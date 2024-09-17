Скандал із "відкритими" туалетами у школі Дніпра отримав продовження: що відомо

У школі обіцяють виправити ситуацію.
У Дніпрі соцмережі сколихнули фотографії шкільної вбиральні. Там рядочком стояли три унітази, не те що без дверей, навіть без перегородок. Правозахисники назвали цю ситуацію сексуальними насильством над дітьми, а обурені батьки вимагають у адміністрації школи терміново виправити ситуацію.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
У Мережі опублікували фото із теалетів в одній із шкіл Дніпра. Там зовсім не передбачено перегородок чи дверей. Батьки, яких ще з часів ковіду до школи майже не пускають, побаченому обурилися. Кажуть, лише тепер зрозуміли, чому їхні діти навіть зайти у вбиральню бояться.
"Терпить, дитина терпить, до туалету не йде, намагається дотерпіти додому, а якщо йдуть, то доводиться йти з подружками, щоб хтось стояв на дверях, бо навіть загальні двері, які до всіх туалетів ведуть, вони теж не зачиняються", - розповідає мати школярки.
І якщо деякі діти поділилися з батьками туалетним жахіттям, багато хто з дорослих про проблему навіть не здогадувався.
"Вона у мене ще маленька, в 2 класі тільки. Вона нічого, не скаржиться на туалет, але я розумію, що вона може десь боїться, десь соромиться", - кажуть батьки.
Про порушення усіх кордонів, говорять і психологи.
"У майбутньому це тягне за собою цілий спектр психологічних проблем, починаючи від невміння говорити ні, закінчуючи тим, що людина взагалі не буде відчувати своїх кордонів. Викликає у дитини дуже великий сором вона починає себе стидатися", - каже дитяча психологиня Марія Семенко.
У школі виправдовуються так виглядає лише одна з вбиралень. Запевняють, ремонт цього санвузла планували зробити, але не встигли.
Після розголосу адміністрація школи самотужки взялась виправляти ситуацію.
"Перегородки ми зробили своїми власними руками, у нас саме в цьому туалеті в єдиному перегородок не було, дітям було незручно і прийшлось робити, як змогли, так зробили", - кажуть у школі.
Втім дверей у туалеті досі немає. Допомогти пообіцяла міська рада.
"Ця ситуація, вона може бути розглянута під різними кутами і з точки зору практики європейського суду з прав людини, це може трактуватися як сексуальне насилля щодо дітей", - каже адвокат Андрій Верба.
Якщо такі проблеми виникають, правники радять одразу звертатись до поліції і суду. Строки ремонту чиновники не назвали, однак обіцяли не затягувати. А поки дорослі виправляють свої прорахунки, діти продовжують чимдуж бігти зі школи додому, аби уникнути відвідування колективної вбиральні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТУАЛЕТНИЙ скандал! У Дніпрі ШКІЛЬНА ВБИРАЛЬНЯ ОБУРИЛА ЛЮДЕЙ
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