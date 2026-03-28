Скандал із ТЦК у Харкові: десятки жінок незаконно опинилися в розшуку як "ухилянтки"
У Шевченківському ТЦК Харкова невійськовозобов'язаних жінок масово ставили на облік під виглядом медиків. Подробиці скандалу, розповіді потерпілих та реакція Міноборони.
Десятки українських жінок, які не мають медичної освіти та не закінчували військові кафедри, несподівано для себе опинилися в статусі «ухилянток». Про те, що вони перебувають у розшуку ТЦК, панянки дізнавалися від дільничних або випадково — через застосунок «Резерв+». Більшість випадків веде до одного й того самого районного ТЦК у Харкові.
Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан розбиралася, як виникла ця системна помилка та чи є шанс її виправити без судів.
Як дівчата дізнавалися про статус «ухилянтки»
Психологиня Агата Захарян дізналася про свій «новий фах» від дільничного. Виявилося, що в рідному Харкові її записали як медсестру. Коли дівчина прийшла розбиратися, з розшуку її зняли, але з обліку — ні. Пояснення ТЦК приголомшило: у законі нібито немає пункту «зняти через помилку військкомату».
Схожа історія сталася з математиком Галиною Цехмістро. Дзвінок від майора поліції застав її під час планування відпустки.
Галина Цехмістро, математик: «Я думала, це шахрайська схема. Виявилося — розшук. Я відправила свій диплом математика, щоб довести, що я не медик. Мені відповіли: „Ми віримо, але з обліку не знімемо. Йдіть до суду».
Слід веде до Шевченківського ТЦК Харкова
Об’єднавшись у соцмережах, жінки з’ясували дивну закономірність: майже всі вони колись жили або навчалися в Шевченківському (колишньому Дзержинському) районі Харкова. І саме цей ТЦК масово вносив їхні дані до системи «Оберіг» із помилковими спеціальностями.
Наразі відомо про щонайменше 30 таких випадків. Жінки опинилися в «пастці»:
Неможливість виїхати за кордон.
Блокування адміністративних послуг (наприклад, неможливо отримати водійське посвідчення чи перереєструвати авто).
Постійний стрес через можливе блокування банківських рахунків.
Реакція влади та ТЦК
Після розголосу у справу втрутилися народні депутати та Міністерство оборони. Нардеп Олександр Федієнко вважає, що проблему мають вирішити автоматично, без потреби жінкам наймати адвокатів.
Олександр Федієнко, народний депутат: «Міноборони може швидко розробити постанову. Якщо людина не має медичної чи фармацевтичної освіти — вона має бути автоматично виключена з реєстрів. Судитися тут не потрібно».
У Харківському обласному ТЦК вже проводять службове розслідування. Там визнають: підстав для перебування цих жінок у розшуку немає.
Олексій Шапка, заст. начальника Харківського обласного ТЦК: «На даному етапі з’ясовано, що законних підстав для розшуку цих жінок не було. Це виправляється. Ми розглядаємо скарги і будемо знімати їх з обліку. Ми виправляємо помилки».
Поки ТЦК проводить розслідування, юристи радять жінкам, які опинилися в подібній ситуації, спершу подавати офіційні скарги до вищих органів Міноборони, а вже потім звертатися до суду, оскільки судові тяганини можуть тривати місяцями.
