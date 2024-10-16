Скандал із посадовцем "Укренерго", який ненавидів “х*хлов”: подробиці шпигунських історій — огляд

Під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

Служба безпека України затримала посадовця “Укренерго”, який вихваляв кремлівський режим, виправдовував злочини окупантів та заперечував державність України. Ба більше, він особисто висловлював бажання до масового вбивства українців. Відповідний аудіозапис оприлюднили у спецслужбі.

Всі подробиці скандалу розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

СБУ затримала посадовця “Укренерго”

Як інформують Служба безпеки України та Офіс генпрокурора, правоохоронці викрили посадовця НЕК “Укренерго”, який виправдовував збройну агресію Росії та заперечував державність України. Ним виявився один із керівників департаменту безпеки державної компанії, який відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів об’єднаної енергетичної системи України.

“За матеріалами справи, посадовець при розмовах з колегами та знайомими намагався виправдовувати воєнні злочини рашистів, зокрема повітряні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави”, - йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах.

Водночас посадовець вихваляв кремлівський режим і ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців. Відповідний запис опублікували правоохоронці.

Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували злочинні дії фігуранта і затримали його за місцем проживання у Києві.

“Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою)”, - йдеться у повідомленні.

Тепер зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину, зокрема щодо несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю”, - резюмували в спецслужбі.

Затримання коригувальників

Такі поплічники Кремля затаїлись не лише у Києві. Нещодавно СБУ затримала російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції.

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“Для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону приховано фільмував локації військових об’єктів. Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки”, - повідомили в спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих.

“Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах. Замість грошей від ФСБ він отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)”, - йдеться у повідомленні.

Зараз зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще один агент ФСБ

Днями СБУ затримала ще одного коригувальника ФСБ, завербованого через сайт знайомств. Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки російських військ. Діяв він на Донеччині та в Сумах.

“Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському. За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. ФСБ завербувала його через так звану “медову пастку”, коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися “поближче”, - розповіли подробиці в СБУ.

Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

“Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ “відрядила” свого інформатора на Сумщину, щоб відслідковувати роботу української ППО на прикордонні з Росією. Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт”, - йдеться у повідомленні.

На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на місто. СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

“Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми”, - повідомили в СБУ.

Російський шпигун

Ще одного інформатора воєнної розвідки РФ Служба безпеки затримала на Миколаївщині. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Щоб відстежити місця базування української ППО, фігурант запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації.

“Отриману інформацію він месенджером передавав “зв’язковому” російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції “Беркут”, який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами. Рашисти планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО”, - йдеться у повідомленні.

Однак Служба безпеки викрила російського інформатора на початку його розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати фігуранта та завчасно убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ.

“На фінальному етапі оперативних заходів зловмисника було затримано у власному помешканні. Під час обшуку в його оселі вилучено дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки”, - повідомили у спецслужбі.

За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників. У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів у російських Телеграм-каналах, де він підтримував агресивну війну проти України.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми”, - повідомили у спецслужбі.

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Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка забезпечує оборону на Краматорському напрямку. Хлопець коригував вогонь ворожої артилерії на свою бригаду.

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