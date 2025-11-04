Скандал із пунктом ТЦК на ДВРЗ у Києві: стали відомі нові подробиці

На ДВРЗ розформували пункт ТЦК / © Цензор.нет

У Мережі шириться новина про розформування розподільчого пункту Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ДВРЗ. Мовляв, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня військових відправили до військових частин за межі Києва.

Про це стало відомо з відповіді народному депутату України Олександру Федієнко від Міноборони, який підготував запит у інтересах блогерки Раміни Есхакзай.

У командуванні Сухопутних військ ТСН.ua розповіли, що насправді згаданий збірний пункт не функціонує вже терміном до 3 місяців. І там здивовані цікавістю суспільства до цієї теми.

«Збірний пункт припинив діяльність на цьому місці (ДВРЗ — ред). Однак у Києві є інші локації, де зараз проходять розподільчі та мобілізаційні заходи. Пункт саме на ДВРЗ, у якому начебто були відзняті непристойні фотографії з засміченими туалетами, не відповідають дійсності, бо цей збірний пункт до 3 місяців не функціонує», — повідомили ТСН.ua у Командуванні Сухопутних військ.

Там додають, що у Мережу потрапили фейкові фото, які були опубліковані відомою блогеркою.

«Невідомо, де ця пані взяла фото. У день публікації фото на сторінці блогерки, на ДВРЗ поїхали наші співробітники і все по фотографували. Знімки реально не відповідають дійсності. До того ж, повторюємо, що збірний пункт недіючий, він зачинений і не функціонує», — додають у Сухопутних військах.

Щодо розформування особового складу збірного пункту на ДВРЗ, нам відповіли наступне:

«Там нікого немає. Приміщення на ДВРЗ — пусте. У даному місці розподільчого пункту зараз немає, він не функціонує терміном до 3 місяців», — додають у Командуванні Сухопутних військ.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай опублікувала в Instagram ексклюзивні фото з розподільчого центру ТЦК на ДВРЗ, стверджуючи, що умови утримання чоловіків там «нелюдські». За її словами, в центрі тижнями відсутній зв’язок із рідними, а серед утримуваних є непридатні до служби, зокрема безхатченки та люди з наркотичною залежністю.