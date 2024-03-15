Скандал із начальником метро Києва: родичі-мільйонери, “загублена” дружина та елітні хороми

Замість метро на Виноградар — дорогі квартири, замість ремонту мостів-метро — дача в Козині, замість укріплення тунелів столичної підземки — елітні автівки. Але все таємне стає явним. Журналісти Bihus.info оприлюднили розлідування щодо “скромного” життя “скромного” начальника столичної підземки Віктора Брагінського. Мер Києва вже зробив гучну заяву.

Про гарячі деталі розслідування розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Більше не начальник метро?

Більше не головний у столичному метро. Керівника київської підземки Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов’язків. Таку заяву зробив мер Києва Віталій Кличко 14 березня.

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Мер додав, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.info, мають займатися правоохоронні органи: “А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні. З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, — виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян”.

Все пішло не за планом

Ой, а що ж трапилось? Невже цілого мера, цілої столиці України обвели навколо пальця? Чи все-таки мешканцям Києва брехали цілих 10 років про нове столичне метро? А в результаті маємо аварійний стан підземки, підтоплення, провалля та закриття деяких станцій київського метрополітену. І все це під час війни, коли життя українців і так не малина.

“Будував” метро 10 років

Усі ці 10 років Віктор Брагінський “будує та удосконалює” Київську підземку на посаді начальника. Журналісти Bihus.info провели розслідування і знайшли купу цікавого та дорогого з життя Брагінського. І тут мер Кличко не збрехав, коли писав про цікаві факти, на які точно звернуть увагу правоохоронці. Виявляється, що журналісти “розкопали” інформацію про майно рідних Віктора Брагінського. За їхніми даними, мати-пенсіонерка Брагінського скуповує дорогі квартири. У розслідуванні також повідомляється, що його “не зовсім колишня дружина-мільйонерка” будує дачу в елітному Козині. А також вони з’ясували, що сестра Брагінського купила в нього “землю з космічною націнкою”.

“Станцій метро стає менше, а дорогого майна у рідних очільника метрополітену — більше. Вже 10 років столичний метрополітен очолює Віктор Брагінський. У 2014-му він прийшов із амбітними планами й заявами про готовність розбудовувати підземку. Натомість у метрополітену проблем все більше, а розбудовою активно займаються рідні самого Брагінського. Ми вирішили розібратися, як це можливо. Заглянули в декларації директора. Потім у мільярдні контракти метрополітену. Порахували нове майно його рідних. І знайшли багато цікавого — маму-пенсіонерку, яка купує дорогі квартири; — не зовсім колишню дружину-мільйонерку, яка будує дачу в Козині; — сестру, що купила у самого Брагінського землю з космічною націнкою”.

Не метро єдиним

Брагінський сів у крісло голови КП “Київського метрополітену” влітку 2014 року. Це було одне з перших призначень Віталія Кличка на посаді голови КМДА. Пізніше Брагінський став депутатом Київської міської ради від тієї ж мерської партії “Удар”. А потім увійшов до постійної комісії з питань бюджету. І тут Остапа, ой, Віктора понесло. Почав він “розбудовувати” столичну підземку. Десь далеко у своїх мріях, напевно. Бо за 10 років було зроблено майже нічого. Але замість метро для киян у начальника метро з’явилася елітна нерухомість та земельні ділянки, які коштують шалених грошей.

Журналісти Bihus.Info зазначають, що декларації Брагінського, на перший погляд, не викликають підозр: квартири — однокімнатні, автівка — не нова, дача — в звичайному селі далеко від Києва. Але питання викликають родичі Брагінського. Бо вся елітна нерухомість та земельні ділянки записані саме на рідних Брагінського.

Пенсіонерка-мільйонерка

Почнемо з мами начальника метро — Ірини Брагінської. Звідки у звичайної пенсіонерки 20-ть мільйонів грн, бо саме стільки коштують квартири у ЖК White Lines, якими ця жіночка володіє. Назбирала? Можливо, але точно не з пенсії. Колись Ірина Брагінська була засновницею ТОВ “Спецодяг України” і займалася пошиттям форменного одягу для різних професій. Потім ця компанія була переписана на сестру Брагінського.

Щоб не сидіти на шиї у сина, Ірина Брагінська оформила ФОП і заробила майже 2,5 млн грн. Примітно, що всю суму за винятком податків, подарувала сину. Після чого він перестав її декларувати. За дивним збігом обставин, далі пенсіонерка стала власницею одразу двох двокімнатних квартир у новобудові — ЖК White Lines. То звідки гроші на нерухомість? Ба більше, ці квартири “бідна” пенсіонерка купила у січні 2024 року. За інформацією журналістів Bihus.Info пенсіонерка божиться, що вклалася в нерухомість на стадії будівництва, тож обійшлося воно дешевше. Суму називати відмовляється, але запевняє, що син до покупки відношення не має.

“Колишня” дружина-мільйонерка

Водночас “колишня” дружина Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК “Річмонд” за три мільйони гривень. За даними журналістів, вони досі проживають спільно. У телефонній розмові з Bihus.Info юрист, який реєстрував ФОП для Ольги і, який за випадковим збігом обставин, є головним юристом “Київського метрополітену” підтвердив, що Ольга досі є співмешканкою Віктора Брагінського.

“Мені просто відомо, що вони разом проживають. Ну на сьогоднішній день, ви ж знаєте, що спільне проживання, а одружені люди чи не одружені — я не знаю”.

Але давайте повернемося до елітки “колишньої” Брагінського, бо похизуватись є чим. Вартість цього майна, про яке стало відомо журналістам, просто вражає — квартира у ЖК Richmond на Печерську, це сусідня квартира з “однушкою” самого Брагінського і придбана з ним в один день (орієнтовна вартість 120 тис дол), два паркомісця у цьому ж ЖК (вартість уточнюється, але ми розуміємо що це десятки тисяч доларів), автівка LEXUS RX 300 (купувалася новою, орієнтовна вартість — 50 тис. дол.), дві ділянки загальною площею 0,5 гектара на дамбі в Козині, придбані у 2021 році, нині там будується заміський будинок (ринкова вартість може сягати 760 тис дол). Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

Перепало і сестрі

До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київській області, яка коштувала удесятеро дешевше і зараз та земля просто поросла травою та деревами. Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років — 52 мільйони гривень. А потім у нас дивуються, чому це в Україні стільки мільйонерів. Та ще й і той час, коли в країні йде війна. До речі, журналісти Bihus.Info не забули про маленький спойлер про гучне викриття діяльності Віктора Брагінського на посаді начальника столичного метрополітену. У другій частині великого розслідування вони обіцяють розповісти про повʼязаних з ним людей, які отримували підряди від самого метрополітену.

Сам Брагінський поки що відмовчується, але пресслужба КМДА 15 березня повідомила, що начальник метрополітену написав заяву на звільнення. Обов’язки тимчасово виконуватиме головний інженер метро Віктор Вигівський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ ІЗ НАЧАЛЬНИКОМ МЕТРО КИЄВА: родичі-мільйонери, “загублена” дружина та елітні хороми!

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