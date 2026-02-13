Скандал на Олімпіаді-2026: усе, що відомо про "шолом пам'яті" та як у світі підтримали Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти МОК та Міжнародної федерації бобслею і скелетону. Розгляд справи відбувся за прискореною процедурою, але рішення залишилося незмінним — українця відсторонили від Олімпійських ігор в Італії за його непохитну позицію виступати в «шоломі пам’яті» з портретами вбитих Росією атлетів.

Подробиці скандалу, який затьмарив спортивну складову Ігор — у сюжеті ТСН.

Хронологія скандалу: від ідеї до дискваліфікації

12 лютого 2026 року в італійському місті Кортіна мав відбутися тріумфальний виступ українця, проте спортивна складова відійшла на другий план. Все почалося 9 лютого, коли Гераскевич продемонстрував свій новий шолом.

Владислав Гераскевич: «Це шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів. Деякі захищали нас із вами, деякі загинули від російських обстрілів. Я буду змагатися за них. Для мене честь носити ці зображення і показувати світу, яку ціну Україна платить щоденно».

МОК зреагував миттєво, назвавши шолом «політичним підтекстом» і зажадавши заклеїти зображення чорною стрічкою. Гераскевич відмовився, посилаючись на те, що вшанування пам'яті не порушує «правило 50» про політичну та расову дискримінацію.

Подвійні стандарти МОК

Поки українця тиснули через пам'ять про загиблих колег, МОК не «помічав» інших порушень. Гераскевич навів конкретні приклади вибіркової правоти комітету.

Випадок №1: Італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступав у шоломі з російським прапором (нібито як спогад про Сочі), і це не викликало санкцій.

Випадок №2: Ізраїльський атлет Джаред Файєрстоун на церемонії відкриття був у головному уборі з іменами жертв трагедії в Мюнхені-72, і МОК не мав заперечень.

Крісті Ковентрі, президентка МОК: «Річ не в повідомленнях, а буквально в правилах та положеннях. На ігровому полі ми повинні забезпечити безпечне середовище для всіх. Це означає, що обмін повідомленнями заборонений».

Світ підтримав українця

Дискваліфікація Гераскевича викликала хвилю обурення. Слова підтримки надіслали Володимир Кличко, Ольга Харлан, Жан Беленюк та легендарний чех Домінік Гашек.

Домінік Гашек: «МОК заборонив Гераскевичу носити шолом, присвячений його загиблим співвітчизникам, але дозволив брати участь 14 росіянам. На жаль, ці Олімпійські ігри стали рекламою жахливої війни Росії та її злочинів».

Колеги-олімпійці підхопили флешмоб: перед стартом вони показують у камери напис — «Пам'ять — це не порушення». Навіть українські військові та рятувальники ДСНС записують відео на підтримку скелетоніста.

Орден Свободи та мільйони від бізнесу

Попри втрату шансу на медаль, Владислав став переможцем у боротьбі за цінності. Президент Володимир Зеленський нагородив атлета Орденом Свободи.

Український бізнес також не залишився осторонь. Премії по мільйону гривень для атлета оголосили «Монобанк» та «1+1 медіа» разом із партнерами «Київстар ТБ» та каналом «1+1 Україна».

Позиція «1+1 медіа»: «Пам'ять, сміливість і позиція — набагато важливіші за нагороди. Ми вирішили передати Владиславу мільйон гривень за його стійкість».

Сам Гераскевич заявив, що після Ігор виставить «шолом пам'яті» на аукціон, а отримані кошти спрямує на допомогу Україні. Перемога в суді CAS не повернула його на трасу, але змусила весь світ ще раз згадати про ціну, яку платить Україна.

