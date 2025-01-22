Скандал на Київщині: сільрада відмовилася вшановувати загиблого воїна - що відомо

У Київській області спалахнув скандал через вшанування загиблого захисника України Івана Триньки. Після того, як інцидентом зацікавились журналісти, у сільраді відмовились коментувати свої поведінку.

У селі Красятичі на Київщині Поліська селищна рада несподівано виступила проти встановлення портрета загиблому воїну. Він певний час жив у цій місцині і створив родину.

Іван Тринька загинув у серпні 2022 року на Донеччині і не мав реєстрації в громаді. Нібито через це селищна рада і відмовила у встановленні меморіалу. Дошку власним коштом оплатила народна депутатка, яка представляє цей округ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Село Красятичі - адміністративний центр Поліської громади на Київщині. Навпроти сільради - Алея загиблих Героїв російсько-української війни. Меморіальна дошка Іван Триньки нічим не відрізняється від інших. Але саме вона несподівано спричинила скандал.

9-річний Сашко говорить про свого батька, як про найкращу людину у світі. Іван загинув на війні ще в серпні 2022 року. Пам'ятна дошка зєявилася лише нині. Не завдяки, а всупереч.

Сашко - син Івана Триньки

Вдові Івана - пані Надії селищна рада відмовила у встановленні портрета.

Надія - вдова загиблого захисника

"Я кажу, яка причина? То, що він тут не був прописаний. Він же ж тут проживав шість років. І дитина його тут проживає, і дитина питає, чого тата мого тут немає, він що не герой?", - каже жінка.

Іван дійсно народився та виріс на Тернопільщині. На Поліссі прожив шість років у шлюбі, де з'явився син Сашко - учень школи, яка розташована просто біля Алеї Героїв.

Похований Іван на Тернопільщині, родина не має змоги часто їздити на його могилу за сотні кілометрів. Встановити потрет воїна зголосилася народний депутат Ольга-Василевська-Смаглюк, яка представляє цей округ.

"Я заплатила з тих коштів, які мені платить держава, своєї зарплати, близько 11 тисяч гривень за виготовлення і портрета, і металоконструкції", - каже депутатка.

Місцевій владі це не сподобалося.

"Далі - приїхала поліція і вийшов адвокат, особа, яка назвалася адвокатом селищної ради. Почав випитувати, чого ви встановили, сказав, що це самооправство і так далі", - згадує нардепка.

Алея загиблих захисників

Поговорити із головою селищної ради Оленою Гаращенко не вдося і ТСН. Попри те, що журналісти завітали сільраду в робочий день і робочий час.

Але Олена Миколаївна на робочому місці так і не з'вилася, на телефоні дзвінки не відповідала. У смс-повідомленні порадила звернутися з офіційним запитом до сільради.

Капелан командування Сухопутних війська ЗСУ отець Олександр тим часом освятив усю Алею Героїв у селі Красятичі. Рідні загиблих сподіваються - тепер їхню пам'ять ніхто не наважиться зганьбити.

Скандал на Київщині! Влада заборонила встановити портрет загиблому воїну - подробиці шокують!

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