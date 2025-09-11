Скандал із шортами: чому директорка київського ліцею досі мовчить

Історія у Києві отрима продовження

Реклама

Після гучного скандалу, пов'язаного з недопуском учнів у шортах до школи, директорка Ліцею №109 продовжила свій лікарняний.

Про це ТСН.ua повідомили в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

«Керівниця закладу, яка взяла лікарняний з 3 по 8 вересня, продовжила його до 17 вересня і поки що не може надати пояснень щодо своїх дій», - кажуть в управлінні.

Реклама

Там додають, що їм невідомо про стан здоров'я директорки, але зазначають, що вона може перебувати на лікарняному до 4 місяців, згідно з законодавством.

Водночас, у Департаменті освіти і науки КМДА вже створено спеціальну комісію для проведення службового розслідування. До її складу увійшли представники асоціації керівників закладів освіти Києва, ювенальної поліції, депутати та громадські діячі.

«Всі матеріали по розслідуванню управлінням освіти передано до комісії Департаменту освіти і науки. Комісія вивчає матеріали, відеофакти, але чекає надання пояснень від директора Ліцею №109 після її виходу з лікарняного», — пояснили в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Директора може «хворіти» аж до Нового року, але потім їй все ж доведеться надавати пояснення щодо своїх дій членам комісії.

Нагадаємо, інцидент набув розголосу на початку навчального року, 2 вересня, коли директорка ліцею відмовилася пускати до закладу учнів, які прийшли на уроки у шортах. Вона аргументувала своє рішення тим, що такий одяг порушує шкільний дрес-код. Ця ситуація викликала обурення серед батьків та широку дискусію в соціальних мережах і ЗМІ.