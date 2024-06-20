Скандал на Львівщині: водія забрали до ТЦК, а люди у відповідь заблокували трасу

На Львівщині і в Одесі – нові скандали під час мобілізації.

На Львівщині люди перекрили трасу, бо водія автобуса сполученням Тернопіль-Львів забрали до ТЦК. У військкоматі підтвердили цей факт і розповіли свою версію подій. Всі деталі – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Виявилося, що люди вийшли на протест тому, що працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів та вимагали, щоб той поїхав з ними для оновлення даних та проходження ВЛК. Через це люди вийшли з транспорту та почали мітингувати. В обласному ТЦК швидко взялися пояснювати, що ж трапилося.

"Інформуємо: поліція зупинила автобус, який рухався за маршрутом Тернопіль-Львів. Оскільки у водія були відсутні військово-облікові документи, його запросили у Золочівський РТЦК та СП. Там водію вручили повістку на оновлення облікових даних. Повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса. Відтак автобус продовжив рух", – йдеться у повідомленні.

Люди заблокували трасу на Львівщині, бо водія забрали до ТЦК – відео

Всі мають носити документи

У ТЦК зазначили, що в салоні автобуса перебував ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість продовжити рух, згідно з маршрутом. В установі також нагадали, що кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен носити з собою військово-облікові документи. Їхня відсутність є підставою для доправлення людини до найближчого ТЦК для з'ясування обставин.

"Водії маршрутних автобусів жодним чином не можуть бути винятковими у цьому плані. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу", – дивуються військкоми.

Скандал в Одесі

Цього ж дня трапився скандал і в Одесі. Там перехожі зазняли на камеру, як чоловік дав навтьоки, коли його авто оточили військкоми. Місцеві пабліки пишуть, що один із військовослужбовців опинився на капоті, другий намагався на ходу заскочити через пасажирські двері, а третій ліз у авто через вікно.

Чому подібні скандали регулярно з'являються у двох регіонах

Наразі подробиці цього скандалу невідомі, станом на момент запису випуску в обласному ТЦК публічних коментарів не надавали.

Але варто зазначити, що давно стало помітним і те, що саме Львівщина та Одещина, на жаль, лідирують у подібних скандалах. Ситуації бувають різними й сказати, що цивільні – завжди “святі” теж не можна.

З останнього, в Одесі прогримів скандал між медиками та представниками військкомату, коли ті хотіли мобілізувати лікаря “швидкої”. Версій цього скандалу було кілька. Спершу у мережі подейкували, що водій "швидкої" у свій вихідний прийшов оновити дані, як того вимагає закон про мобілізацію. Однак у військкоматі вирішили його нікуди вже не відпускати. На тлі стресу у водія піднявся тиск і йому стало зле. Чоловіку викликали карету швидкої з лікарем та фельдшером, проте їх нібито також не хотіли випускати, щоб госпіталізувати постраждалого водія.

Згодом з’явилась ще одна версія. За даними ЗМІ, бригада медиків швидкої допомоги прибула на виклик до ТЦК Київського району Одеси. Але після прибуття бригаду примусово утримували всередині військові, які нібито хотіли їх мобілізувати. Один із фельдшерів виданню “Думська” прокоментував, що вважає цей інцидент у ТЦК реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.

Відомо, що працівники екстреної швидкої допомоги в Одесі вже багато місяців намагалися домогтися якоїсь ясності у питанні того, чи підпадають вони під мобілізацію. Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, кілька одеських фельдшерів на прохання керівництва пішли до військкоматів оновлювати дані, але отримали повістки та були мобілізовані до ЗСУ. Це, на думку медиків, вкрай несправедливо з огляду на те, що поліцейські, рятувальники та енергетики отримали бронювання.

Керівництво одеської швидкої допомоги стверджує, що подавало списки своїх співробітників до ТЦК для забезпечення бронювання від мобілізації. Проте їх нібито повернули назад.

Офіційний коментар ТЦК

В Одеському ж ТЦК певний час від коментарів утримувалися й лише попросили медіа не поширювати неправдиву інформацію, а дочекатися, поки в усьому розберуться. Згодом у терцентрі прокоментували ситуацію. Кажуть, що чоловіка, якого приїхали “визволяти” колеги, затримали та доставили до ТЦК нібито через відмову пред’явити компетентним органам свої документи.

В ТЦК заявили, що військовослужбовці запідозрили, що медики, які прибули на місце медики інциденту, хотіли допомогти затриманому уникнути військової служби, хоча комісія визнала його придатним. А документи працівники “швидкої”, за словами представників терцентру, не показали навіть правоохоронцям, через що і були затримані.

Втім, медики, які безпосередньо і втрапили у цей скандал, розповідають свою версію. Один із фельдшерів, який з самого початку прибув на виклик, переконує, що на чоловікові, якого мали госпіталізувати, вони побачили і побої.

Робота одеської “швидкої” під загрозою?

Ба більше, інший лікар одеської екстреної допомоги розповів про загрозу для роботи служби через відсутність бронювання медиків.

За словами Олександра Кіщенка, його керівництво пообіцяло, що після оновлення даних у ТЦК, працівники швидкої отримають бронь. Натомість у військкоматі йому вручили бойову повістку.

Ще один працівник “швидкої” заявив те саме: що ситуація з бронюванням медиків - критична. Колеги вже потроху звільняються, і якщо так триватиме і далі - робота підстанції, яка обслуговує два найбільші райони Одеси, буде паралізована.

Згодом за справу взялися і в Одеській спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону. Там відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі.

Прокуратура попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби". За даними прокуратури, дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги. А вже у подальшому між медичним працівником і представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

І подібних історій, на жаль, безліч. Водночас частіше за все, на всі скандали знаходяться якісь пояснення, найпоширеніші - що ті, до кого підходять представники військкоматів, відмовляються пред’явити документи або ж починають нападати на військовослужбовців. У таких випадках поліція з ТЦК дійсно мають право затримати громадянина до з’ясування всіх обставин.

Втім, варто зауважити, що на камеру передісторія, як правило, не потрапляє, Мережею ж гуляють якраз моменти побиття, через що на ТЦК виливається раз за разом шквал хейту. Однак вже неозброєним оком помітно, що найчастіше такі скандали вилазять саме з Одеси та Львівщини. Раз за разом у ТЦК заявляють, що розберуться та нічого не змінюється, а такі випадки продовжують ганьбити країну на весь світ, рамки ж мають бути чи як?

Серед представників військкоматів багато і тих військових, які пройшли пекло фронту, це варто враховувати як цивільним, так і колегам, які регулярно стають “зірками” вірусних відео в соцмережах. Вищому керівництву давно час звернути увагу на Одесу, Львівщину та інші регіони, де регулярно трапляються подібні інциденти, і вже час розібратися, чому все ж таки саме там скандали стали буденною справою. Маємо надію, що це владнається, адже в країні триває війна й мобілізація потрібна, але в рамках закону і з дотриманням усіх правил. Подібні інциденти аж ніяк не мотивують.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

БЕЗ СКАНДАЛУ – НІЯК! Водія забрали до ТЦК: люди заблокували трасу на Львівщині!

Раніше поліцейський на Львівщині знімав на відео військовозобов'язаного чоловіка, якого привіз до Самбірського ТЦК та СП, та насміхався з нього.

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