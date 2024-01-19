Скандал, корупція і суд: гучне затримання бізнесмена Мазепи на кордоні

18 січня на українсько-польському кордоні зупинили Ігоря Мазепу — бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital.

Яка причина затримання, у чому підозрюють Мазепу і про яку підставу заявили у холдингу, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий корупційний скандал із відомим бізнесменом

Назріває новий корупційний скандал на всю країну. Відомого бізнесмена та засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу не пропустили на кордоні й запхали у СІЗО 18 січня. Цього дня він саме їхав у Давос на Всесвітній економічний форум, але не доїхав.

Ця новина знову збурила суспільство, яке ще не відійшло від скандалу з Гринкевичами. Невже людина, яка позиціонувала себе як чесного бізнесмена, також виявилась крадієм? В ДБР кажуть, що схема живе вже понад десять років і несе велику загрозу критичній інфраструктурі столиці. Втім, тільки тепер правоохоронці змогли знайти перші вагомі докази.

Позиція адвокатів бізнесмена

В ДБР зазначають, що саме Мазепа і є організатором злочинної групи, яка займалась незаконним відчудженням земель. Натомість юристи компанії кажуть, дата затримання — не випадкова. Про це вони розповіли виданню “Економічна правда”: “Про цей його виїзд він повідомив слідчі та правоохоронні органи, оскільки мав відвідати Всесвітній економічний форум в Давосі. І це стало приводом для затримання його без ухвали суду”.

Заява компанії Мазепи

Свого керівника, попри заяву ДБР, що Мазепа замішаний у незаконній земельній схемі, почали відстоювати і у компанії. Там заявили, що таким чином бізнесмену помстилися за його публічну позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Заявили у пресслужбі й про незаконні обшуки.

“Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Сьогодні засновник Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції. Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній. Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців”, — йдеться у повідомленні.

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Хто виступає на підтримку Мазепи і з чого все розпочалося?

У компанії кажуть, історія тягнеться від травня 2023 року. Тоді Мазепа доєднався до потужного антирейдерського руху проти правоохоронців і суддів, які використовують повноваження з незаконною метою. Рух, у який входять найбільші бюджетоутворюючі компанії України.

28 червня 2023-го 42 відомі вітчизняні підприємці опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед них — власниця фармкомпанії “Фармак” Філя Жебровська, гендиректор “Агромату” Сергій Войтенко, засновник “Текстиль-Контакту” Олександр Соколовський, фаундер компаній FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та інші. І вже після цього все почалося.

“Після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень. Заснована Ігорем Мазепою компанія Concorde Capital вже 18 років є лідером інвестиційного ринку України, залучивши для більше 1000 клієнтів понад 4 млрд доларів інвестицій. Це не проблема Ігоря Мазепи чи Concorde Capital, це проблема всього українського бізнесу який перебуває під неабияким тиском. Ми закликаємо кожного надати розголосу у цій справі! Закликаємо негайно відпустити Ігоря Мазепу, та зупинити тиск на український бізнес!”, — йдеться у повідомленні.

Що каже сам Мазепа?

Не визнає провини і сам Мазепа. Він пояснив свою позицію щодо земельної історії, а також вважає несправедливою заставу для нього, про яку просять прокурори.

“Матеріальність збитків — 7 млн, а застава — 700 млн”, — Ігор Мазепа про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Позиція ДБР та прокуратури

Водночас у ДБР кажуть, що саме ось такими прогалинами у правовому статуті ділянок злочинна група й скористалася в інтересах забудовників. Крім Мазепи у справі фігурує ще троє, схоже серед затриманих є і родич бізнесмена. 19 січня пообіді усім їм і у тому числі Мазепі у Печерському суді Києва почали обирати запобіжний захід.

Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 млн грн Ігореві Мазепі, але цікавий інший момент, його брату Юрію пропонують заплатити за вихід із СІЗО 500 млн грн. Що саме інкримінують родичеві, наразі невідомо. Хоча загалом до складу організованої групи входили майже два десятки осіб, включно з відомими інвесторами у сфері будівництва преміум класу, їхніми помічниками, юристами, архітекторами, землевпорядниками, а також представниками державних органів.

Хто такий Ігор Мазепа?

Ну а ми поки розповімо, хто такий Ігор Мазепа тим, хто ще не в курсі. Це відомий український підприємець, інвестор і благодійник, є засновником і керівником інвестиційної компанії Concorde Capital, що спеціалізується на інвестиціях.

Свою кар'єру Мазепа почав ще в 1997 році, працюючи інвестиційним банкіром у міжнародних інвестиційних компаніях. У 2004 році він заснував Concorde Capital, де зайняв і позицію генерального директора. До кризи у 2008 році компанія успішно провела безліч інвестиційних угод для престижних клієнтів, таких як “Галнафтогаз”, група “МКС”, “Мегабанк”, ТКС, “Пакко-Холдинг”, “Мілкіленд” та інші.

За результатами 2007 року Ігор Мазепа заробив 62 млн доларів доходу й майже 35 млн доларів чистого прибутку. Перераховувати здобутки компанії можна довго, звісно не обійшлося і без падінь. Наприклад у серпні 2008 року інвестиційна компанія організувала розміщення акцій Sintal Agriculture на Франкфуртській фондовій біржі, але не змогла залучити потрібний обсяг коштів.

Один із аналітиків, знайомих із цією угодою, стверджував, що Sintal Agriculture було рекомендовано призупинити розміщення, але Ігор Мазепа “тиснув авторитетом”, оскільки завжди вирізнявся рішучістю й самовпевненістю в бізнесі.

Попри усе це Мазепа вистояв, куди більше компанія отримала перемог у найрізноманітніших номінаціях і тут таке. Невже успішному бізнесмену просто стало мало грошей? Скільки ще ненажер затримають? І скількох треба публічно покарати, аби відбити бажання красти й займатися махінаціями у інших?

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відомого українського бізнесмена затримали на кордоні! Новий скандал, корупція і суд!

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