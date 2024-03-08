"Не доходить через слово, дійде через біль": скандал із поліцейською в гімназії Чернівців отримав продовження

Батьки учнів з гімназії у Чернівцях стверджують, що їхніх дітей ображали поліцейська. Співробітниця поліції мала поговорити з дітьми про правила поведінки, натомість, мовляв - залякувала їх та примушувала робити фізичні вправи. А очільниця гімназії, яка все бачила, не тільки цього не зупинила, а й теж кричала та дорікала учням, кажуть їхні батьки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Танасійчук.

Чому стався скандал?

Батьки учнів вмикають аудіозапис, зроблений одним зі школярів під час профілактичної бесіди поліцейської. На ньому чути: на дітей кричать та змушують присідати – це покарання за неправильні відповіді на питання, які ставить поліцейська.

Слова поліцейської

"Це приниження наших дітей, я не розумію про що вона, як поліціянтка думала", - каже мама учениці Олена Матейчук.

Мати школярки

Олена Матейчук - це мама Мілани. Вона каже - саме її доньці поліцейська наказувала присідати. А також, твердить, цькувала за одяг.

"Заставляла поліціянтка піднімати руки, їй не подобалась кофта, в якій вона одягнута. Донька пригнічена, принижена. Вона сьогодні не хотіла йти до школи",- каже Олена Матейчук.

Щойно запис поширили у чаті класу - спалахнув скандал. До школи пішли обурені батьки.

"Це перевищення своїх повноважень. Починає дітям погрожувати, що ми вас, дітей, дитина маленька 10 років – ми вас заберемо від батьків у дитбудинок", - каже Петро Сокирка.

"Це залякування, це цькування, це просто знущання", - каже Інна Козуб.

Претензії батьків - не лиш до поліціянтки, а й до директорки, яка була присутня на профілактичній бесіді. І теж кажуть - кричала на школярів.

Батьки штурмували кабінет очільниці гімназії. Коли вона не вийшла - викликали патрульних. Після цього директорка таки вийшла на розмову.

Що каже керівниця гімназії

У коментарі ТСН педагогиня пояснює: співробітницю поліції викликали для бесіди з дітьми, бо вони систематично не готуються до уроків, ігнорують домашні завдання, а ще ображають вчителів. Виховну бесіду для 5 та 8 класів організували через скарги вчителів.

"Діти до уроків не готуються, сидять в мобільних телефонах. Коли кажеш віддай мобільний – вони кажуть "ви не маєте права". Просто сплять буває на уроці. Вчитель не має права зробити зауваження. Коли покликали батьків – ситуація майже не змінилась", - каже керівниця гімназії Віра Сопетик.

Віра Сопетик.

Що кажуть у міській раді Чернівців та у поліції

Утім все це не привід принижувати дітей, кажуть батьки. І вимагають звільнити директорку. Вже зібрали кілька сотень підписів та написали звернення до управління освіти. Там розпочали перевірку.

"Ми повинні проконсультуватись з юристами які дії ми повинні вчинити. Чи може бути відсторонений чи ні в тому випадку, якщо наразі не доведена вина", - каже керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук.

Зі свого боку очільниця гімназії вважає: підстав для її звільнення немає. Утім, частково свою провину визнає.

"Можливо, десь перегнута була палка. Але фізичного перевантаження дітей не було. Те що я підвищувала голос – я розумію, що я так не повинна була робити", - каже вона.

У поліції теж почали перевірку, поки від коментарів утримуються. Поспілкуватись із фігуранткою скандалу не вдалось. Після інциденту і до закінчення розслідування - поліцейську відсторонили від роботи з дітьми.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 8 березня 2024 року | Новини України