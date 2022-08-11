Скандал із ремонтом університету в Дніпрі: "ректор, що вкрав мільйон" спростовує звинувачення (фото)

У червні прокуратура повідомила про підозру ректору Університету митної справи та фінансів (УМСФ), а також керівникові підрядного підприємства в привласненні майже мільйона гривень бюджетних коштів на капітальному ремонті будівлі ВНЗ.

Ректор Дмитро Бочаров спростовує звинувачення та обвинувачує у відповідь. Він стверджує, що нібито вкрадений мільйон "намальований" цілковито залежним від правоохоронців експертом, який підготував висновок на вимогу прокурора в умовах недостатності даних на основі незрозуміло яких документів.

"По-перше, я не вкрав і не розтратив жодної копійки. Обсяги та якість виконаних ремонтних робіт повністю відповідають умовам і вартості публічної закупівлі. Взятися цьому нібито вкраденому мільйону просто немає звідки", - повідомив Бочаров ТСН.ua.

Більше того, для ремонту навчального корпусу було використано не державні кошти, як це стверджує прокуратура, а власні кошти УМСФ, одержані за надання платних освітніх послуг, каже ректор.

Який вигляд мав корпус до ремонту/ Фото: Дмитро Бочаров

"У той час, коли більшість закладів вищої освіти перебуває на утриманні в держави й "проїдає" одержані від неї кошти, УМСФ вкладає ресурс у розвиток матеріальної бази та інфраструктури. Подобається це комусь чи не подобається. Ми відкриті й нам немає чого приховувати. Кожен може завітати до навчального корпусу №2 УМСФ, щоб пересвідчитися на власні очі, чи вартий здійснений нами ремонт витрачених на нього коштів", - сказав ректор.

За його словами, пресловутий вкрадений мільйон – це "плід уяви" використаної в ролі експерта самозайнятої особи, яка на момент доручення й виконання експертизи перебувала під слідством і судом за обвинуваченням у підробленні офіційних документів. Іншими словами, цей нібито вкрадений мільйон "намальований" цілковито залежним від правоохоронців експертом, який, до того ж, підготував експертний висновок на вимогу прокурора в умовах недостатності даних на основі незрозуміло яких документів, стверджує Бочаров.

"По-четверте, переважна більшість оригіналів документів, вилучених прокуратурою в УМСФ, поділася невідомо де, включно (і насамперед) із документами, які спростовують подію злочину та доводять мою невинуватість. Таким чином, діями та бездіяльністю правоохоронців мене суттєво обмежено в праві на належний захист. І це далеко не єдине проблемне місце цього слідства. Наразі суд зобов’язав уповноважену особу Державного Бюро Розслідувань відкрити кримінальне провадження у зв’язку з численними порушеннями та зловживаннями правоохоронців під час досудового слідства", - зазначив ректор.

Часто використовувана ЗМІ фраза "у Дніпрі судитимуть ректора" родом із 37-го року минулого століття, вважає Бочаров. У суді не ректора судитимуть, а перевірятимуть обґрунтованість і доведеність обвинувачення, підкреслив він.

Фото: Дмитро Бочаров

"Я кандидат юридичних наук, моя дисертація присвячена юридичному доказуванню, і я є визнаним фахівцем у цій царині. Так от, як фахівець запевняю, що доказати в суді обґрунтованість зшитого білими нитками з нестиковок і натяжок обвинувачення прокуратурі буде вельми складно. Зокрема, судами першої й апеляційної інстанцій вже остаточно й у повному обсязі відмовлено в задоволенні клопотань прокуратури про відсторонення мене від посади та взяття під варту як безпідставних і необґрунтованих.

Сподіваюся, що суд і надалі працюватиме у визначених законом рамках критичної установки й змагальності сторін. А ми з моїми адвокатами до суду підготувалися. Тому в даному випадку судитимуть не ректора, а некомпетентність і упередженість правоохоронців", - додав Бочаров.

Розгляд справи за обвинуваченням ректора УМСФ Дмитра Бочарова розпочнеться 19-го серпня в Дніпрі.

Нагадаємо, у лікарні Дніпра помер 20-річний хлопець, який випав з дев'ятого поверху гуртожитку Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту. За попередньою інформацією, двоє студентів сперлися на залізний парапет балкона, який не витримав ваги молодих людей і обвалився.

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