Скандал на конкурсі краси: організатори вирішили поселити українку і росіянку в одній кімнаті

22-річна фітнес-тренерка та модель з Івано-Франківська Ольга Василів, яка представляє Україну на конкурсі краси на Балі, обурилася, що її намагаються оселити із росіянкою, йдеться в ТСН.

Що житиме в одному номері з росіянкою Ольга дізналася у дорозі на Балі, де має відбутись конкурс Miss Grand International. Обурена дівчина разом з кураторкою одразу звернулася до організаторів. "Повірте мені, я також за мир, любов, дружбу, підтримку, але не від тих, кого не можу пробачити. Не від тих, хто катує моїх братів і сестер", - пояснювала дівчина.

Ідея поселити разом українку та росіянку - не випадковість, припускає президентка національго конкурсу краси Наталія Ковальова. Надто схоже на спробу примирення у Ватикані, коли представниці двох країн разом несли хрест на Великдень. "Думаю, це було навмисне зроблено. Може з якихось добрих побажань, але це не той час, коли можна це робити. Вона туди їхала представляти свою країну і захищати її інтереси", - переконує Наталія.

Зараз Ольга на Балі і номер має окремий, навіть від усіх конкурсанток, в іншому корпусі готелю. "Я знову на рецепції наголосила: чи знаєте ви мою ситуацію. Так-так. Але побачила, що заходжу таки в кімнату, де дівчинка... Повертаюсь знов на рецепцію - ситуацію пояснила більш переконливо і мене переселили", - розповідає конкурсантка.

Тим часом в "Інстаграмі" росіянки Катерини Асташенкової багато дописів про конкурс, а от про скандал жодного - лише побіжне зауваження. "Сьогодні я в своїй кімнаті одна. І здається тепер ця кімната вся моя", - написала вона.

Війну, яку розв'язала Росія її представниця називає "політичною ситуацією", запевняє, що сама вона "за мир в усьому світі".

Натомість Ольга каже, якщо організатори її позицію не почують, то готова відмовитися від участі у конкурсі, бо ж її мета тут - не корона, а шанс ще раз наголосити світу про війну. "Зараз у мене в пріоритеті показати країну. Що попри красу, ми можемо бути сильними, не боїмося говорити, бо ми – українці", - твердрдить Ольга.

"Оля - це настільки патріотично орієнтована дитина, з першого дня вона на волонтерській передовій була. Поїхала показати, щоб з нами не робили орки, ми - Україна - красива, самодостатня нація", - каже наставниця конкурсантки Тетяна Терсенова-Заводовська.

Врешті організатори, хоч і без публічних коментарів, переселяють Ольгу до учасниці з Болівії. Що скандал може справити негативне враження на журі, дівчина не переймається.

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