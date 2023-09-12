Скандал із шкільним харчуванням у Дніпрі: батьки скаржаться на “жахливі” обіди для дітей, які йдуть на смітник (фото)

Після півторарічного навчання онлайн учні в Дніпрі знову повернулися за парти. Через постійні повітряні тривоги замість звичної їжі, приготованої в їдальнях, школярі отримують порції в ланч-боксах. Батьки нарікають, що обіди по 75 гривень холодні, несмачні та з дивними поєднаннями, які діти просто не хочуть їсти. Крім того, школярам нібито трапляються зіпсовані продукти, а купа їжі та пластику відправляється на смітник.

Про проблему з шкільним харчуванням заговорили в Мережі. Фото порції, яку опублікувала одна з мам, обурила багатьох батьків. Виявилось, що так годують не лише в цій школі.

Діти майже не їдять у школах

Мама учня другого класу Вікторія Михайлова розповіла в коментарі сайту ТСН.ua, що харчування для учнів початкової школи безкоштовне.

“Але саме меню викликає питання. Якщо враховувати, що харчуються вони після першого уроку, то квасоля і квашена капуста не зовсім для сніданку. Каші холодні і зовсім прісні”, – стверджує мама.

Дитина каже батькам, що майже нічого не їсть у школі, крім фруктів. За словами жінки, багато хто з 143-ї школи незадоволений харчуванням.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Аліса Василенко

Батьків дивують поєднання продуктів

Донька Ірини Кувшинової ходить до 106-ї школи Дніпра. Там дітей годують так само, розповідає ТСН.ua жінка.

“Що давали у школі дізнаюсь зі слів дитини або пише вчитель. У п’ятницю були квасоля, салат з капусти, кілька родзинок (донька сказала, що вони неприємно пахли і були не смачні), яблуко і чай. Із усього вона зʼїла тільки яблуко. Це не нормально взагалі”, – каже мама.

Шкільне харчування у Дніпрі / Фото: "Дніпро обласний"

Шкільне харчування у Дніпрі / Фото: "Дніпро обласний"

За її словами, більшість батьків у класі також незадоволені харчуванням. Вони дивуються, як можна поєднувати деякі продукти.

“Просто повне нерозуміння, чому дітей не можуть годувати нормальною їжею. Як можна кефір, виноград з курагою та рибну котлету давати в один день. Готують не в школі, а привозить якась компанія стороння, то вплинути на них саме школа не може. Нам порадили писати скарги”, – каже ТСН.ua Ірина Кувшинова.

Купа їжі та пластику йде на смітник

Мама третьокласниці Вікторія Плахтій розповідає, що окрім якості їжі, її турбує пластик, у якому її нагрівають дітям.

“Мене турбує пластик, який виділяє шкідливі речовини при нагріванні. Турбує якість самої їжі – маленька суха резинова котлета. І турбують санітарно-гігієнічні умови виготовлення та транспортування ціх обідів”, – каже вона ТСН.ua.

Крім того, як видно на фото, якими батьки діляться в Мережі, багато їжі і сотні пластикових коробок від ланч-боксів відправляються на смітник.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Оксана Довгун

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Оксана Довгун

Ланч-бокси не встигають доставляти всім

Харчування для учнів старшої школи коштує 75 гривень. Однак за перший тиждень навчання дехто з них не зміг його скуштувати. Батьки кажуть, постачальник не встигає доставляти.

“Поки що я не в змозі оцінювати якість харчування, бо його не було. Син навчається у восьмому класі. Обіцяли ланч-бокси, але минулого тижня не встигли для нас доставляти їжу. Син в ліцеї до пів четвертого харчувався лише тим, що я давала з дому”, – розповідає ТСН.ua Марія Бардаченко.

Жінка називає ідею з ланчбоксами провальною. За її словами, краще було б, якщо дітей годували в їдальні.

“Напекти булочок в школі, гарячий чай або какао, зварити кастрюлю каші та запекти котлет в духовках. Було б набагато менше проблем”, – вважає жінка.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Сергій Тарадейко

Мама Євгенія Якимчикас розповідає ТСН.ua, що учням початкової школи №107 одного дня також не встигли привезти їжу.

“У понеділок взагалі їжу не привезли. У вівторок дитина принесла залишки їжі в ланч-боксі. У мене склалось враження, що капуста прожила декілька життів і вже вбита потрапила у дитяче меню разом з втомленим зеленим горошком. У якості десерту виноград та курага. Теж, як на мене – сумнівний вибір продуктів”, – каже ТСН.ua жінка.

Батьки показують фото ланч-боксів, які отримували їхні діти протягом тижня. Цього понеділка, наприклад, в школах годували рисом, котлетою, квашеною капустою і яблуком.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Аліса Василенко

“Додому забрали обід зі школи. Щось якось на вигляд не дуже”, – обговорюють харчування у батьківському чаті.

В інший день дітям давали кашу, котлету, квашену капусту з зеленим горошком і виноград, розповідають батьки.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

У деяких школах годують краще, кажуть батьки

Однак є й ті, хто задоволений харчуванням. Справа в тому, що підрядників, які постачають ланч-бокси в школи Дніпра, щонайменше два. На одного батьки масового скаржаться, іншого – хвалять.

“Це інша школа. Це батьки скинули меню на цей тиждень 97-ї школи. Моя дитина б таке їла”, – розповідає Ірина Кувшинова і показує фото порції.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів

Мама першокласника Тетяна Гершкович каже ТСН.ua, що харчування в їхній школі їх влаштовує. У батьків лише є побажання, щоб дітям давали першу страву. Однак, припускає, це поки неможливо через логістику.

“В цілому, ми задоволені. Основна страва – каша. Рис, гречка. Один раз на тиждень – каша чи макарони. З білкової їжі – це можуть бути котлети, тушковане м'ясо, рибні котлети. Овочевий салат, багато скаржилися, що без заправки. І бувають фрукти – банан чи половина апельсину. Напій – сік. За перший тиждень наче все. Ми вважаємо, що це краще, ніж бутерброди по 2-3 рази на день”, – розповідає Тетяна Гершкович.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Оксана Біла

Чому дітей не годують у школах як раніше

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради пояснили ТСН.ua, що організація кейтерингу вимушена. Чиновники стверджують, що безпекова ситуація впливає на технологічний процес приготування їжі і відповідно вже не може бути, як то було у довоєнні часи. Харчування таким чином організоване в усіх школах міста безкоштовно для учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій з 5 по 11 класи.

Підрядників, кажуть, обирали за процедурою закупівлі через Prozorro відповідно до чинного законодавства. Він не один той самий у кожної школи.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото: Наталя Караджян

“У зв’язку з тим, що діти вийшли перший раз на навчання у військовий час, виникли деякі проблеми. Це новий підхід для всіх, але питання, що виникли на теперішній час вирішені”, – стверджують ТСН.ua у міській раді.

Щодо якості їжі: для щоденного контролю якості страв у кожній школі створена спеціальна комісія у складі директора, відповідального за організацію харчування, представника підрядника та медичного працівника. За бажання батьків до неї включається представник батьківського комітету школи.

“До обов’язкових завдань Бракеражної комісії відносяться зокрема, але не виключно контроль за дотриманням санітарних норм і правил при організації харчування, стандартів якості готових до споживання страв.

На теперішній час повідомлення про неякісне харчування від таких комісій не надходило. Питання знаходиться на постійному контролі Управління освіти”, – кажуть ТСН.ua в департаменті гумполітики.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

Що каже підрядник

За словами батьків, які не задоволені харчуванням дітей, їхні школи забезпечує ланч-боксами ТОВ “Олімпіус Консалт”. Це місцева фірма, зареєстрована у Дніпрі в 2018 році. Її основний вид діяльності – виробництво готової їжі та страв.

Згідно з даними Prozorro, вона годує школярів у десятках навчальних закладів міста. Фірма виграла тендерів від департаменту гумполітики міської ради на понад 171 млн гривень. Також ТОВ “Олімпіус Консалт” забезпечує харчуванням багато лікарень на Дніпропетровщині.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

Як розповів у коментарі сайту ТСН.ua керівник відділу продажу фірми Олег Пономарьов, про невдоволення батьків у ТОВ “Олімпіус Консалт” знають. До них зверталися як батьки, так і співробітники міськради.

“У нас на сьогодні діє тижневе чотирьохсезонне меню. Тому ми всіх батьків заспокоюємо і попереджаємо, що квасоля, яка була цієї п’ятниці, зустрінеться по графіку аж через місяць. До цього моменту, я думаю, це питання буде вирішене. Тобто дитина одне й те саме меню на рік скуштує максимум три рази”, – розповідає представник фірми.

За його словами, меню для школярів складає Міністерство охорони здоров'я, вони ж лише виконують і притримуються відповідної постанови Кабінету міністрів. У ній вказана енергетична цінність, необхідна кількість поживних речовин, групи харчових продуктів та їхня частота включення до складу сніданку, обіду або вечері для різних вікових груп.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

Розігрівати сніданки та обіди мають у школі, зазначив співробітник ТОВ “Олімпіус Консалт”, однак не зазначив, хто за це відповідає.

У міській раді Дніпра додали ТСН.ua, що крім розробленого відповідно до норм меню, постачальники надали експертний висновок про те, що воно відповідає нормам постанови. Саме за таким меню зараз харчуються діти. Воно також погоджене територіальним органом Держпродспоживслужби.

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

Шкільне харчування в Дніпрі / Фото надали батьки школярів / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, скандал зі шкільними обідами на початку навчального року також спалахнув у Києві. Там дітей пільговиків годують овочами, інших за гроші – м'ясом. Батьки вважають, що наявність двох меню у їдальні має чіткий прояв дискримінації.

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