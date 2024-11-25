Скандал із Сирським: військові "наїхали" на головкома ЗСУ – яка причина

Сирському дорікнули, що він запросив на зустріч лише лояльних блогерів.

В Україні – новий скандал, соцмережі гудуть, військові обурюються. Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся із блогерами, чим і викликав хвилю негативу. Про що Сирський говорив із запрошеними і чому спалахнув скандал, адже буквально нещодавно у головкома теж була зустріч із представниками громадськості і тоді такого шквалу у соцмережах не було. То у чому причина ґвалту зараз – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

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НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ СИРСЬКИМ: військові "наїхали" на головкома ЗСУ

24 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з військовими експертами та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Зокрема, там були Сергій Кузан, Мирослав Гай, Кирило Сазонов, Тарас Березовець, Олександр Мусієнко, Денис Попович та інші. Про деталі зустрічі Сирський розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміни комбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство", – зазначив головком.

Сирський запевнив, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі.

Попри заклик до єдності, допис викликав шквал негативних коментарів у соціальних мережах. Мовляв, не тих запросили. Зокрема, чимало користувачів написали про те, що на зустрічі немає Сергія Стерненка, Юрія Бутусова, Яніни Соколової, Станіслава Бунятова та інших.

Крім того, Сирському дорікнули, що він не назвав імена запрошених блогерів, адже не всі вони відомі широкому загалу.

Дорікнули головкому ще одним моментом. Зокрема, чимало коментаторів написали про те, що про фронт потрібно говорити не з блогерами, а з солдатами та сержантами.

Реакція військових

От якраз хто найбільше обурився зустріччю головкома з блогерами, то це військові. Серед них - начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич. Військовий порівняв головкома із начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим:

"Просто *аний піздец. Герасімов зустрівся з блогерами, обговорив з ним призначення командуючих армійських округів та уважно вислухав проблематику вибору напрямку наступальних дій".

До слів побратима доєднався і боєць Дмитро Андрющенко із позивним "Дипломат". За його словами, про армію і її потреби говорити треба з військовими, а не блогерами.

"Це логічно максимально. І я кажу не обов'язково про медійних військових. Існують командири бригад, начальники штабів, командири батальйонів, рот, взводів, відділень, підрозділів і окремих підрозділів. Ведіть про Армію і її потреби діалог з ними. Вони розкажуть куди більше і пояснять на прикладах і пальцях, нададуть пропозиції. Коли в нас щось болить, то ми чомусь йдемо до досвідчених лікарів, а не до блогерів. І це абсолютно нормально. Давайте якось вже керуватися логікою і професіоналізмом", – зазначив він.

Командир підрозділу ГУР "Химера" Олександр Капшин у своєму телеграмі дорікнув головкому, що вільний час замість зустрічі він міг присвятити, до прикладу, поїздці на фронт.

Дійсно, новини з фронту відверто викликають занепокоєння в українців, а тим більше у воїнів, які 24/7 захищають країну. У повідомленні від Генерального штабу ЗСУ за 25 листопада йдеться про те, що ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів.

І попри все це, 24 листопада головком зустрічається із блогерами. А наступного дня – 25 листопада – із українськими та закордонними журналістами.

Ця зустріч теж активно обговорювалась у соцмережах. Користувачі знову були незадоволені тим, що запросили не тих. А нардепка Мар’яна Безугла описала зустріч із журналістами двома словами: "Розкрив агентуру".

І все це обурення зустрічами головкома нібито і виправдане. Однак, хочемо нагадати, що 12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з блогерами, включно із Сергієм Стерненком, який раніше звинувачував його в причетності до оголошення себе в розшук через критику на адресу командування. Крім Стерненка, із Сирським зустрілися волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, а також правозахисниця і співзасновниця громадської організації "Принцип" Любов Галан.

Але тоді палких дискусій у соцмережах не було. Більшість коментарів – подяка головкому за цю зустріч.

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НОВИЙ СКАНДАЛ ІЗ СИРСЬКИМ: військові "наїхали" на головкома ЗСУ

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