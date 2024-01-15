Скандал із ТЦК на Закарпатті: жінка стверджує, що її чоловіка викрали – він може бути у психлікарні

У такі скандали закарпатське ТЦК втрапляє не вперше.

На Закарпатті набирає обертів скандал із ТЦК – жінка стверджує, що її чоловіка просто серед вулиці викрали і от вже кілька місяців вона не може із ним зв’язатися, але раптово дізналася, що чоловік може перебувати у психлікарні.

Усі подробиці – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Дружина від листопада не бачила чоловіка. Нібито його викрали представники ТЦК посеред вулиці кілька місяців тому, а згодом зв’язок і зовсім обірвався. Таку гучну заяву зробила Ярослава Горшкова.

Що вдалося з’ясувати жінці?

За словами Ярослави, від 25 листопада 2023 року, коли вона написала заяву й почала з’ясовувати усі обставини, виявилося, що її чоловік нібито самотужки хотів перетнути кордон України, а прикордонники кілька разів змінювали покази.

У родини двоє неповнолітніх дітей. Жінка, окрім соцмереж, стукається в усі можливі двері. Звертається до нардепів, президента і головнокомандувача ЗСУ, аби ті посприяли у пошуках.

Хто став на підтримку?

До слова, кілька днів тому, тоді ще без прізвища, цю історію опублікував народний депутат від “Слуги народу” Георгій Мазурашу. Парламентар не вірить у загадкове зникнення чоловіка саме після зустрічі з представниками ТЦК.

Стало відомо, де він може бути

Але тепер справа набирає обертів. Жінка заявила, що днями людина, яка назвалася адвокатом РТЦК міста Хуст, натякала на те, що її чоловік може бути десь в психіатричній лікарні або в диспансері.

Такі скандали на Закарпатті не вперше!

У такі скандали закарпатське ТЦК втрапляє не вперше. Там “славляться” своїми методами роботи з чоловіками. Кілька тижнів тому про силове затримання повідомляла ще одна жінка.

Проте після того, як новина набула розголосу, вона записала ще одне відео, де вже почала заперечувати застосування сили з боку військових. На кадрах жінка говорить, що під час запису першого відео 4 січня перенервувала і була в стані сильного емоційного стресу, тому, мовляв, наговорила на військових.

Що думають українці?

Користувачі соцмереж розділилися, одні гніваються через наклеп на військових, інші висловлюють припущення, що, можливо, до запису другого відео жінку змусили. Вони також звертають увагу, що на першому ролику жінка говорила російською мовою, а на другому – уже українською.

Подробиці цієї історії повідомляв зокрема і нардеп Георгій Мазурашу, він зазначив, що чоловіка жінки випустили, виписавши повістку за місцем проживання. Разом із сім'єю він поїхав до міста Дніпро з полігона на Рівненщині, куди його оперативно відправили закарпатські "військкоми".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Скандал із ТЦК на Закарпатті: жінка стверджує, що її чоловіка викрали!