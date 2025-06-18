Скандал із НМТ з англійської мови: чому американці та британці не можуть його здати на високий бал

НМТ

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Носії англійської мови не можуть скласти Національний мультипредметний тест з англійської мови. Із таким заголовком у соцмережах розлетівся допис однієї з викладачок.

Андріана Паук із Пустомит, на Львівщині, написала: її знайомі, американець та британка, склали тест із їхньої рідної мови на 157 і 153 бали відповідно. При максимумі — 200. Мовляв, як же тоді українським школярам показувати хороші результати? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак поспілкувався з учнями, які написали англійську бездоганно і не дуже.

Викладачка англійської Андріана Паук публічно розкритикувала цьогорічний мультипредметний тест з англійської. Як доказ своїх слів вона показала бали, які нібито набрали її знайомі — американець і британка.

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У розмові з ТСН Андріана вже не називає сам зміст тесту з англійської складним. Натомість твердить — НМТ з іноземної не відображає реальних навичок учня.

“У мене питання, для чого нам тест з іноземної мови, який не перевіряє знань іноземної мови, а перевіряє мої якісь дидактичні вміння, працювати методом виключення і так далі. Навіщо готуватися розгадувати ребуси, якщо можна вчити англійську?”, - каже Андріана Павук.

Серед тих, хто якраз добре вчив англійську — цьогорічна випускниця Тетяна Луценко. Вона написала НМТ на максимальні 200 балів. Дівчина дистанційно закінчила школу в рідній Чаплинці — нині це тимчасово окупована частина Херсонщини. Уже понад три роки Тетяна живе в Києві. Особливого секрету успіху Тетяна назвати не може. Каже — вона добре вчилася ще починаючи з середніх класів.

“Я дуже дякую Барановій Надії Михайлівні дуже велика робота була пророблена для мене і це дуже багато дало мені та нам усім”, - каже дівчина.

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Тетяна Луценко / © ТСН

А от ровесник Тетяни — киянин Влад Шевченко не такий щасливий. До НМТ майбутній абітурієнт готувався весь 11 клас, утім результат — відверто розчарував.

“Всередньому тричі на тиждень плюс дещо робив сам. Щось підчитував, дивися, слухав. Я розраховував на 170-180, але мій результат — 164”, - каже Владислав.

Попри свій досить скромний бал, Влад не вважає НМТ з англійської заскладним.

Середній бал з іноземних мов в Україні за останні роки — близько 150 балів з 200. Що двоє носіїв англійської, як пише пані Андріана, показали плюс-мінус такий же результат — в Українському центрі оцінювання якості освіти називають не показовим. А ще — у відомстві, яке й проводить вирішальний для кожного абітурієнта іспит — нагадують: минулого року понад півтори тисячі учнів змогли набрати максимальний бал саме з англійської мови. І учасники тестування вже 2026 року мають якраз достатньо часу якісно до нього підготуватися.

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