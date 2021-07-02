Скандал із підборами для військовичок: від Міноборони вимагають розслідування і звіту про витрачені кошти

Скандал із підборами для військовичок: від Міноборони вимагають розслідування і звіту про витрачені кошти

Рішення викликало бурхливу реакцію у суспільстві.

Нардепи вимагають, щоб Міноборони провело службове розслідування та пояснило закупівлю туфлів на підборах для жінок-військовослужбовиць.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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Скандал зчинився після того, як відомство оприлюднило світлини з репетиції параду до Дня незалежності. На них жіноча "коробка" маршує у чорному взутті на підборах. Це викликало бурхливу реакцію у суспільстві.

Критики писали, що витримати багатогодинну стройову підготовку у такому взутті занадто складно.

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Народні депутатки, під час години запитань до уряду, у сесійній залі виклали перед міністром оборони туфлі на шпильках. У такий спосіб вимагають провести розслідування, а потім відзвітувати - хто вирішив перевзути військовичок. І скільки ж коштів пішло на взуття на підборах.

«Як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення - це провести військовий парад до 30-річчя нашої незалежності, де військові жінки повинні крокувати на підборах. Цей лютий треш, вибачте, ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністр оборони, ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО?», - запитує Олена Кондратюк .

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