Скандал на мільйони: як суддя прикриває "короля української контрабанди" – розслідування

У Шевченківському суді столиці знімальній групі проєкту "Хапуга.ua" намагалися завадити поставити запитання фігуранту наших розслідувань – судді Володимиру Бугілю. Цього разу одіозний діяч в мантії примудрився повернути арештоване майно бізнесмену, якого сам президент назвав королем української контрабанди - Вадиму Альперіну.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Хапуга.ua".

Що відомо про тютюновий бізнес Альперіна

У 2022 році детективи БЕБ встановили, що підприємство, маючи ліцензію на виробництво тютюнових виробів, нелегально виготовляло та продавало сигарети з підробленим акцизом. Яка саме це компанія – не уточнили, але за даними ЗМІ, мова йде про ТОВ "Оріон Тобакко", яка входить в бізнес-імперію Вадима Альперін.

Шевченківський райсуд Києва

"Оріон Тобакко" – це частина такої великої сукупності нелегальних компаній-виробників сигарет на нашому ринку. Вона входить десь в топ-5, топ-6 структур по виробництву нелегальних сигарет. "Оріон Тобакко", умовно, група компаній, яку пов'язують і правоохоронці, і БЕБ і податкова, саме з Вадимом Альперіним", - каже журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Альпернін ще у 2021 потрапив до санкційного списку "королів контрабанди". Тож напряму керувати своїми фірмами йому важко. Але от через підставних осіб – набагато легше. Тому ми звернулися до Бюро економічної безпеки з питаннями, стосовно "Оріон Тобакко" та Альперіна – ось що нам повідомив детектив.

"Вказане підприємство входить до опосередкованого керівництва особи, яка відповідно до рішення РНБО перебуває під санкціями. У період 2022 року детективами проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено лінію по масовому виробництву сигарет та понад 1,2 мільйони пачок сигарет з підробленими марками акцизного податку", - каже детектив БЕБ Володимир Гурін.

Як "тютюнова мафія" наживається на фальсифікаті

Орієнтовна вартість всього вилученого майна у компанії – 70 млн грн. Для розуміння, підроблюючи пачку цигарок та не сплачуючи податки, на цьому можна зекономити до 85% від вартості. А якщо простіше – це просто викрадені десятки мільйонів у держави.

"Беремо пачку сигарет за 100 гривень, умовно, для спрощення математики. 20% – це ПДВ, які сплачуються при офіційному продажі. Приблизно 60 гривень – це ставка акцизу, плюс ще 5% – це місцевий акциз. Складаємо разом 60 гривень акциз, 20 гривень ПДВ і 5% ще 5 гривень – це місцевий акциз. Тобто ми маємо 85 гривень податків з пачки сигарет за 100 гривень. І от коли нелегальні виробники виробляють свої пачки нелегально, вони фактично всі ці гроші крадуть", - пояснює журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Сигарети з фальшивим акцизом

Що ще відомо про махінації

Але і це далеко не все. Наприклад, він обвинувачуваний по справі про махінації на митниці, де завдано збитків державі майже на 65 млн грн. Також, вивчаючи компанію, журналісти знайшли справу, де "Оріон Тобакко" судиться із податковою за штраф у 127 з половиною млн грн. За проханням журналістів незалежний адвокат ознайомився зі справою.

"Влітку 2024 року за наказом Головного управління Державної податкової служби в Одеській області на цьому підприємстві було проведено податкову перевірку, з результатами якого було складено акт перевірки, в якому зафіксовано виявлені порушення щодо податкового законодавства на оцю от суму 127 млн грн", - каже Олександр Телешецький, партнер АО "Лещенко, Дорошенко і партнери".

Поки що ця справа не завершена

"На сьогоднішній день за касаційною скаргою Державної податкової служби відкрито касаційне провадження Верховним судом. Це відбулося 27 грудня 2024 року. На сьогоднішній день судовий розгляд цієї справи триває і рішення поки що не прийнято. 127 мільйонів з половиною гривень – це саме сума донарахованих податкових зобов'язань, які, на думку податкової, господарюючий суб'єкт не сплатив до державного бюджету України", - каже Олександр Телешецький, партнер АО "Лещенко, Дорошенко і партнери".

Як суддя зняв арешт з сигаретної лінії

Повертаємось до нашого горе-судді. Після арешту майна – його передали Агентству з розшуку та менеджменту активів. АРМА почала підготовку до реалізації активу, але суддя Володимир Бугіль зняв арешт з сигаретної лінії.

"АРМА терміново звернулося до Офісу Генерального Прокурора та БЕБ щодо повторного накладення арешту сигаретної лінії. Приводом стало сьогоднішнє рішення Шевченківського районного суду щодо скасування арешту та зобов'язання повернути майно власнику. Критично важливим є повторне накладення арешту", - йдеться у матеріалі "Хапуга.ua".

У Бюро економічної безпеки повідомили, що суддя, не маючи вагомих підстав чи будь-яких нових обставин по справі, скасував арешт.

"Шевченківським районним судом міста Києва неодноразово скасовувався арешт, накладений на лінію по виробництву сигарет, яка є безпосередньо знаряддям вчиненням злочину, та поверталась власнику. Всупереч рішення Київського апеляційного суду, який підтверджував законність накладених арештів", - каже детектив БЕБ Володимир Гурін.

Детектив БЕБ Володимир Гурін.

У іншому нашому розслідуванні ми вже розповідали по цього суддю, якщо коротко – спільні кошти його батьків-вчителів дозволили придбати 3 квартири за 5 років. Сумарний дохід його батьків за 10 років приблизно 150 тисяч доларів – і це за найвигіднішим для них курсом, якби вони майже одразу після отримання зарплати йшли в банк та обмінювали її на долари. Тобто, навіть якщо б батьки судді, починаючи з 2013, відкладали усю зарплатню, нічого не їли, не купували, ні за що не платили – їм все одно б не вистачило грошей на купівлю всієї оформленої на них нерухомості.

"Вже друге розслідування стосовно судді Бугіля і ми вдруге приїжджаємо з ним спілкуватися. На відміну від першої зустрічі, де він намагався від нас піти, але відповів на питання, тепер він просто відмовився щось пояснювати. Суддя, який не може обґрунтувати своє рішення, поїхав, а охоронець, який перешкоджав журналістській діяльності, звинуватив нас у нападі на суддю та пішов ховатися", - зауважують журналісти.

Також журналісти намагалися зв’язатися і з Вадимом Альперіним – що саме він власник номеру ми підтвердили через "гетконтакт" і з керівником "Оріон Тобакко" Олександром Карелі – його номер ми отримали від наших джерел у поліції. Але обидва номери відключені.

Журналісти також приїхали до Одесі на адресу ТОВ "ОРІОН ТОБАККО", щоб дізнатися більше про компанію, її реального власника, судові справи та зняття арешту з майна.

"Але нас зустріли лише зачинені двері і жодних позначок, що саме тут знаходиться компанія. Також ми декілька днів телефонували на ТОВ та нарешті змогли додзвонитись", - йдеться у матеріалі.

Проте і там відмовились коментувати.

"З одного боку - є воля президента боротися з контрабандою, податкова, яка судиться за 127,5 мільйонів, АРМА, яка має розпорядитися арештованими активами на користь держави, БЕБ, яке намагається повторно накласти арешт. А з іншого боку – підсанкційний контрабандист, компанія, у якої вилучено майна на 70 млн та експертизою підтверджено, що там вироблялись підробки, а також суддя Бугіль, оточення якого незрозуміло за які кошти купує майно. Коли вже це майно, статус судді майдану та сумнівні рішення привернуть увагу спецслужб до Володимира Бугіля? Повернення підозрюваному інструмент злочину – це рішення викликає питання. І це питання має бути не тільки від журналістів, але і від спеціалізованих органів", - йдеться у матеріалі розслідування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РУЧНИЙ СУДДЯ ЗНЯВ АРЕШТ З МАЙНА КОРОЛЯ КОНТРАБАНДИ! В КАБІНЄТ! Хапуга.UA

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