Скандал із ТЦК у Дніпрі: військовослужбовець жорстко облаяв жінку, але і вона дала жару

За останні кілька місяців конфлікти між представниками військкоматів та цивільними стали все більш поширеними.

У Дніпрі виник конфлікт між працівником ТЦК і цивільними. Відповідне відео сколихнуло соціальні мережі. Що трапилося насправді та як пояснюють сутичку у самому військкоматі?

Всі подробиці гучного інциденту розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Гучний інцидент у Дніпрі

За останні кілька місяців конфлікти між представниками військкоматів та цивільними стали все більш поширеними. Утім, це відео поширилось Мережею за лічені хвилини.

Конфлікт між ТЦК та цивільними

На ролику, який оприлюднили в мережі 19 серпня, видно, як один із працівників ТЦК кричить на жінку біля одного з під’їздів. Спершу місцеві пабліки зазначили, що причина гучного конфлікту невідома.

“Конфлікт між ТЦК і жінками біля під'їзду на лівому березі Дніпра. Подробиці невідомі”

Реакція ТЦК

Утім, цього разу реакція військкомату не змусила на себе довго чекати. У Дніпропетровському ТЦК прокоментували інцидент, зазначивши, що причиною конфлікту стали агресивні дії двох громадян (чоловіка і жінки), які намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків військовослужбовцями ТЦК та СП та співробітниками Національної поліції.

“Зокрема, жінка брутально висловлювалась про Збройні Сили України, учасників Майдану 2014 року, буквально цитувала ворожий пропагандистський наратив «військові ЗСУ за гроші служать і вбивають». Інший провокатор і учасник інциденту є військовозобов’язаним. Він тривалий час свідомо ігнорував виклики до ТЦК та СП, відмовився від прибуття до ТЦК та СП у супроводі поліції для оновлення військово-облікових даних і також поводив себе агресивно, не реагував на неодноразові заклики до коректного спілкування.”

Причина конфлікту

У ТЦК зазначили, що некоректні висловлювання з боку військовослужбовця стали реакцією на брутальні образи патріотів і захисників України.

“Цей військовослужбовець був на фронті з 2015 року, нещодавно переведений до ТЦК та СП за станом здоров’я з посади фельдшера евакуаційного відділення, має декілька поранень. Це не виправдовує, але пояснює емоційну реакцію на ницість провокаторів. Командуванням ОТЦК та РТЦК вживаються необхідні організаційні заходи для мінімізації подібних інцидентів. З військовослужбовцями груп оповіщення проводяться додаткові інструктажі та заняття, посилюється координація з органами Національної поліції України.”

Інші подібні випадки

Однак, це не єдиний кричущий випадок конфлікту між представниками ТЦК та цивільними. Гучний інцидент у липні трапився на Прикарпатті. У курортному селищі Ворохта, між місцевими мешканцями з одного боку та представниками Держприкордонслужби і ТЦК з іншого виник конфлікт через встановлений блокпост. Люди також обурені, що у ВорОхтянській громаді працюють працівники ТЦК та СП з іншого району. За словами місцевих мешканців, через ці блокпости та роздачу повісток у ВорОхту не їдуть туристи. Відео конфлікту поширили у Мережі.

Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурилися, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти. Ба більше, під час конфлікту, як зазначають у місцевому пабліку "Моє Яремче", працівник ТЦК нібито вдарив жінку. Після цього конфлікт розгорівся з новою силою. Цього разу дісталося і автівкам, і представнику ТЦК.

Місцевий депутат, голова туристичної ради Ворохти, член туристичної ради області Олег Молдавчук у коментарі виданню "Курс" розповів деталі конфлікту. За його словами, до блокпоста зранку приїхали не тільки місцеві мешканці, а й депутати селищної ради і голова громади. Вони хотіли дізнатися, які підстави встановлення блокпоста на території громади, бо з місцевою владою цього не погоджували.

“Блокпост відлякує туристів і не дає нормально працювати, туристів у громаді і так мало. На думку людей, блокпост був поставлений самовільно, він перешкоджав трафіку гостей і нормальному життю громади”.

За словами депутата, представник прикордонної служби посилався на якийсь службовий наказ, але нікому його не показав і взагалі ніяких документів, які регламентують роботу прикордонників з ТЦК на блокпості у ВорОхті, не надав. Тоді люди зібралися біля селищної ради. Близко 300 осіб.

Цікавилися, зокрема, чому блокпост не поставили на дорозі на Буковель. Ситуація в громаді напружена. Були випадки раніше, що у Ворохті, Татарові і Вороненці людей приймали просто з поїздів, саджали в автобус, виписували повістки. “Пакують” навіть на стежках, розповів депутат. Тому ворОхтянці попросили демонтувати блокпост на території громади.

"Представники прикордонної служби поводилися адекватно, не пішли на конфлікт з людьми, демонтували блокпост. А працівник ТЦК почав перепалку з людьми, кинувся на жінку, яка його знімала на телефон, а іншу жінку вдарив у голову. Люди зняли це на відео."

За словами депутата, на місці була присутня патрульна машина. Поліцейський намагався не допустити бійки.

Реакція ТЦК

В Івано-Франківському обласному ТЦК та СП повідомили, що прибрали блокпост, але запевнили, що військовослужбовці ТЦК будуть і надалі перевіряти документи у тих, хто прибуває до селища.

"Блокпост у Ворохті прибраний. Але військовослужбовці ТЦК будуть і НАДАЛІ перевіряти документи приїжджаючих осіб. Нам незрозуміло, проти чого протестують місцеві жителі? Проти своїх же односельчан, які воюють зараз і захищають нашу країну? Проти сотень тисяч чоловіків, які ризикують життям і воюють за нашу державу? Можливо, місцеві протестують взагалі проти України? Ці питання риторичні."

За їхніми словами, працівник ТЦК, на якого напали саме місцеві, воював на фронті і був поранений.

"Жителі Ворохти почали конфлікт. Напали на військовослужбовця ТЦК та побили його машину. Даний військовослужбовець був поранений та воював за «подібних осіб». Така подяка. У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті або у відпустці з фронту. От ті, що у відпустці, можуть спокійно приїхати і відпочити. Ніхто їх не чіпає. Колись у ВорОхті місцеві жителі йшли в підпілля, щоб воювати з совєтами. Зараз місцеві жителі виступають проти своєї держави і захищають ухилянтів. Сором."

Що кажуть у поліції

5 липня у поліції Івано-Франківської області повідомили, що відкрили кримінальні провадження за хуліганство і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

"Інцидент трапився 4 липня близько опівдня в селищі Ворохта. Група осіб зухвало та грубо порушували громадський порядок, вчинили конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили автомобіль. Правоохоронці, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями. Конфлікт вдалося оперативно припинити. Надалі поліцейські опитали потерпілих, встановили свідків конфлікту, вилучили відео з камер спостереження та пошкоджений транспортний засіб. Потерпілого доставили в лікувальний заклад."

Нагадаємо, у Ворохті жителі заблокували роботу ТЦК. Справа дійшла до побиття. Прикордонники та місцеві депутати теж втрутилися.

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