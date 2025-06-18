ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Скандал із НМТ з англійської мови: чому американці та британці не можуть його здати на високий бал

ТСН запитала у випускників про НМТ з англійської мови.

Автор публікації
Дмитро Фурдак
НМТ

НМТ

Носії англійської мови не можуть скласти Національний мультипредметний тест з англійської мови. Із таким заголовком у соцмережах розлетівся допис однієї з викладачок.

Андріана Паук із Пустомит, на Львівщині, написала: її знайомі, американець та британка, склали тест із їхньої рідної мови на 157 і 153 бали відповідно. При максимумі — 200. Мовляв, як же тоді українським школярам показувати хороші результати? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з учнями, які написали англійську бездоганно і не дуже.

Викладачка англійської Андріана Паук публічно розкритикувала цьогорічний мультипредметний тест з англійської. Як доказ своїх слів вона показала бали, які нібито набрали її знайомі — американець і британка.

У розмові з ТСН Андріана вже не називає сам зміст тесту з англійської складним. Натомість твердить — НМТ з іноземної не відображає реальних навичок учня.

“У мене питання, для чого нам тест з іноземної мови, який не перевіряє знань іноземної мови, а перевіряє мої якісь дидактичні вміння, працювати методом виключення і так далі. Навіщо готуватися розгадувати ребуси, якщо можна вчити англійську?”, - каже Андріана Павук.

Серед тих, хто якраз добре вчив англійську — цьогорічна випускниця Тетяна Луценко. Вона написала НМТ на максимальні 200 балів. Дівчина дистанційно закінчила школу в рідній Чаплинці — нині це тимчасово окупована частина Херсонщини. Уже понад три роки Тетяна живе в Києві. Особливого секрету успіху Тетяна назвати не може. Каже — вона добре вчилася ще починаючи з середніх класів.

“Я дуже дякую Барановій Надії Михайлівні дуже велика робота була пророблена для мене і це дуже багато дало мені та нам усім”, - каже дівчина.

Тетяна Луценко / © ТСН

Тетяна Луценко / © ТСН

А от ровесник Тетяни — киянин Влад Шевченко не такий щасливий. До НМТ майбутній абітурієнт готувався весь 11 клас, утім результат — відверто розчарував.

“Всередньому тричі на тиждень плюс дещо робив сам. Щось підчитував, дивися, слухав. Я розраховував на 170-180, але мій результат — 164”, - каже Владислав.

Попри свій досить скромний бал, Влад не вважає НМТ з англійської заскладним.

Середній бал з іноземних мов в Україні за останні роки — близько 150 балів з 200. Що двоє носіїв англійської, як пише пані Андріана, показали плюс-мінус такий же результат — в Українському центрі оцінювання якості освіти називають не показовим. А ще — у відомстві, яке й проводить вирішальний для кожного абітурієнта іспит — нагадують: минулого року понад півтори тисячі учнів змогли набрати максимальний бал саме з англійської мови. І учасники тестування вже 2026 року мають якраз достатньо часу якісно до нього підготуватися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 18 червня. Останні подробиці з Києва! Неочікуваний кінець САМІТУ В КАНАДІ

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie