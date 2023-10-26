Скандал із Євгенією Емеральд розгортається: перша дружина Стипанюка розкрила всю правду

Заява української Жанни д‘Арк Євгенії Емеральд про домашнє насильство з боку чоловіка сколихнула всю країну. Підтримати Євгенію Емеральд вирішила навіть перша дружина Євгена Стипанюка — Анна. Вона також розповіла подробиці їхніх стосунків і зізналася, що стало останньою краплею, щоб розлучитися.

Чи були погрози під час розриву стосунків? Яким Євген був батьком, чому не давав гроші на сина? Що змушувало так довго мовчати? Про все це перша дружина Стипанюка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для ТSN.ua.

Одруження і причина розриву

Жінка розповіла, що завагітніла від Євгена і після цього вони одружились.

Анна розповіла, як зрозуміла, що чоловік їй зраджує і про свою неочікувану знахідку: “Я намагалася з ним поговорити, але у нього відповідей не було. Він мені стверджував, що не зраджує”.

“Останньою краплею було, коли я знайшла у нього один гель… Оскільки я не могла робити йому те, що він хотів, бо в мене був рвотний рефлекс, він купив цей гель, про що я не знала. Ми з ним жили в Новограді-Волинському і коли він приїхав додому, залишив свої речі і пішов тренуватися. Як завжди, я брала його речі і кидала у пральну машину. Я знайшла цей гель, використаний наполовину”, — продовжила жінка.

“Гадаю, ви розумієте, для чого був потрібен цей гель. Коли Євген повернувся додому, я його запитала, що це таке. Він відповів, що ним не користувався, а гель просто вилився. Після цієї ситуації я зрозуміла, що він мене зраджує”.

Анна згадала про ще один інцидент: “Я залишалася вдома з дитиною, а він їздив до Києва на роботу і приїжджав на вихідні. Був момент, коли я знайшла у нього іншу SIM-картку. Він пішов на тренування, я йому телефоную, а він поза зоною досяжності. Коли він повернувся, то напевно забув змінити SIM-картку”.

“Я запитала, чому не можу додзвонитися, а він перелякано дивиться і каже, що не знає. Євген витягає телефон і в нього випадає ця SIM-картка. Після цього ми вирішили, що розлучаємося”, — зазначила жінка.

Як проявлялося домашнє насилля

Анна каже, що вони з Євгеном були одружені майже два роки. Коли їхній дитині було 8 місяців, жінка сильно посварилася і в цей момент тримала сина на руках, пригадала вона.

“Він хотів мене вдарити, але дитина почала плакати — і через це він цього не зробив”, — повідомила перша дружина Стипанюка.

“Коли ми були у мами, також сварилися. Мені було дуже погано, я лежала на дивані і він вдарив мене по обличчю. Це почув мій брат із сусідньої кімнати, вийшов і вступився за мене. Євген більше мене не чіпав. Тоді у нас йшов процес розлучення, я жила у своєї мами”, — зауважила вона.

Як вдалося розлучитися та через що довелося пройти

Анна розповіла, що Євген Стипанюк під час процесу розлучення погрожував їй та обзивав поганими словами.

“Коли я поїхала від нього до своєї мами, я не взяла документи. Я жила місяці два у своєї мами і просила відправити мені документи, щоб я подала на розлучення. Євген мені їх не відправляв довго. Напевно, він хотів помиритися. Але потім зрештою відправив”, — розповіла жінка.

Вона додала, що одразу подала на розлучення: “У нас було два засідання по розлученню і на жодне він не з’явився”.

Яким Стипанюк був батьком і чи спілкується з сином

Анна говорить, що Євген Стипанюк не може вважати себе батьком: “Він батько лише на паперах. А насправді ні”.

Жінка зазначила, що було декілька зустрічей з дитиною: “Якось він приїхав до моєї мами влітку побачити сина. Максим (син — Ред.) жив зі мною в Києві і навчався. На літні канікули він завжди їхав до бабусі. Цей “папаша” приїхав туди і вони поїхали в кафе”.

“Минулого року він також приїхав до дитини. Коли ми жили в Києві, він не приїжджав до дитини, не цікавився нею. Жодного разу за 13 років він не привітав сина з днем народження. Почав спілкуватися з Максимом він буквально нещодавно”, — розповіла Анна.

Вона каже, що коли почалася війна, Максим з Євгеном почали переписуватися: “Зараз, наприклад, Максим взагалі не хоче з ним спілкуватися після всього того, що дізнався. Він сказав, що це не його батько. Максим написав йому, щоб той більше йому не писав”.

Про аліменти та ігнорування хвороб сина

“Я тисячі разів зверталася до нього з приводу фінансової підтримки, тому що перші п’ять років мені було дуже важко з дитиною, Максим сильно хворів і мені потрібні були кошти на його лікування”, — ділиться Анна.

Коли їй було дуже важко, каже вона, довелося подати на аліменти: “На той час він вже працював у Ляшка. У нього були значні доходи. Тоді йому присудили 500 гривень аліментів. Після цього дуже довго він їх не виплачував”.

Жінка каже, що зверталася до Євгена багато разів за допомогою, зокрема, коли Максим почав заїкатися і потрібне було дороге лікування, але той відмовився допомагати.

“Перед тим, як Максим мав піти у перший клас, влітку на три місяці я їздила до Фінляндії заробити кошти, аби його зібрати. Я дуже тяжко працювала, збирала полуницю”, — пригадує Анна.

Вона розповіла, що наразі вони з сином живуть в Англії.

На будь-які прохання Максима Євген постійно казав, що він “на нулі”, що його немає в Києві, каже жінка.

“Виявилося, що ні. Він писав Максиму, що хоче його побачити і коли ми приїдемо до України, це обов’язково станеться. Але коли ми приїхали до України, за два тижні він не знайшов часу побачити дитину”, — говорить вона.

Роки мовчання та підкуп суду

“Я звичайна жінка. Напевно, я боялася боротися з тираном. Після того, як суд призначив йому 500 гривень аліментів, після того, коли я приносила всі документи, скільки я витрачала на лікування дитини, я розумію, що все було куплено навіть там. Я розуміла, що я слабка, що нічого не зможу довести. Я ніхто, просто мати його дитини”, — розповіла Анна.

Вона також додала, що після публічної заяви Євген їй нічого не писав і не з’являвся.

Анна про знайомство з Євгенією Емеральд

“Я дуже рада, що познайомилася з Євгенією. Вона чуйна світла людина, дуже багато мені допомогла. Я зустрічала дуже багато людей, але такої, як вона, я не бачила. Вона сильна. Ми з нею пережили однакові ситуації. Коли ти боїшся сказати, що тобі погрожують, тебе хочуть убити, тебе ґвалтують... Я буду її завжди підтримувати”, — каже жінка.

“Я дуже рада, що у Макса є сестричка. Оскільки Стипанюк зламав мені життя, я досі одна, нікого не маю. Хоча він розповідає, що я гуляю, що я йому зраджувала. Однак моє життя скалічене, я нікому не довіряю”, — резюмувала вона.

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