Під прицілом лебеді та баклани: хто і навіщо зібрався розстрілювати перелітних птахів на Одещині

Перелітним птахам на Одещині загрожує «діагностичний відстріл»

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В Україні спалахнув скандал через плани «діагностичного відстрілу» перелітних птахів. Його запланували на Одещині на кінець квітня. Інформація про проведення відстрілу з’явилося на сторінці Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району.

Повідомлення збурило захисників природи, адже відомо, що зараз саме той період, коли птахи повертаються до України та розпочинається період їх гніздування, який вимагає дотримання «сезону тиші».

ТСН.ua з’ясовував, що стало причиною таких планів і чи дійсно постраждають перелітні птахи.

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Повідомлення викликало хвилю обурення у захисників природи, які вважають такі плани, м’яко кажучи, безпідставними та навіть незаконними. За словами науковців, хтось дуже сильно захотів постріляти по птахах, тому і з’явилося таке розпорядження, адже птахам на Одещині й так неспокійно, через постійну роботу ППО по ворожих «Шахедах», а тут ще хочуть цілеспрямовано відстрілювати дику птицю, нібито через пташиний грип.

Науковці наполягають, що існують більш гуманні способи щодо дослідження інфекційних захворювань у птахів. Наприклад, збираючи їх екскременти для аналізу, а не вбивати і таким чином турбувати та руйнувати вже сформовані пари або залишити малечу на загибель.

Що кажуть науковці?

За словами Ірина Вихристюк, виконувачки обов’язків директора Національного природного парку «Тузлівські лимани», під виглядом «діагностичних відстрілів» фактично організовується полювання в квітні на перелітних (мігруючих) птахів, більшість з яких зараз з малечею або висиджують яйця на кладках.

«4 квітня 2025 року головний ветеринарний лікар України Володимир Кустуров своїм розпорядженням №39 «Про організацію проведення моніторингу грипу птиці та хвороби Ньюкасла серед дикої перелітної птиці у 2025 році» зобов’язав керівників управлінь Держпродспоживслужби в областях створити робочі групи по відбору проб (відстрілу), «здійснити виїзди в зони концентрації диких перелітних птахів під час міграції територією України» та забезпечити оформлення дозволів в обласних управліннях лісового та мисливського господарства, а в об’єктах природно-заповідного фонду — у департаментах екології обласних адміністрацій. Додатком до розпорядження є графік виїздів робочих груп в регіони України для відбору проб (відстрілу) для проведення досліджень. В цьому графіку першим пунктом зазначено Одеську область, зокрема і території об’єктів природно-заповідного фонду та окуповані території Херсонщини», — пише на своїй сторінці у соціальній мережі Ірина Вихристюк.

Вона додає, що у графіку зазначено, що планується також здійснювати діагностичний відстріл в межах природно-заповідного фонду, зокрема й у Національному природному парку «Тузлівські лимани».

«Це є абсолютно протизаконним, тому що такої потреби не існує. Зазначу, що жодних повідомлень про заплановані дії в адміністрації парку немає. Парк не звертався за дозволом, ніяких лімітів добування тварин в парку немає і не може бути, як і не існує рішення науково-технічної ради установи про доцільність проведення діагностичного відстрілу», — заявляє Ірина Вихристюк.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

У відділі організації протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області ТСН.ua запевнили, що ситуація з грипом птахів в регіоні контрольована та стабільна. Але є потреба для проведення відповідних заходів реагування. Вони виконуються з плановою метою аби достеменно знати епізодичну ситуацію в дикій фауні, оскільки ситуація у сусідніх країнах є не зовсім благополучною.

«У сусідніх державах, які межують з Україною — Румунія, Молдова, ситуація по пташиному грипу складна. У поточному році в Румунії вже було зареєстровано 7 спалахів захворювання. У Молдові — 4. Останній випадок по грипу птиці в Молдові був зареєстрований у квітні, саме серед дикої птиці. Враховуючи те, що ми безпосередньо межуємо з цими країнами і те, що шляхи міграції диких перелітних птахів проходять через територію Одеської області, виникає ризик потенційного занесення збудника грипу птиці на територію області. Особливо навесні, у березні-квітні», — розповідає ТСН.ua Руслан Олійник, начальник відділу організації протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

Посадовець додає, що з урахуванням вищезазначеного, головним ветеринарним інспектором Одеської області видане розпорядження щодо організації та проведення моніторингу грипу птиці.

«У квітні планується відібрати проби для дослідження на грип птиці. А саме — 250 проб пташиного посліду та 35 голів від дикої птиці на території трьох районів на півдні Одеської області. Все це робиться з метою з’ясування епізоотичної ситуації саме серед дикої перелітної птиці», — зазначає Руслан Олійник.

Графік виїздів робочих груп та кількість голів птахів

Як це відбувається і хто під прицілом

Посадовець пояснює, що головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області звертається до відповідних організацій та сповіщає, що є необхідність у проведені діагностичного відстрілу. Йдеться про 35 голів диких перелітних птахів. Це може бути: баклан великий, гуска сіра, лебеді кликуни та шипуни, чапля сіра, білий лелека, шпаки та інші види, які є у переліку.

«З врахуванням цього, відповідні організації приймають рішення, якщо для цього є правові підстави, стосовно оформлення відповідних дозволів. І в разі, якщо будуть добуті дикі птахи, фахівці державних установ ветеринарної медицини виїжджають на місце, відбирають на проби матеріали і відправляють до державної лабораторії, де проводяться відповіді дослідження на грип птиці. Йдеться про 35 голів, у рамках проведення моніторингових досліджень на території трьох районів Одещини. Про масовий відстріл птиці не йдеться», — запевняє Руслан Олійник.

Велике птаховбивство

У науковців та у захисників природи дуже багато запитань до оприлюдненого графіку проведення відстрілів. Їх планують виконувати навіть у національних природних парках та заповідниках, серед яких зазначено Асканію-Нову та Чорноморський біосферний заповідник. При цьому варто зауважити, що ці території наразі перебувають під окупацією росіян.

Вражають і масштаби запланованого — відстріли перелітних диких птахів заплановані у кожному регіоні України. Лише на першій сторінці графіку планують заради досліджень пташиного грипу знищити майже 200 птахів: Одеська — 35 голів, Херсонська — 25 голів, Миколаївська — 36, Вінницька — 35, Хмельницька — 30, Рівненська — 35 голів. Відстріл у березні-квітні запланований навіть у мисливських угіддях Луганської області, а у жовтні-листопаді у Донецькій області.

Навіщо вбивати так багато птахів, ми поцікавилися у головного ветеринарного лікаря України, надіславши відповідний інформаційний запит до Держпродспоживслужби України.

Дата публікації 16:31, 10.01.25 Кількість переглядів 49 Забруднені мазутом птахи дісталися Одеси