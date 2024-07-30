Скандал із Содолем набрав обертів після нової заяви Кротевича: хто і чому покриває генерала

Ім’я скандального екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля знову спливло у ЗМІ. Близько місяця тому начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич заявив, що "Содоль поклав більше хлопців безглуздими наказами, ніж будь-який російський генерал".

Чому ДБР не відкриває справу та що нового розповіли бійці, які теж готові свідчити проти генерала – в ексклюзиві TSN.ua.

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Гучна заява про Содоля

Нещодавно начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав до суду на ДБР через Юрія Содоля. Раніше він звинуватив генерала в невмілому керуванні, що призвело до численних смертей військових.

"До останнього морпіха" – так коментувати свої бойові виходи військові, якими керував безпосередньо генерал Содоль.

Скандал із генералом тільки продовжує набирати обертів, адже Кротевич заявив, що в ДБР не відкривають справу, втім, він здаватися не збирається. Тепер же "Тавр" збирається судитися і з ДБР через, на його думку, бездіяльність слідчого органа.

Цікаво, що Содоль у лютому 2022 року отримав звання Героя України за оборону Маріуполя, але питання, як він ту нагороду отримав, не будучи в Маріуполі, залишається відкритим. Про це зокрема заявляв Богдан Кротевич. Однією із точок неповернення стало і нагородження мера Одеси Труханова нагрудним знаком "за службу та звитягу". Мер Труханов, звісно, теж похизувався нагородою у соцмережах, сказав, що для нього це величезна честь отримати таку відзнаку та ще й від генерала. Звісно, ні слова про те, що до початку повномасштабної війни він був відомий своєю проросійською позицією, переслідуванням активістів, фігурував у корупційних скандалах і так далі.

Через генерала померли бійці та було втрачено території

Содоль, за словами азовця, "убив більше українських військових, аніж будь-який російський генерал". Згідно з оприлюдненою інформацією, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Саме це нібито могло призвести до втрат великої частини території України. Також Кротевич просив перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Військовослужбовець тоді заявив, що готовий свідчити у справі.

"Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, однак проти себе він не ініціює службові розслідування. Мене це дістало. Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійної огласки напрямків не від кращого життя. У нас форма правління, на жаль, така", - зазначив Кротевич.

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Що ще "вилізло" про Содоля?

Заява військового вмить розлетілася країною. Відомі громадські діячі, депутати та військові одразу почали реагувати на резонансну історію про генерала Содоля. Наприклад, Кротевича підтримав активіст Сергій Стерненко, написавши, що "або ми будемо змінюватись на краще, або загинемо".

Також відомий блогер Ігор Лаченков тоді нагадав, що про проблеми із Содолем писали й раніше, однак замість покарання навпаки відбулось підвищення. Після всього цього президент Зеленський заявив, що він знімає Содоля з посади командувача об’єднаних сил та ОСУВ "Хортиця", але на цьому і всі покарання завершилися.

За даними журналіста Сергія Стерненка, Содоль перебуває або, можливо, вже виписався з одного з медичних закладів для того, щоб списатися з українського війська за станом здоров’я.

За словами Богдана Кротевича, у ДБР усіляко жбурляють його заяви, роблять відписки, так і не викликали на допит, і помітно, що справу намагаються "зам’яти". Про що він пише у своєму телеграм-каналі.

ДБР ігнорує заяву?

Крім того, "Тавр" заявив, що у своєму листі до Державного бюро розслідувань вказував не лише прізвище Содоля, а й інших командирів, втім, якщо генерала посунули з посади, його підлеглі і досі на місцях. Тепер Богдан Кротевич подав скаргу і на ДБР, засідання заплановане на 19 серпня. Ба більше, він просить, якщо йому раптом на голову "впаде цегла", щоб українці довели справу до кінця, адже йому вже надійшло багато дзвінків з порадами зайнятися своєю безпекою.

Як має відбуватися процес

Варто нагадати, що ДБР має відкривати справу протягом 24 годин після надходження заяви, натомість там цього не роблять, а Кротевича так і не викликали для дачі свідчень. А коли він пішов до суду, аби змусити так ДБР розпочати розслідування, з’ясувалося, що суддя раптово пішла у відпустку. Тоді він через своїх адвокатів повторно звернувся з вимогою перерозподілили справу на іншу суддю, але і та раптово захотіла у відпустку. А ось так в інтерв’ю УП Кротевич відгукнувся про ДБР.

"Що робить ДБР? ДБР порушує закон! Очільник ДБР привіт! Вони не відкрили ЄРДР, я подав скаргу в суд, суд призначив одного суддю, який вийшов у відпустку 15 числа, призначив іншого суддю, який виходить зараз у відпустку. Вони як мені відповіли: ці матеріали будуть долучені до існуючої справи по одному з напрямків. На скільки мені стало відомо, в мене теж є джерела, те, що по Харкову є розслідування", - прокоментував він.

Військові готові свідчення проти Содоля

Кротевич зазначив, що після своєї заяви отримав багато слів вдячності від інших військових, а також на нього вийшли бійці, які теж готові дати свідчення проти Содоля. Також Богдан Кротевич розповів, що насправді стало останньою краплею.

"Коли пік ідіотських наказів почав наростати. Нам хотіли зробити диру, він хотів зробити нам диру в обороні, забрати підрозділ і не дати нікого взамін. Ми зробили все, щоб цей наказ відмінили, його відмінили, його відмінив головнокомандувач, але я потім сів отак і зрозумів, що ми два тижні всрали просто в якусь боротьбу з дегенератом просто конч*ним, якого вже давно мають посадити", - пояснив він.

На думку "Тавра", кримінальних справ має бути відкрито насправді більше.

"Я вважаю особисто, що повинно бути відкрито три ЄРДР, це без Харкова. Це Маріуполь, це Кринки, це ОСУВ "Хортиця", - вважає Кротевич.

Говорили і про оборону Маріуполя та фортифікації, а точніше їх відсутність, а ще хто та як мав цим займатися.

"Міська влада ніким не керує, це треба розуміти, коли хтось каже, що мер там повинен чи хтось будувати оборонні лінії і так далі – ні…Лінія оборони не побудована. Чому це не було зроблено? Це йому повинен поставити питання довб*ний прокурор або слідчий, або хр*н знає хто, хто повинен вести цю справу. Він повинен йому в суді на допиті поставити це питання: "якого х*ра він багато чого не зробив і що він зробив. Він повинен після того, як про Кринки дадуть свідчення, його повинні спитати: "а де були човни, чи робив він запити на ці човни"? По тому, що мені розповіли, він доповів, що усього достатньо, а пацани шукали човни", - говорить начштабу "Азову".

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Ще одна заява від військового!

До слова, про Кринки. На ці заяви відреагував і відомий український репер-військовий Ярмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля.

Проте у Содоля чудово виходить штовхати промови у Верховній Раді, наприклад, коли потрібно було врешті ухвалити закон про мобілізацію.

Неприйнятне ставлення до бійців

За словами військових, Содоль не слухав нікого, про це сказав ще один морпіх у коментарі Liga.net й акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала.

Однак, що ми маємо наразі - Содоль залишається безкарним, а отже це не дуже гарний приклад і для інших, які бачать, що попри суспільний резонанс та свідчення військових, максимум, що можуть зробити – зняти з посади, а не провести розслідування, знайти і покарати винних. Винний Содоль чи ні, мають все ж розбиратися відповідні органи, які поки що від цієї справи тільки відхрещуються.

Нагадаємо, в українській армії виник новий скандал. "Пташка" звернулася до Зеленського.

На скандал відреагував Зеленський! Генерала зняли. Подробиці

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