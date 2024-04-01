Скандал на Київщині: у відбудовану школу і досі не впускають дітей та вчителів

Школа у Бородянці на вулиці Центральній зазнала значних руйнувань під час російської окупації. Відновити її взялася Литва і не лише допомогла відбудувати й укомплектувати заклад, а й з нуля звести сучасне укриття. Бюджет проєкту уже "Литовсько-Українського ліцею №1" склав майже 8 мільйонів євро. Однак, вчитися у відбудованій школі учням місцева влада поки що не дозволяє.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Після весняних канікул діти та педагоги думали, що повернуться до відновленої школи, проте їх туди не впустили. Чому - не знає навіть директорка навчального закладу. Обурені люди прийшли до першого заступника селищного голови. Дмитро Негреша пояснює, що школу не відчиняють, бо вона недороблена.

Відбудована школа

"Об'єкт мають здати в експлуатацію. Є норми. Просто так взяти обʼєкт відкрити і запустити дітей не можна", - каже він.

В адміністрації пояснюють, що потрібно ще провести певні роботи. А от батьки зляться, що довго це робиться. Кажуть, контролюють, скільки робітників ходить до школи. І ходить мало.

"Що це не так - батьків ведуть на екскурсію в школу. Будуть дивитися, що змінилося за останні 10 днів. Бо саме 10 днів тому - знімальній групі ТСН демонстрували обсяг невиконаних робіт. Тоді бідкалися, що у спортзалі нема розмітки. Уже є. І що в тематичних кабінетах ще не все підключено", - йдеться у сюжеті ТСН.

Коли підрядник здасть об'єкт, у селищній раді ще не знають. Але уже обіцяють - учні підуть сюди вчитися точно не з першого вересня, а раніше.

У Бородянці вимагають впустити дітей до школи

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 13:00 за 1 квітня 2024 року | Новини України

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