто і де може вручати повістки, а також оцінила правомірність дій співробітників ТЦК СП.

Хто може вручити повістку

За словами Марини Бекало, на сьогоднішній день врегульованого порядку та алгоритму вручення повісток представниками ТЦК СП досі не існує. Цю ситуацію наші законотворці намагаються змінити законопроєктом №10499.

“У якій редакції з урахуванням внесених правок буде остаточно прийнятий проект, буде видно пізніше. А отже на сьогоднішній день за чинним профільним законодавством, зокрема за статтею 22 Закону про мобілізацію передбачається обов’язок громадян з’явитися до ТЦК СП у строки, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та/або повістках”, — розповіла ТСН.ua адвокатка.

Який вигляд має “правильна” повістка

Постанова Кабінету міністрів № 1478 містить затверджену форму повісток, бланк якої передбачає розписку з особистим підписом особи про отримання повістки.

“Тобто така повістка є документом про виклик, який породжує обов'язок з'явитися до ТЦК СП у разі дотримання правильності її оформлення та порядку її вручення”, — зазначила Марина Бекало.

Де чоловіку можуть вручити повістку

Вказаною постановою передбачається вручення повісток військовозобов'язаним, під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 Постанови).

Оповіщення також може бути реалізоване через роботодавця. У такому випадку останній бере на себе обов’язок сповістити свого працівника шляхом винесення відповідного наказу на підприємстві, установі, організації, вручити працівнику повістку про виклик в ТЦК СП, забезпечити його явку та відзвітувати до ТЦК СП про здійснення всіх заходів щодо оповіщення працівника (пункт 47 Постанови).

Марина Бекало підкреслила, що чинним законодавством не надаються повноваження представникам ТЦК СП примусово доставляти громадян до ТЦК СП, шляхом фізичного впливу, примусу тощо.

“Повноваження представників ТЦК СП в частині порядку оповіщення про виклик до ТЦК СП обмежуються виключно врученням повістки або мобілізаційного розпорядження. А отже такі насильницькі дії представників ТЦК СП можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення або незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Нагадаємо, всього існує чотири види повісток: для уточнення даних, на медичну комісію, мобілізаційне розпорядження та для призову на строкову службу. Під час воєнного стану та мобілізації в Україні уповноважені особи можуть вручати три типи повісток, окрім останньої.

Раніше Марина Бекало пояснила, чи законна повістка, вручена на вулиці або блокпості.

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