Скандал із перейменуванням населених пунктів: Нацкомісія змінила рекомендації після жвавих дискусій

Нових назв комісія не запропонувала, а ще, на думку Міносвіти та Мінкульту, Нацкомісія перебрала на себе функції іншого органу, який займається вивченням саме ідеологічного, а не мовного аспекту назв.

Скандал із перейменуванням майже півтори тисячі населених пунктів набирає обертів. Зразу два міністерства - освіти і науки та культури - закликають Нацкомісію зі стандартів державної мови скасувати свої рекомендації щодо перейменування. Найбільшу дискусію викликала поява в списку міст Бровари та Запоріжжя, йдеться в ТСН.

Село Москалі за 25 кілометрів від Білорусі, як і у всіх прикордонних із ворогом регіонах, таблички з назвою села тут познімали. Вивіска поки що зберігається на складі. Більше місяця село було під окупацією, але місцевому фундатору вдалося я зберегти майже всю колекцію місцевого етнографічного музею. “У цьому приміщенні представлено ткацтво Чернігівщини починаючи від ХІХ сторіччя, закінчуючи другою половиною ХХ. Ткані рушники, які ткали в домашніх умовах”, - розповідає Юрій Дахно.

Місцеві переважно проти перейменування. Нагадують, що цьому селу майже 5 століть, і москалями називали зокрема й українців, які служили в царській армії. Навіть знаменита цитата Шевченка, вишита на одному з рушників у музеї, місцевих не лякає. “Ми вже звикли тому шо люди відносяться до нас жартома. Ми українські Москалі! Ми тільки назву носимо, а до тих москалів ми не маємо жодного стосунку, до ворожих, які на нас напали”, - каже фундатор музею.

Нацкомісія зі стандартів державної мови на виконання закону про боротьбу з російською та імперською ідеологією склала список із понад тисячі чотирьохсот назв. Їх розділили на три групи. Перша - для уточнення правопису з урахуванням літературної мови. Наприклад М’ятине замість Мятиного, Юріївка замість Юр’ївки, Ковалеве замість Ковальового, Броварі замість Бровари. З цими змінами погоджується мовознавець Олександр Авраменко. “Броварі до 1919 року були Броварі. Тобто, коли радянська влада прийшла, вона перейменувала, щоб було как в “рускам мірє”. Якби оці 30 років ми нічого не робили, в нас було б як у Білорусі - де всі чиновники, президент говорять російською мовою. В нас би фільми йшли російською мовою, бо не на часі”, - переконує мовознавець.

Броварчани мають різне ставлення до такої ідеї.

Друга - найбільша група назв, яку скала Нацкомісія - це ті, де явно присутня ворожа мова - наприклад Южне чи Сєвєродонецьк, а також - там, де на думку комісії присутній російський чи радянський вплив - Челюскінець чи Урало-Кавказ. “На думку комісії в назві міститься ідеологема, яка відображає певний період історії України, період колонізації. Яка може бути нова назва це вже сфера відповідальності місцевої влади”, - кажуть у Нацкомісії.

Нових назв комісія не запропонувала, а ще, на думку Міносвіти та Мінкульту, Нацкомісія перебрала на себе функції іншого органу, який займається вивченням саме ідеологічного, а не мовного аспекту назв. “Нацкомісія з питань державної мови перевищила свої повноваження, бо йдеться про дотримання саме стандартів мови, а перегляд історичних назв, не є компетенцією комісії. Ми це рішення переглядаємо”, - каже міністр Оксен Лісовий.

Славнозвісне Запоріжжя потрапило до третьої групи назв. Туди віднесли ті, які комісія вважає однаково правильними, або не обов’язковими до перейменування. Наприклад, Красне може бути від слова красивий, а може - на уславлення радянщини. Щодо міста козаків - члени Нацкомісії вважають літературними і Запоріжжя, і Запорожжя. Запорожці одностайно проти.

Виконувач обов’язків міського голови запустив опитування в телеграм-каналі. У ньому вже взяли участь майже 47 тисяч людей і 96 відсотків проголосували за нинішню назву - Запоріжжя. Хай там як, якщо своє рішення Нацкомісія не скасує, місцева влада матиме пів року, щоб запропонувати нові назви населених пунктів. Інакше Верховна Рада муситиме перейменувати згідно зі рекомендаціями комісії. Звісно - лише там, де нові назви члени комісії спромоглися запропонувати.

Але надвечір 30 червня, населених пунктів, які радять перейменувати, поменшало учетверо. Нацкомісія зі стандартів державної мови, після суспільних дискусій, переглянула власні рекомендації. З переліку зникло і місто Запоріжжя. Водночас у комісії наголошують: ці рішення мають рекомендаційний характер, щоб громади самі звернули увагу на проблеми із назвами.

У списку залишилося тільки 10 міст, які рекомендують перейменувати:

Бровари

Сєвєродонецьк

Два Первомайська

Первомайський

Южноукраїнськ

Кришталевий

Південне

Боково-Хрустальне

Сорокине.

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