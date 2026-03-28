Скандал із ТЦК у Харкові: десятки жінок незаконно опинилися в розшуку як "ухилянтки"

У Харкові жінок поставили на військовий облік / © ТСН.ua

Реклама

Десятки українських жінок, які не мають медичної освіти та не закінчували військові кафедри, несподівано для себе опинилися в статусі «ухилянток». Про те, що вони перебувають у розшуку ТЦК, панянки дізнавалися від дільничних або випадково — через застосунок «Резерв+». Більшість випадків веде до одного й того самого районного ТЦК у Харкові.

Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан розбиралася, як виникла ця системна помилка та чи є шанс її виправити без судів.

Як дівчата дізнавалися про статус «ухилянтки»

Психологиня Агата Захарян дізналася про свій «новий фах» від дільничного. Виявилося, що в рідному Харкові її записали як медсестру. Коли дівчина прийшла розбиратися, з розшуку її зняли, але з обліку — ні. Пояснення ТЦК приголомшило: у законі нібито немає пункту «зняти через помилку військкомату».

Реклама

Схожа історія сталася з математиком Галиною Цехмістро. Дзвінок від майора поліції застав її під час планування відпустки.

Галина Цехмістро, математик: «Я думала, це шахрайська схема. Виявилося — розшук. Я відправила свій диплом математика, щоб довести, що я не медик. Мені відповіли: „Ми віримо, але з обліку не знімемо. Йдіть до суду».

Слід веде до Шевченківського ТЦК Харкова

Об’єднавшись у соцмережах, жінки з’ясували дивну закономірність: майже всі вони колись жили або навчалися в Шевченківському (колишньому Дзержинському) районі Харкова. І саме цей ТЦК масово вносив їхні дані до системи «Оберіг» із помилковими спеціальностями.

Наразі відомо про щонайменше 30 таких випадків. Жінки опинилися в «пастці»:

Реклама

Неможливість виїхати за кордон.

Блокування адміністративних послуг (наприклад, неможливо отримати водійське посвідчення чи перереєструвати авто).

Постійний стрес через можливе блокування банківських рахунків.

Реакція влади та ТЦК

Після розголосу у справу втрутилися народні депутати та Міністерство оборони. Нардеп Олександр Федієнко вважає, що проблему мають вирішити автоматично, без потреби жінкам наймати адвокатів.

Олександр Федієнко, народний депутат: «Міноборони може швидко розробити постанову. Якщо людина не має медичної чи фармацевтичної освіти — вона має бути автоматично виключена з реєстрів. Судитися тут не потрібно».

У Харківському обласному ТЦК вже проводять службове розслідування. Там визнають: підстав для перебування цих жінок у розшуку немає.

Олексій Шапка, заст. начальника Харківського обласного ТЦК: «На даному етапі з’ясовано, що законних підстав для розшуку цих жінок не було. Це виправляється. Ми розглядаємо скарги і будемо знімати їх з обліку. Ми виправляємо помилки».

Реклама

Поки ТЦК проводить розслідування, юристи радять жінкам, які опинилися в подібній ситуації, спершу подавати офіційні скарги до вищих органів Міноборони, а вже потім звертатися до суду, оскільки судові тяганини можуть тривати місяцями.

